του Δημήτρη Διατσίδη

Η πρωτεύουσα της Μαλαισίας φιλοξένησε μια απίστευτη Έναρξη Σεζόν του MotoGP 2026, γεμάτη φιλάθλους, θόρυβο και μεγάλα ονόματα – από τους αναβάτες έως τους καλλιτέχνες!



Το MotoGP κατέκλυσε το κέντρο της Kuala Lumpur αυτό το Σαββατοκύριακο για μια αξέχαστη Έναρξη Σεζόν. Όχι μία, αλλά ΔΥΟ ημέρες κυριαρχίας του MotoGP στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας κορυφώθηκαν με περίπου 20,000 φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους για να υποδεχτούν τους ήρωές τους στο Show Run και στο εντυπωσιακό φινάλε στη σκηνή.

Αρχικά, το επίσημο πάρτι έναρξης πρόσθεσε λάμψη και γοητεία, πραγματοποιούμενο στον Permata Sapura Tower το βράδυ της Παρασκευής – με εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την πόλη. Οι φίλαθλοι υποδέχτηκαν τους αναβάτες στο κόκκινο χαλί, καθώς το paddock εμφανίστηκε με σμόκιν, πριν έρθει η ώρα να φορέσουν όλοι τις στολές τους για το κύριο γεγονός.

Αφού οι μοτοσυκλέτες έκαναν τον γύρο της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, το βράδυ του Σαββάτου ήρθε η στιγμή να πάρουν μπροστά οι κινητήρες για μια βόλτα στο Show Run. Η βροχή λίγο πριν την έναρξη πρόσθεσε ακόμη περισσότερη ένταση, πριν ο καιρός ηρεμήσει και οι κινητήρες αρχίσουν να ζεσταίνονται.

Ομάδα με ομάδα, οι αναβάτες έκαναν δύο γύρους επίδειξης – προσθέτοντας και λίγο θέαμα – καθ’ οδόν προς τη σκηνή για να χαιρετήσουν το πλήθος. Το σόου ξεκίνησε στις 19:30 και οι πρώτες μοτοσυκλέτες βγήκαν στους δρόμους που ήταν γεμάτοι από φιλάθλους από τις 20:00. Αφού όλοι οι ήρωες του grid του 2026 έκαναν την εμφάνισή τους, το βραβευμένο συγκρότημα The Script ανέβηκε στη σκηνή – πλαισιώνοντας εμφανίσεις από τον DJ PAWSA και το Μαλαισιανό συγκρότημα DOLLA. Το κλείσιμο της βραδιάς βρήκε τους αναβάτες να ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με τους The Script για την τελευταία ομαδική φωτογραφία, ολοκληρώνοντας την εκδήλωση με στυλ.

Με μια εντυπωσιακή έναρξη της σεζόν MotoGP 2026, οι φίλαθλοι δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ για περισσότερη δράση από το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο. Το Buriram Test προσφέρει άλλες δύο ημέρες δράσης στην πίστα, καθώς οι αγωνιστικές ιστορίες της σεζόν συνεχίζουν να ξεδιπλώνονται, πριν έρθει επιτέλους η στιγμή να σβήσουν τα φώτα για την έναρξη των αγώνων. Buriram, Ταϊλάνδη, 1 Μαρτίου – σημειώστε την ημερομηνία και ελάτε μαζί μας για την αρχή μιας σεζόν που είναι ήδη εγγυημένο ότι θα γράψει ιστορία, με 22 Grands Prix να μας περιμένουν.