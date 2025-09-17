του Νεκτάριου Διατσίδη

Η παραγωγή θα ξεκινήσει στα τέλη του 2025 – το βιβλίο παραγγελιών είναι πλέον ανοιχτό για την Honda WN7!

Προβλέπεται οι πρώτες παραδόσεις σε αντιπροσωπείες να γίνουν στις αρχές του 2026.

Συμβατότητα με CCS2 επιτρέπει “top-up” φόρτιση σε μόλις 30 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται και οικιακή φόρτιση 6kVA.

Δοκιμασμένη σε Eυρωπαϊκούς δρόμους, προσφέρει μια νέα συγκινησιακή εμπειρία, διαφορετική από τις μοτοσυκλέτες με θερμικό κινητήρα, διατηρώντας παράλληλα τα γνωστά ποιοτικά χαρακτηριστικά της Honda.

Η Honda είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει λεπτομέρειες για την πρώτη της ηλεκτρική μοτοσυκλέτα πλήρους μεγέθους, η αρχική μορφή της οποίας παρουσιάστηκε στην EICMA το 2024 ως EV FUN Concept. Το μοντέλο μαζικής παραγωγής θα κυκλοφορήσει με την ονομασία Honda WN7 – το ‘W’ εμπνευσμένο από την αναπτυξιακή φιλοσοφία «Be the Wind», το ‘N’ από τη λέξη Naked, και το 7 ως αναφορά στην κατηγορία ισχύος.

Η Honda WN7 διατηρεί τον κομψό, φουτουριστικό σχεδιασμό του EV FUN Concept και θα προσφέρει αυτονομία άνω των 130χλμ. από τη σταθερή μπαταρία ιόντων λιθίου, με ευέλικτες επιλογές φόρτισης που μειώνουν το άγχος του χρήστη. Είναι συμβατή με ταχυφόρτιση CCS2 (τύπου αυτοκινήτου), επιτρέποντας φόρτιση 20-80% σε μόλις 30 λεπτά, ενώ με φορτιστή “τοίχου” 6kVA στο σπίτι η πλήρης φόρτιση 0-100% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3 ώρες*.

Η Honda WN7 προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, χάρη στο χαμηλό της βάρος (217κιλά) και στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το οποίο βασίζεται σε υδρόψυκτο κινητήρα 18kW που αποδίδει ισχύ αντίστοιχη με αυτήν μιας μοτοσυκλέτας με θερμικό κινητήρα 600cc, με ροπή 100Nm που συγκρίνεται με αυτήν των 1000cc θερμικού κινητήρα μοτοσυκλέτας. Η Honda θα διαθέσει και έκδοση 11kW κατάλληλη για δίπλωμα κατηγορίας A1, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες.

Η WN7 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια νέα αίσθηση οδήγησης – αθόρυβη, ομαλή, χωρίς κραδασμούς και χωρίς ρύπους – χαρίζοντας στους αναβάτες μια συγκινησιακή εμπειρία πολύ διαφορετική από αυτήν που προσφέρουν οι θερμικές μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, η εμπειρία των 75+ ετών της Honda στην εξέλιξη μοτοσυκλετών, που κορυφώθηκε με τις 500 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής τον Μάιο, διασφαλίζει ότι στην WN7 ενσωματώνονται στο μέγιστο βαθμό τα κλασικά χαρακτηριστικά της Honda: ισορροπία, σταθερότητα και απόλαυση οδήγησης.

Τα πλήρη τεχνικά και ειδικά χαρακτηριστικά της Honda WN7 θα παρουσιαστούν στην EICMA 2025, αλλά ήδη έχουν αποκαλυφθεί ορισμένα βασικά σημεία, όπως η οθόνη TFT 5 ιντσών με συνδεσιμότητα RoadSync και αποκλειστικά μενού EV, καθώς και LED φώτα εμπρός και πίσω.

Οι ενδιαφερόμενοι για την WN7 καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Honda, μέσω της οποίας θα συνδεθούν με τον τοπικό τους αντιπρόσωπο για να κάνουν προπαραγγελία. Όλοι οι πελάτες που θα προχωρήσουν σε προπαραγγελία πριν τις 4 Νοεμβρίου, θα λάβουν δωρεάν μία τσάντα σέλας (seat bag) .

* Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος.