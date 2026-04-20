Το Piaggio Group εγκαινιάζει τη σεζόν της μοτοσυκλέτας με την προωθητική ενέργεια Open Doors στα σημεία πώλησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα νέα μοντέλα 2026 σε όλες τις μάρκες του Ομίλου και τα οφέλη, που ισχύουν για τον Απρίλιο.

Τα Open Doors είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς όλη τη γκάμα μοντέλων της Aprilia, της Moto Guzzi, της Vespa και της Piaggio, με οδηγό τις συμβουλές του εξειδικευμένου προσωπικού του επίσημου δικτύου πωλήσεων.

Η ειδική περίοδος των Open Doors θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 25 Απριλίου, σε όλους τους συμμετέχοντες εμπόρους.

Στην Aprilia, πρωταγωνιστούν οι νέες ευέλικτες Aprilia RS 457 και Tuono 457, ιδανικές για νεαρούς μοτοσυκλετιστές με δίπλωμα Α2.

Η RS 457 διατίθεται και στην έκδοση GP Replica με πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό και επιθετικά γραφικά, εμπνευσμένα από την RS-GP που κερδίζει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP.

Επιπλέον, χάρη στο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα DreamRide Gold, διαθέσιμο για επιλεγμένα μοντέλα μοτοσυκλετών, μπορεί κάποιος να αποκτήσει σήμερα μαι Aprilia, προκαταβάλλοντας τη μισή τιμή του οχήματος, να την οδηγήσει για 2 χρόνια χωρίς δόσεις ή τόκους και στη συνέχεια να αποφασίσει αν θα την κρατήσει θα την ανταλλάξει ή θα την επιστρέψει.

Επίσης μέσα στον Απρίλιο για τα μοντέλα της σειράς Aprilia Tuono, Tuono 457, Tuono 660 Factory και hypernaked Tuono V4, ισχύει προσφορά με οφέλη αξίας από 500 έως 1500 ευρώ, ανάλογα το μοντέλο, επίσης προσφέρεται άμεσο όφελος αξίας 1.250€ σε όλα τα μοντέλα της γκάμας Tuareg 660.

Η Moto Guzzi για το 2026 θα έχει τη μεγάλη ”ταξιδιώτισσα” Moto Guzzi Stelvio διαθέσιμη με δύο νέα γραφικά που τονίζουν το adventure πνεύμα της: το Grigio Climbing και το Verde Hiking.

Για την Stelvio ισχύει και το ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα DreamRide Gold, όπου προκαταβάλλοντας τη μισή τιμή του οχήματος, μπορεί ο αγοραστής να την οδηγήσει για 2 χρόνια χωρίς δόσεις ή τόκους και στη συνέχεια να αποφασίσει αν θα την κρατήσει θα την ανταλλάξει ή θα την επιστρέψει.

Ανανεώθηκε επίσης η γκάμα της εμβληματικής travel enduro V85: η Moto Guzzi V85 Strada, η πιο δυναμική έκδοση, διαθέτει πλέον πληρέστερο βασικό εξοπλισμό που την καθιστά έτοιμη για ταξίδια, καθώς και νέα σαγηνευτικά χρώματα Verde Legnano και Rosso Monza.

Η Moto Guzzi V85 TT, η απόλυτη “all rounder”, διατίθεται σε δύο νέες παραλλαγές γραφικών, το Giallo Wadi και το Grigio Yanar Dag. Τέλος, η τουριστική Moto Guzzi V85 TT Travel ντύνεται με το νέο, γοητευτικό Blu Zefiro.

Τέλος, για ολόκληρο τον Απρίλιο, προσφέρονται ειδικά πλεονεκτήματα: όφελος 750€ στη σειρά Moto Guzzi V7, 1.000€ στη σειρά V85 και 1.500€ στη Stelvio και τη V100 Mandello.

Στη Vespa, ο Απρίλιος είναι ο μήνας των Vespa Days, η καλύτερη ευκαιρία για να ανακαλύψει κάποιος νέα χαρακτηριστικά που εισάγονται στα πιο νεανικά και αστικά μοντέλα, Vespa Primavera και Vespa Sprint S και να τις αποκτήσει με δώρο πακέτο αξεσουάρ.

Για το 2026, οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S υιοθετούν τεχνικές εξελίξεις και στυλιστικές βελτιώσεις που ανανεώνουν τον μύθο τους.

Πιο τεχνολογικές με πλήρως ψηφιακά όργανα, πιο ασφαλείς χάρη στο πίσω δισκόφρενο και πιο άνετες με το σύστημα keyless.

Μάλιστα, χάρη στο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα DreamRide, 30% προκαταβολή και 30 άτοκες δόσεις, η απόκτηση μιας Vespa γίνεται ακόμα πιο ευκολη.

Η Piaggio για το 2026 θα έχει διαθέσιμα τα ευέλικτα και εύκολα Medley, σε 125 και 200 κ.εκ, σκούτερ με μεγάλους τροχούς που συνδυάζουν άνεση, προστασία και ικανότητα φόρτωσης ενός σκούτερ GT — συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου χώρου κάτω από τη σέλα που μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη full-face.

Το Piaggio Beverly, που τροφοδοτείται από τους ισχυρούς κινητήρες 310 και 400 hpe, είναι το ιδανικό σκούτερ για κάθε χρήση, από τις αστικές μετακινήσεις έως τον τουρισμό μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, ακόμη και με συνεπιβάτη, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και άνεση κορυφαίου επιπέδου.

Όλη η γκάμα των σκούτερ με μεγάλους τροχούς της Piaggio – Liberty, Medley, Beverly – προσφέρεται σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές και με τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης DreamRide.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια Open Doors, τα νέα μοντέλα και για ραντεβού: Aprilia, Moto Guzzi, Vespa και Piaggio