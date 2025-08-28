του Giuseppe Piazzolla, Moda e Motori Magazine

Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η ατμόσφαιρα του Grand Prix Αυστρίας στο Red Bull Ring απογειώθηκε χάρη σε ένα μοναδικό θέαμα: την Παρέλαση των Θρύλων της MotoGP, μια γιορτή που ένωσε παρελθόν και παρόν σε μια αληθινή ωδή στο πάθος των δύο τροχών. Δέκα θρύλοι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος επέστρεψαν στην πίστα, ο καθένας πάνω σε μια εμβληματική μοτοσυκλέτα που έχει γράψει τη δική της σελίδα στην ιστορία των GP.

Agostini και MV Agusta – Ο ζωντανός μύθος

Στο κέντρο της παράστασης, φυσικά, ο Giacomo Agostini. Ο πιο πολυνίκης αναβάτης όλων των εποχών, στα 83 του πλέον, καβάλησε την ιστορική του MV Agusta 500cc των σεζόν 1969/70, με την οποία κυριάρχησε απόλυτα, κερδίζοντας κάθε αγώνα.

Το κοινό τον αποθέωσε, καθώς είδε έναν ζωντανό θρύλο να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με την ίδια κομψότητα και φινέτσα που τον χαρακτήριζαν πάντα. Γιατί οι θρύλοι, όπως φαίνεται, δεν γερνούν ποτέ.

Casey Stoner και Honda RC213V

Ο Casey Stoner, δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής με Ducati το 2007 και Honda το 2011, οδήγησε την Honda RC213V-S του 2015, υπενθυμίζοντας σε όλους την ωμή του ταχύτητα. Ο Αυστραλός ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δημοσιογράφων, καθώς όλοι ήθελαν να μάθουν τη γνώμη του για το φετινό Πρωτάθλημα, τις τωρινές μοτοσυκλέτες, τον Marc Marquez, τους νέους κανονισμούς του 2027. Ο άλλοτε ολιγόλογος, μίλησε για όλα αυτά σε ειδική συνέντευξη, και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Liberty για την οποία θα ήταν ο καλύτερος σύμβουλος!



Andrea Dovizioso – Ο μοντέρνος μονομάχος

Ο Andrea Dovizioso, Πρωταθλητής 125cc το 2004 και για χρόνια βασικός διεκδικητής της κορυφής στο MotoGP, επέστρεψε με εντυπωσιακό στυλ, οδηγώντας την Yamaha YZR500 του Eddie Lawson – μια μοτοσυκλέτα-σύμβολο της δεκαετίας του ’90. H συγκεκριμένη ήταν του 1986.

Για τους Ιταλούς φιλάθλους, ήταν μια συγκινητική στιγμή. Ο “Dovi”, αν και πρόσφατα αποσυρμένος, απέδειξε ότι το πάθος και η σχέση του με το σπορ παραμένουν ακλόνητα.

Loris Capirossi – Η επιστροφή μιας επικής σεζόν

Ο Loris Capirossi ανέβασε την ένταση οδηγώντας την Aprilia RSW 250 του 1998, με την οποία κατέκτησε τον Τίτλο σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες σεζόν του MotoGP, νικώντας στο φινάλε τον teammate του Tetsuya Harada. Ένα flashback γεμάτο ένταση, αδρεναλίνη και… Ιστορία. Ο Loris ήταν ιδιαίτερα γρήγορος πάνω σε μια μοτοσυκλέτα που αγαπά πολύ.

Dani Pedrosa – Ο ήρωας της KTM με νέο ρόλο

Ο Ισπανός Dani Pedrosa, πλέον δοκιμαστής της KTM, εμφανίστηκε με την KTM 250 FRR του 2008 – μοτοσυκλέτα που ποτέ δεν είχε οδηγήσει. Παρά ταύτα, αποθεώθηκε από τους Αυστριακούς φιλάθλους σαν να ήταν ο σημερινός τους ήρωας.

Η κλάση του, οι νίκες του (άνω των 30 σε GP) και η ευγένεια του χαρακτήρα του απέδειξαν για ακόμη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εκλεκτούς του MotoGP.

Luca Cadalora – Διαχρονική φινέτσα

Ο Luca Cadalora, τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, παρέσυρε το κοινό με την κομψότητά του πάνω στην Yamaha 500cc του 1998. Το στυλ του, πάντα άψογο, επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ενός από τους πιο τεχνικούς και χαρισματικούς αναβάτες των GP.

Και οι υπόλοιποι θρύλοι…

Μαζί τους “παρέλασαν” και άλλοι αστέρες:

Ο Simon Crafar, νυν σχολιαστής της Dorna, επανεμφανίστηκε με μια Yamaha YZR500 του 2002.

Οι Toni Mang και August “Gustl” Auinger επανέφεραν μνήμες από τις εποχές της 350 και 125, με την Kawasaki KR350 του 1982 ο Γερμανός και με την αδύναμη LCR Bartol των 45 ίππων (του 1986) ο Αυστριακός.

Ο Ελβετός Thomas Luthi, Παγκόσμιος Πρωταθλητής των 125cc το 2005, ολοκλήρωσε το κάδρο, οδηγώντας την Kalex Triumph Moto2 του 2019, με την οποία πήρε την τρίτη θέση εκείνη τη χρονιά.

Ένα παρελθόν που σφραγίζει το μέλλον

Η “Παρέλαση” πραγματοποιήθηκε ακριβώς μετά τον αγώνα της Moto2 και λίγο πριν από την εκκίνηση της μεγάλης κατηγορίας. Το Red Bull Ring μετατράπηκε σε «μηχανή του χρόνου», όπου το παρελθόν συνάντησε το παρόν, γεμίζοντας τις εξέδρες με συγκίνηση και αναμνήσεις, καθώς η Θρύλοι οδήγησαν πολύ γρήγορα και έδειξαν ότι η ταχύτητα είναι κάτι που είναι στο μυαλό, άσχετα από τα χρόνια και τα παραπάνω κιλά που είχαν κάποιοι από αυτούς.

Οι φωνές των Πρωταγωνιστών

Giacomo Agostini: «Το να βρίσκομαι ξανά μπροστά σε αυτό το απίστευτο κοινό με τη MV Agusta μου είναι κάτι ανεκτίμητο. Το MotoGP είναι η ζωή μου».

Andrea Dovizioso: «Είναι απίστευτο να είσαι στην πίστα με όλους αυτούς τους ήρωες. Το Motorsport ενώνει εποχές και γενιές».

Dani Pedrosa: «Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Διαφορετική, αλλά εξίσου δυνατή συναισθηματικά».

Συμπέρασμα: Η κληρονομιά ζωντανεύει

Η πρώτη Παρέλαση Θρύλων MotoGP στο Red Bull Ring απέδειξε με τον πιο θεαματικό τρόπο ότι η Ιστορία ζει, αναπνέει και εμπνέει. Από τον Agostini μέχρι τον Stoner, και από τον Dovizioso στον Pedrosa, κάθε αναβάτης έφερε το δικό του κομμάτι στη σκηνή – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το αύριο της κορυφαίας διοργάνωσης δύο τροχών.

Το MotoGP είναι κάτι παραπάνω από αγώνες. Είναι άνθρωποι, μηχανές και στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στο γκάζι της καρδιάς.