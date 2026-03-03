του Νεκτάριου Διατσίδη

Η TVS Motor Company, ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών στην Ινδία, με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως, στοχεύει σε μια κατεύθυνση προς τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και αυτό ίσως αποδειχθεί μεγαλύτερης σημασίας απ’ όσο φαίνεται αρχικά.

Έχουμε δει μερικές σημαντικές παρουσιάσεις ηλεκτρικών μοτοσυκλετών το 2025. Από την Royal Enfield Flying Flea C6 της επίσης Ινδικής εταιρίας, μέχρι την Honda WN7 των Ιαπώνων, οι παραδοσιακοί κατασκευαστές ανεβαίνουν γρήγορα στο «ηλεκτρικό τρένο». Όμως όπως φαίνεται υπάρχει ένα κρυφό χαρτί – η TVS – ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα – μια εταιρεία που παράγει περισσότερες από 4 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες κάθε χρόνο.

Και αυτή η νέα προσπάθεια πιθανότατα θα ξεκινήσει με την TVS eFX 30. Κάνοντας το ντεμπούτο ως concept μοντέλο στην περσινή EICMA, ίσως είναι πλέον μια έτοιμη μοτοσυκλέτα για παραγωγή. Αυτό θα συμβεί μετά από την κατάθεση σχεδίου ευρεσιτεχνίας από την TVS στην Ινδία για το μοντέλο eFX – συνήθως το πρώτο βήμα προς τη μαζική κατασκευή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Cycle World, τα σχέδια πατέντας δείχνουν ένα αρκετά ρεαλιστικό μοντέλο παραγωγής. Αυτό είναι καλό νέο, δεδομένου ότι τα περισσότερα concept δεν φτάνουν ποτέ στην παραγωγή στην αρχική τους μορφή. Αν και η πατέντα δεν περιλαμβάνει στοιχεία όπως πινακίδα κυκλοφορίας, καθρέπτες ή μαρσπιέ, σε γενικές γραμμές πρόκειται για τη μοτοσυκλέτα που παρουσιάστηκε στην EICMA.

Σχεδιαστικά, είναι ένα γυμνό μοντέλο με σύγχρονη, σπορ και συμπαγή αισθητική. Δανείζεται πολλά στοιχεία από την TVS Apache RTR 310 – μια μοτοσυκλέτα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην Ινδία και σε άλλες χώρες όπου κυκλοφορεί.

Στοιχεία όπως το χυτό αλουμινένιο ψαλίδι, τα πλήρως ρυθμιζόμενα ανεστραμμένα μπροστινά πιρούνια, το πίσω monoshock, τα δισκόφρενα με ακτινικές δαγκάνες και στους δύο τροχούς, καθώς και η διαιρούμενη σέλα, μεταφέρονται και στο μοντέλο eFX 30. Το νέο στοιχείο είναι η μετάδοση με ιμάντα, κάτι απολύτως λογικό δεδομένης της ηλεκτρικής ροπής που μεταφέρει το σύστημα μετάδοσης .

Όσον αφορά την μπαταρία, είναι εν μέρει ορατή στις εικόνες της πατέντας και πιθανότατα θα είναι αερόψυκτη. Κάτω από την μπαταρία βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος θα μεταδίδει την ισχύ μέσω κιβωτίου μονής σχέσης.

Αν και η TVS δεν έχει αποκαλύψει ακόμη στοιχεία για επιδόσεις ή αυτονομία, το όνομα eFX 30 και το γενικό μέγεθος της μοτοσυκλέτας, υποδηλώνουν ότι θα στοχεύει στην άκρως ανταγωνιστική Ινδική αγορά, η οποία κυριαρχείται από οικονομικές, μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες εσωτερικής καύσης.

Στο τεχνολογικό κομμάτι, το μπροστινό μέρος φαίνεται να ενσωματώνει κάμερα στο κέντρο της μονάδας φωτισμού LED, ενώ το ίδιο ισχύει και πίσω. Αυτό σημαίνει ότι η eFX 30 θα μπορούσε να εξοπλίζεται με συστήματα ADAS, όπως προειδοποιήσεις προσπέρασης και παρακολούθηση τυφλού σημείου. Διακρίνεται επίσης μια μικρή οθόνη TFT, μέσω της οποίας ο αναβάτης θα μπορεί να ρυθμίζει την απόδοση και τα προγράμματα οδήγησης.

Η κατάθεση σχεδίου ευρεσιτεχνίας δεν εγγυάται ότι ένα concept μοντέλο θα περάσει στην παραγωγή. Ωστόσο, συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρεία είναι σε μια διαδικασία που προστατεύει τα σχέδια σχετικά με ένα συγκεκριμένο μοντέλο και αυτό δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στην παραγωγή και στον ανταγωνισμό της αγοράς.

Και δεν είναι ότι η TVS στερείται εμπειρίας στα ηλεκτρικά δίκυκλα. Η εταιρεία ήδη πουλά τρία ηλεκτρικά σκούτερ στην Ινδία. Αυτή τη στιγμή, οι μόνες καθαρόαιμες, εξ αρχής σχεδιασμένες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες στην Ινδία προέρχονται από την Ultraviolette Automotive, ενώ οι υπόλοιποι κατασκευαστές εστιάζουν κυρίως σε σκούτερ.

Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Royal Enfield βρίσκεται προ των πυλών, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι η TVS δεν θα την προλάβει χρονικά. Ωστόσο, όλα αυτά δείχνουν ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές δεν αγνοούν πλέον αυτόν τον τομέα και ότι η ηλεκτροκίνηση αποκτά σημαντικό μερίδιο αγοράς.