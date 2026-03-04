Η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας για το 2026 θα γίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 14:00, στην ταβέρνα “Λεωνίδας”, στην οδό Τατοΐου στη Βαρυμπόμπη.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου προσκλήσεις θα είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας από την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Πρόσκληση θα υπάρχει, φυσικά, και στην είσοδο της ταβέρνας.

Όπως πάντα, εκτός από το καλό φαγητό τις μοναδικές κλασικές μοτοσυκλέτες και την καλή παρέα, θα δοθούν και τα κύπελλα του Biker of the Year, κύπελλα για το πρωτάθλημα καθώς και τα κύπελλα των ειδικών κατηγοριών!

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας

Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 6 (Θησείο)

10554 Αθήνα

Τηλέφωνα: 2103221834 (και FAX), 2103221821

http://www.classicbike.gr/