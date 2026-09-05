του Δημήτρη Διατσίδη

Ανακοινώθηκε ο 1ος Αγώνας, αποκαλύφθηκε η Επίσημη Παρουσίαση της σεζόν και οι ημερομηνίες των Δοκιμών για τη νέα εποχή του MotoGP

Το MotoGP μπαίνει σε μια νέα εποχή το 2027 και πλέον επιβεβαιώθηκαν οι ημερομηνίες για την πρώτη δράση της σεζόν στην πίστα. Θα πραγματοποιηθούν δύο Δοκιμές προετοιμασίας πριν το Ρίο ντε Τζανέιρο φιλοξενήσει την Επίσημη Παρουσίαση στις 21 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς, καθώς το GP Ταϊλάνδης θα διεξαχθεί στην Buriram από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου.

Το Shakedown Test – για τους εργοστασιακούς δοκιμαστές και τους rookies – θα πραγματοποιηθεί στην πίστα Petronas Sepang International Circuit από τις 29 έως τις 30 Ιανουαρίου. Φέτος, θα ακολουθήσει αμέσως η πρώτη Επίσημη Δοκιμή της σεζόν για όλους τους αναβάτες, το Τεστ της Sepang, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει δύο ημέρες Δοκιμών για κάθε Δοκιμή το 2027.

Στη συνέχεια, το paddock θα κατευθυνθεί στην Buriram της Ταϊλάνδης για τη δεύτερη Επίσημη Δοκιμή που θα είναι διήμερη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Φεβρουαρίου.

Το MotoGP μετακινείται δυτικά για την Επίσημη Παρουσίαση, καθώς η Βραζιλία θα φιλοξενήσει την έκδοση του 2027. Η παραλία Botafogo στο Ρίο ντε Τζανέιρο προσφέρει ένα μοναδικό σκηνικό για τη σημαντικότερη εκδήλωση, μεταφέροντας το MotoGP στην καρδιά μιας από τις πιο εμβληματικές πόλεις του κόσμου στις 21 Φεβρουαρίου.

Το πλήρες πρόγραμμα:

SHAKEDOWN TEST: 29 – 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

SEPANG TEST: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

BURIRAM TEST: 6 – 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

SEASON LAUNCH: 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Πριν από όλα αυτά, θα έχει προηγηθεί η πρώτη μας ματιά στη νέα εποχή του MotoGP – το Τεστ της Βαλένθια, την 1η Δεκεμβρίου 2026. Εκεί, οι νέες συνθέσεις των αναβατών θα βγουν για πρώτη φορά στην πίστα με τις ολοκαίνουργιες μοτοσυκλέτες των 850cc.

Επιβεβαιώθηκαν οι Δοκιμές προετοιμασίας των Moto2™ και Moto3™

Επιβεβαιώθηκαν επίσης οι Δοκιμές προετοιμασίας για τις κατηγορίες Moto2 και Moto3. Για την Moto2, θα πραγματοποιηθεί μία Ιδιωτική Δοκιμή και μία Επίσημη Δοκιμή. Για την Moto3, θα πραγματοποιηθεί μία Επίσημη Δοκιμή.

Το 2027, όλες οι Δοκιμές και για τις δύο κατηγορίες θα πραγματοποιηθούν στην πίστα Circuito de Jerez-Angel Nieto:

MOTO2 – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ: 16 – 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

MOTO3 – ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΚΙΜΗ: 18 – 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

MOTO2 – ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΚΙΜΗ: 20 – 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ