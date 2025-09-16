του Δημήτρη Διατσίδη

φωτογραφία: Yordan Yochev and Gabriela Danailova, racebg.net

Ιστορικός τίτλος για τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria 2025 – Πρωταθλητής στην Supersport (SSP), με Yamaha R6.

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria 2025 στην κατηγορία SSP, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας αναβάτης που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα. Με αυτόν τον Τίτλο, ο «Alex75» ανεβάζει τον αριθμό των πρωταθλημάτων του σε εννέα.

Ο εννιά φορές πλέον Πρωταθλητής, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, γνωστός και ως Alex75, συμμετείχε στον τελικό γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria 2025, στην κατηγορία SSP, οδηγώντας την Yamaha R6, με την τεχνική υποστήριξη της ομάδας ZenOne Racing, στην απαιτητική πίστα Slovakia Ring της Σλοβακίας.

Η μάχη για τον Τίτλο του Alpe Adria ήταν ανοιχτή, με τέσσερις διεκδικητές να έχουν θεωρητικές ελπίδες, και τον Παπαγεωργίου να προηγείται στη βαθμολογία. Η ομάδα ZenOne αξιοποίησε στο έπακρο τα δεδομένα από την περσινή συμμετοχή στη συγκεκριμένη πίστα, συνδυαστικά με τον θεσμό του BMU, ώστε να προετοιμάσει το αγωνιστικό πακέτο.

Στις Κατατακτήριες, ο Παπαγεωργίου σημείωσε καλό χρόνο που του εξασφάλισε την 6η θέση στην εκκίνηση. Από εκεί ξεκίνησε ένα συναρπαστικό Σαββατοκύριακο γεμάτο προσπεράσεις και μάχες μέχρι τον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα.

Ο Έλληνας αναβάτης απέδειξε αποφασιστικότητα και ωριμότητα, επιλέγοντας στρατηγική που του έδινε ασφάλεια, χωρίς να απομακρύνεται από τον στόχο της νίκης. Παρότι θα αρκούσε ακόμη και η 4η θέση για να στεφθεί Πρωταθλητής, ο Παπαγεωργίου πάλεψε για την κορυφή και έφτασε στο μεγάλο αποτέλεσμα.

Πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, ο Παπαγεωργίου θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς και προσιτούς αναβάτες του θεσμού, συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις, τις παρουσιάσεις και το υλικό προβολής του πρωταθλήματος, κερδίζοντας τη συμπάθεια κοινού και συναθλητών.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Οδηγός ZenOne Racing

«Ο τελευταίος γύρος ήταν η κορύφωση μιας χρονιάς γεμάτης ένταση, απαιτήσεις και συνεχή προσπάθεια. Σε κάθε αγώνα δώσαμε το μέγιστο, με επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους αντιπάλους και το πρωτάθλημα. Το να κατακτήσω τον Τίτλο του Alpe Adria και μάλιστα να γίνω ο πρώτος Έλληνας που το πετυχαίνει στην κατηγορία SSP είναι μια στιγμή που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Ευχαριστώ την ομάδα ZenOne για τη στήριξη και τη δουλειά όλη τη χρονιά, καθώς και τους χορηγούς μου που έκαναν δυνατή αυτή την πορεία».

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους υποστηρικτές του:

Α.Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟ, Tzortzopoulos Moto Fashion & Accessories, Superfast Ferries, Dunlop, Yamaha Racing, Ermax, Nikos Plakalis, Maria Sertsou, Dimi Diats, Nikos Mouratis, Ms. Speedie, Peristeras Nikos Tyres, Dimosthenis Mavropoulos, Christos Fragkos, Georgopoulos Racing, Antonis Kalamaras, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ QUANTUM, REKTIFIE TZIOLAS.

Δήλωση ομάδας ZenOne Racing (Δημήτρης Παπανικολάου – Αντώνης Μερεμέτης):

«Η κατάκτηση του Τίτλου είναι η απόδειξη μιας πορείας που χαρακτηρίστηκε από προσήλωση, αγωνιστική συνέπεια και συνεργασία. Ο Αλέξανδρος διαχειρίστηκε με υποδειγματικό τρόπο την πίεση ενός πρωταθλήματος που κρίθηκε μέχρι τον τελευταίο γύρο. Για εμάς στην ομάδα, κάθε αγώνας ήταν μια ευκαιρία εξέλιξης, και η κατάκτηση του Τίτλου επισφραγίζει τη συλλογική προσπάθεια. Είμαστε περήφανοι που γράψαμε όλοι μαζί αυτό το κομμάτι ιστορίας».