του Δημήτρη Διατσίδη
Ενώ η εργοστασιακή ομάδα Red Bull KTM Factory Racing συνεχίζει να γιορτάζει τις μεγάλες επιτυχίες των πρώην rookies στο Grand Prix της Ινδονησίας, η επόμενη γενιά των μελλοντικών αστέρων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάνει ήδη το επόμενο βήμα της, ταξιδεύοντας προς το Guadix, στη νοτιοδυτική Ισπανία, για το φετινό Τελικό Selection Event του Red Bull MotoGP Rookies Cup.
Οι πρώην Rookies Πρωταθλητές σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις. Ο José Rueda κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Moto3 με μια εξαιρετική νίκη, ενώ ο Pedro Acosta σημείωσε μια εμπνευσμένη δεύτερη θέση στη MotoGP.
Τελικά μετά από δύσκολη επιλογή με βάση τα αποτελέσματά τους σε τοπικά και διεθνή Πρωταθλήματα, συνολικά 113 αναβάτες από 38 διαφορετικές χώρες έχουν προσκληθεί στη διοργάνωση που θα διαρκέσει τις επόμενες τρεις ημέρες, και από αυτούς περίπου οκτώ θα λάβουν την πρόσκληση να ενταχθούν στο grid της σεζόν 2026, η οποία θα είναι η 20ή χρονιά του θεσμού.
Ανάμεσα σε αυτούς η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον 14χρονο Παναγιώτη Κολλάρο, που ξεκινώντας από τις επιτυχίες με Ohvale τα προηγούμενα χρόνια στην Ιταλία, συνεχίζει με εξαιρετικές εμφανίσεις στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU, αγωνιζόμενος με ΚΤΜ. Ο προπονητής του Θανάσης Χούνδρας θα τον συνοδεύσει στην Ισπανία, όπου μαζί με τους γονείς του θα δώσουν την ενθάρρυνση και τις συμβουλές που χρειάζονται για μια επιτυχημένη πρώτη συμμετοχή.
Οι προσκεκλημένοι είναι:
Leonardo Abruzzo (Italy)
Mahdi Abuawad (Palestine)
Alessandro Davide Aguilar Carballo (Peru)
Julius Zacharias Ahrenkiel-Frellsen (Denmark)
Afonso Almeida (Portugal)
Alessio Arnold (Switzerland)
Rehbar Baktoo (India)
Jakub Belak (Poland)
Enzo Bellon (Reunion)
Craig Benn (South Africa)
Miguel Bernal Arnal (Spain)
Alessandro Binder (Switzerland)
Aymon Bocanegra Boone (Brasil)
Travis Borg (Malta)
Cristian Borrelli (Italy)
Evan Boxenberger (France)
Fernando Bujosa Garcia (Spain)
Brayden Burke (Sweden)
Carlos Cano Tortosa (Spain)
Yvonne Cerpa Cuellar (Spain)
Omri Chen (Israel)
Olesksii Chepurny (Ukraine)
Nathanel Cohen (Kenya)
Hunter Corney (Austria)
Louis Coulom (France)
Victor Cubeles Bernal (Spain)
Karolina Danak (Poland)
Andoni Dominguez Martinez (Nicaragua)
Sam Drane (United States)
Ella Dreher (United States)
Roman Durdis (Czech Republic)
Johann Emmanuel (India)
Alberto Enríquez (Ecuador)
Bautista Farias Vargas (Argentina)
Sebastiano Settimio Favaroni (Italy)
Julian Ferreira (South Africa)
Lorenzo Fino (Italy)
David Forero (Colombia)
Mason Foster (United Kingdom)
Matteo Gabarrini (Italy)
Ignacio Máximo Galán Bermejo (Spain)
Martin Alberto Galiuto (Italy)
Aleix Ginés Corpa (Spain)
Luana Giuliani (Italy)
Dylan Grobler (South Africa)
Eduardo Gutiérrez Cobo (Spain)
Farish Hafiy (Malaysia)
Aidan Hancock (United States)
Charlie Huntingford (United Kingdom)
Mueez Jassat (South Africa)
Minjae Kim (South Korea)
Tobias Kitzbichler (Austria)
Panagiotis Kollaros (Greece)
Fynn Kratochwil (Germany)
Alex Longarela Montes (Spain)
Jhon Alexander Lopez Castañeda (Colombia)
Álvaro Lucas Esteve (Spain)
Nolann Macary (France)
Simphiwe Mahlobo (South Africa)
Laila Maria (Poland)
Leonardo Marques (Brasil)
Mateo Marulanda Dávila (Colombia)
Kensei Matsudaira (United States)
Xarly Mendez de Oleo (Dominican Republic)
Adrián Mesa (Spain)
Riccardo Michielin (Italy)
Erik Michielon (Italy)
Elisabetta Monti (Italy)
Facundo Martin Mora Allis (Argentina)
Antoine Nativi (France)
Nikola Nikolaev (Bulgaria)
Marianos Nikolis (Australia)
Pablo Olivares Rodriguez (Spain)
Eneko Osorio Marchan (Spain)
Bodie Paige (Australia)
Gonzalo Perez Alvarez (Spain)
Oratilwe Phiri (South Africa)
Gabriel Pio (France)
Lorenzo Pontillo (Belgium)
Jimmy Primaut (France)
Martim Marco Ramos Reis (Portugal)
Joshua Raymond (United States)
Alex Remesal Lomas (Spain)
Juan Francisco Risueño Hernandez (Spain)
Cayden Robert (South Africa)
Izan Rodriguez Alvarez (Spain)
Matthias Rostagni (France)
Levi Russo (Australia)
Eric Ruz Canals (Spain)
Mario Salles Neto (Brasil)
Mikey lou Sanchez (Spain)
Jose Manuel Sanchez Fuentes (Spain)
Remy Sanjuan (France)
Edoardo Savino Italy
Archie Schmidt (Australia)
Robin Siegert (Germany)
Ethan Sparks (United Kingdom)
Jacob Stankiewicz (Poland)
Filip Surowiak (United Kingdom)
Trym Svendsen Bryne (Norway)
Oliwier Szczepaniak (Poland)
Mathias Tamburini (Italy)
Juan Pablo Telo Santaella (Venezuela)
Rolin Tom (Belgium)
Hubert Tomaszewski (Ireland)
Anina Urlaß (Germany)
Ryan van Nieuwkerk (South Africa)
Tibor Erik Varga (Hungary)
Hank Vossberg (United States)
Thias Wenzel (Germany)
Max Wherity (Ireland)
Louis Wolff (Germany)
Asyraff Zaquan (Malaysia)