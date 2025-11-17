Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Ελληνική εταιρία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών Andeli ανακοίνωσε μια εξαιρετική προσφορά στην ενοικίαση μοτοσυκλέτας!

Τα Σαββατοκύριακα αποκτούν νέο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον μέσα από την τελευταία προσφορά της Andeli.

Τώρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενοικιάσουν μία μοτοσυκλέτα ή mega scooter της Honda από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα και να πληρώσουν τις δύο ημέρες από τις συνολικά τρεις!

Τα προς ενοικίαση μοντέλα είναι μοτοσυκλέτες και scooter άνω των 500 κ.εκ. κάτι που διευκολύνει τις όποιες βόλτες ή/και εξορμήσεις του τριήμερου.

Ο στόλος της Andeli που είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη προσφορά αφορά στα κάτωθι μοντέλα της Honda :