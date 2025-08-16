του Δημήτρη Διατσίδη

Ανακοινώθηκε το επίσημο όνομα της σειράς ενιαίου τύπου με μοτοσυκλέτες Harley-Davidson και το ημερολόγιο του 2026 στο Red Bull Ring στην Αυστρία, στη διάρκεια του Αγώνα του MotoGP.

Το Harley-Davidson Bagger World Cup είναι έτοιμο για την εκκίνηση του το 2026. Το όνομα και το πλήρες ημερολόγιο της πρώτης παγκόσμιας αγωνιστικής σειράς αφιερωμένης στις υψηλών επιδόσεων bagger μοτοσυκλέτες Harley-Davidson αποκαλύφθηκαν σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου στο Red Bull Ring στην Αυστρία.

Αναπτύχθηκε από κοινού από τις Harley-Davidson και MotoGP, το Harley-Davidson Bagger World Cup φέρνει τον βροντερό ήχο των αγωνιστικών V-Twin touring μοτοσυκλετών σε κορυφαίες Διεθνείς πίστες. Αυτή η συναρπαστική νέα σειρά συνδέει το MotoGP με μία από τις πιο εμβληματικές μάρκες της Βόρειας Αμερικής και σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην αγωνιστική εξέλιξη της Harley-Davidson και στις παγκόσμιες φιλοδοξίες της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η σειρά θα περιλαμβάνει 6 αγωνιστικούς Γύρους (με 2 Αγώνες σε κάθε Γύρο) σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Η δράση ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πατρίδα της Harley-Davidson και της αρχικής σειράς Αγώνων King of the Baggers, πριν περάσει στην Ευρώπη και στη Διεθνή σκηνή – με αποκορύφωμα τον τελικό που θα κρίνει το πρωτάθλημα στο εντυπωσιακό Red Bull Ring στην Αυστρία.

• Austin, ΗΠΑ: 27–29 Μαρτίου

• Mugello, Ιταλία: 29–31 Μαΐου

• Assen, Ολλανδία: 26–28 Ιουνίου

• Silverstone, Μεγάλη Βρετανία: 7–9 Αυγούστου

• Aragon, Ισπανία: 28–30 Αυγούστου

• Red Bull Ring, Αυστρία: 18–20 Σεπτεμβρίου

Βασισμένες στην πλατφόρμα Grand American Touring της Harley-Davidson, οι αγωνιστικές μοτοσυκλέτες του Harley-Davidson Bagger World Cup θα μεταμορφωθούν ριζικά για ταχύτητα, ευελιξία και εντυπωσιακή εμφάνιση, προσφέροντας στους φιλάθλους μια νέα εμπειρία, διαφορετική από οτιδήποτε υπάρχει σήμερα στο καλεντάρι του MotoGP – με τη δική της ξεχωριστή κουλτούρα.

Kolja Rebstock, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, International Markets, Harley-Davidson:

«Η έναρξη του Harley-Davidson Bagger World Cup σηματοδοτεί μια τολμηρή νέα εποχή για την Harley-Davidson και για το άθλημα των αγώνων μοτοσυκλέτας. Αυτή η σειρά αφορά την υπέρβαση ορίων – των μοτοσυκλετών μας, των αναβατών μας και της μάρκας μας – σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με το MotoGP για να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα».

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer της Dorna Sports, κατόχου των δικαιωμάτων του MotoGP:

«Πάντα αναζητούμε τρόπους να καινοτομήσουμε και να επεκταθούμε – τόσο εντός πίστας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στα συνεχώς αυξανόμενα πλήθη, όσο και εκτός, για να διευρύνουμε την απήχηση του αθλήματος. Παραμένοντας πιστοί σε ό,τι αγαπούν οι φίλαθλοι του MotoGP, βρίσκουμε νέους τρόπους σύνδεσης με νέο κοινό. Το Harley-Davidson Bagger World Cup ανταποκρίνεται σε αυτό το όραμα. Θα αποτελέσει μια φανταστική προσθήκη στα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, ενώ παράλληλα θα συνδέσει το άθλημά μας με ένα από τα πιο εμβληματικά lifestyle και πολιτιστικά brands της Βόρειας Αμερικής – και του κόσμου».

Jeff Schuessler, Global Director, Marketing & Partnerships Racing Programs, Harley-Davidson:

«Αυτό το νέο Κύπελλο είναι το επόμενο βήμα στην αγωνιστική εξέλιξη της Harley-Davidson. Έχουμε δει τι είναι δυνατό με το King of the Baggers στις ΗΠΑ και τώρα φέρνουμε την ίδια ενέργεια, απόδοση και στάση στη Διεθνή σκηνή. Δεν πρόκειται απλώς για Αγώνες – είναι μια παγκόσμια δήλωση για το ποιοι είμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε».

Το Harley-Davidson Bagger World Cup αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα φέτος κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Γαλλίας στο θρυλικό Le Mans, όπου η Harley-Davidson και το MotoGP μοιράστηκαν το κοινό τους όραμα για μια παγκόσμια σειρά αγώνων bagger μοτοσυκλετών. Η ανταπόκριση από φιλάθλους, ΜΜΕ και της βιομηχανίας, έθεσε τις ιδανικές βάσεις για τη σημερινή πλήρη παρουσίαση.

Πιθανές ομάδες, αναβάτες και χορηγοί καλούνται πλέον να συμμετάσχουν ενεργά στη σειρά καθώς οι προετοιμασίες επιταχύνονται για την έναρξη της σεζόν του 2026.