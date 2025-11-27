του Δημήτρη Διατσίδη

33 αναβάτες – 18 ομάδες – 16 εθνικότητες, περιλαμβάνονται στη λίστα που μόλις κυκλοφόρησε από την Dorna και το επίσημο website worldsbk.com.

Η παρθενική σεζόν του FIM Sportbike World Championship (WorldSPB) φιλοξενεί έξι κατασκευαστές – Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph και Yamaha – έτοιμους να αντιμετωπίσουν τη νέα κατηγορία.

Το grid ενώνει καταξιωμένους νικητές και ανερχόμενα ταλέντα, με τους πρώην Πρωταθλητές WorldSSP300 Benat Fernandez (2025) και Jeffrey Buis (2020, 2023) να συγκαταλέγονται σε εκείνους που ανεβαίνουν επίπεδο στο WorldSPB.

Δίπλα σε γνώριμα ονόματα από την προηγούμενη κατηγορία 300cc, η σειρά υποδέχεται μια ευρεία ομάδα νεοεισερχόμενων, ανάμεσα στους οποίους οι Xavi Artigas, Taiko Aksu, Gabin Cazard, Julian Correa, Alvaro Fuertes, Arai Agaska, Alessandro Di Persio, Thomas Benetti, Harrison Dessoy, Mattia Sorrenti, Ferre Fleerackers και Kas Beekman.

Η νέα κατηγορία ξεκινά με ξεκάθαρο διεθνή χαρακτήρα, με αναβάτες από Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική αλλά και Ασία.

Ανάμεσά τους και ο μοναδικός Έλληνας οδηγός που τα τελευταία 30 χρόνια έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας WorldSBK, o Γιάννης Περιστεράς που θα συμμετάσχει με το γνωστό του #41 και την Aprilia RS600 της ομάδας με έδρα το Μονακό, την MMR Racing του πρώην οδηγού αγώνων Massimiliano Morlacchi.

Ομόσταυλος του Έλληνα οδηγού θα είναι ο 17χρονος Ιταλός Thomas Benetti και η ομάδα έχει υψηλές προσδοκίες από τους δύο οδηγούς για τη νέα κατηγορία του WorldSBK, με όπλο τη μοτοσυκλέτα που εκπροσωπεί την Ιταλία στην WorldSPB.

Βέβαια όλοι οι Έλληνες μοτοσυκλετιστές στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια στον εκπρόσωπο της χώρας μας για το 2026, με την ελπίδα ότι θα ακούμε τον Εθνικό μας Ύμνο και θα βλέπουμε τη σημαία μας στα βάθρα των πιστών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Να σημειώσουμε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η αποδοχή της συμμετοχής του Πρωταθλητή μας, καθώς υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις για συμμετοχή από πολλές χώρες του κόσμου. Όμως τα εξαιρετικά του αποτελέσματα του 2026, αλλά και στο παρελθόν το 2022 και 2023 που συμμετείχε στην κατηγορία WorldSSP300 βοήθησαν σημαντικά στο να περιληφθεί το όνομα του Ιωάννη Περιστερά στους 33 οδηγούς από τις 16 χώρες που θα αγωνιστούν το 2026.

Το πρόγραμμα των Αγώνων του Γιάννη Περιστερά για το 2026 είναι:

Ημερολόγιο World Sportbike 2026

27–29 Μαρτίου

Autodromo Internacional do Algarve, Πορτογαλία

17–19 Απριλίου

TT Circuit Assen, Ολλανδία

15–17 Μαΐου

Autodrom Most, Τσεχία

29–31 Μαΐου

MotorLand Aragon, Ισπανία

12–14 Ιουνίου

Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Ιταλία

4–6 Σεπτεμβρίου

Circuit de Nevers Magny-Cours, Γαλλία

25–27 Σεπτεμβρίου

Cremona Circuit, Ιταλία

16–18 Οκτωβρίου

Circuit de Jerez – Angel Nieto, Ισπανία

Δείτε τη λίστα των συμμετεχόντων που ανάρτησε η FIM: 2026_WorldSPB_Provisional_Permanent_Entry_List