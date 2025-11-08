του Δημήτρη Διατσίδη

Το πρόγραμμα – μοναδικό στον χώρο του αθλητισμού – παρουσιάζει μια νέα εικόνα και δομή που ορίζει ξεκάθαρα τη διαδρομή προς την κορυφή για τη νέα γενιά νεαρών Πρωταθλητών.

Το “Road to MotoGP” εξελίσσεται. Το πρόγραμμα, το οποίο αναζητά και ανοίγει τις πόρτες σε νέα ταλέντα από όλο τον κόσμο, είναι μοναδικό στον αθλητισμό – προσφέροντας μια ολοκληρωμένη «σκάλα ευκαιριών» για όλους, ανεξάρτητα από την προέλευση ή το υπόβαθρό τους.

Τώρα, αυτές οι διαδρομές αποκτούν μια νέα, ενιαία ταυτότητα. Από την MotoMini στην Moto4 και έπειτα στην MotoJunior, κάθε στάδιο λειτουργεί ως μέρος ενός ενιαίου συνόλου – δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τους αναβάτες και παρέχοντας τη δυνατότητα στο πρόγραμμα να επεκταθεί ακόμη περισσότερο σε όλο τον κόσμο.

Οι αναβάτες ξεκινούν το Road to MotoGP™ μέσα από την FIM MotoMini World Series, την πρώτη πρωτοβουλία στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό που στοχεύει στη δημιουργία ισότητας από τη βάση. Η σειρά των 160cc, για αναβάτες ηλικίας 10 έως 14 ετών, και η σειρά των 190cc, για αναβάτες από 12 ετών και άνω, προσφέρουν δύο στάδια αγωνιστικής εμπειρίας σε πίστες καρτ σε όλο τον κόσμο. Οι κορυφαίοι αναβάτες κάθε Εθνικής σειράς προσκαλούνται να συμμετάσχουν στον Παγκόσμιο Τελικό στην Βαλένθια πριν από τον τελικό του MotoGP, όπου τους περιμένουν επιπλέον ευκαιρίες στο πλαίσιο του Road to MotoGP.

Από εκεί, ακολουθεί το επίπεδο της κατηγορίας Moto4, για αναβάτες από 14 ετών και άνω, προσφέροντας εμπειρία σε μεγαλύτερες πίστες και ίση αγωνιστική τεχνολογία – τη μοτοσυκλέτα Honda NSF250R. Το επίπεδο Moto4 περιλαμβάνει σήμερα το Momoven Moto4 European Cup, το Idemitsu Moto4 Asia Cup, το Moto4 Northern Cup, το R&G Moto4 British Cup και το Moto4 Latin Cup, καθένα από τα οποία προσφέρει το δικό του μονοπάτι προς το επόμενο στάδιο. Κάθε κύπελλο καλύπτει διαφορετική περιοχή, εξασφαλίζοντας μια πλούσια και διαρκώς αυξανόμενη γκάμα ευκαιριών σε όλο τον κόσμο.

Τα τελικά βήματα στο Road to MotoGP είναι το Red Bull MotoGP Rookies Cup και το FIM Moto3 Junior World Championship. Οι Rookies, από 15 ετών και άνω, διατηρούν το όνομά τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται μέσα στο paddock του MotoGP σε μερικές από τις μεγαλύτερες πίστες της Ευρώπης. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto3 Junior, για αναβάτες από 16 ετών, είναι το κορυφαίο επίπεδο του νέου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoJunior, το οποίο περιλαμβάνει επίσης το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Moto2 – ένα ακόμα βήμα προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2 – και το Moto4 European Cup, το οποίο αποτελεί την εισαγωγική κατηγορία του MotoJunior.

Εδώ είναι η πλήρης «πυραμίδα» των νέων ταυτοτήτων μέσα στις βασικές κατηγορίες του προγράμματος Road to MotoGP:

Η νέα αυτή εποχή ξεκινά τώρα για την FIM MotoMini World Series, καθώς ο Παγκόσμιος τελικός του 2025 παρουσιάζει τη νέα του ταυτότητα ενόψει του GP της Βαλένθια.

Από το 2026, ολόκληρο το Road to MotoGP™ θα μεταμορφωθεί σε αυτή τη νέα δομή – συμπεριλαμβανομένων νέων κινήτρων για τις ομάδες ώστε να στηρίζουν τους αναβάτες του MotoJunior από βασικές χώρες. Η πλήρης ανακοίνωση θα γίνει σύντομα, με τις ομάδες να λαμβάνουν επιπλέον υποστήριξη για τη συμμετοχή και την επιτυχία τους με αναβάτες από χώρες εκτός των σημερινών μεγάλων αγωνιστικών αγορών.

Jorge Viegas, Πρόεδρος της FIM:

«Η FIM παραμένει αφοσιωμένη στην αναγνώριση, την υποστήριξη και την παροχή ξεκάθαρων και καθορισμένων ευκαιριών για νέους και ταλαντούχους αναβάτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Η νέα δομή του Road to MotoGP είναι η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία σε αυτή την πορεία και αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα, καθώς στοχεύουμε στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους αναβάτες, ανεξάρτητα από το πού αγωνίζονται. Το MotoGP έχει πραγματικά ένα παγκόσμιο κοινό, και είναι ουσιαστικό αυτό να αντικατοπτρίζεται και στην πίστα. Ως αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε νέους Πρωταθλητές από νέες χώρες να αφήνουν το στίγμα τους στο υψηλότερο επίπεδο στο μέλλον».

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer του MotoGP:

«Είμαστε πολύ περήφανοι για το Road to MotoGP. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ανάπτυξη του αθλήματος από τη βάση, διασφαλίζοντας ότι επεκτείνουμε τη βάση της πυραμίδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η νέα δομή και οι νέες της ταυτότητες αποτελούν ένα σημαντικό εξελικτικό βήμα. Δημιουργεί ένα ξεκάθαρο μονοπάτι για τους αναβάτες, τους γονείς και τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο – ένα μονοπάτι που ταιριάζει απόλυτα με το μέλλον των κατηγοριών Grand Prix. Παράλληλα, δημιουργεί μια εξαιρετική βάση για τη συνεχή επέκταση του προγράμματος. Η δημιουργία παγκόσμιων ευκαιριών είναι σημαντική για τους νέους αναβάτες που υποστηρίζονται, για το ίδιο το MotoGP και για το Διεθνές κοινό μας».