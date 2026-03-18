Η QJMotor επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στην κατηγορία των μεσαίων adventure με τη SRT 450RX, ένα μοντέλο που απευθύνεται τόσο σε νέους κατόχους διπλώματος Α2 όσο και σε αναβάτες που αναζητούν μια μοτοσυκλέτα με διπλό χαρακτήρα.

Η σχεδίασή της ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα της κατηγορίας, με έντονες γωνίες, ψηλό ρύγχος και στοιχεία που παραπέμπουν άμεσα σε χρήση εκτός δρόμου.

Οι χούφτες, η ποδιά κινητήρα και η γενικότερη λιτή αλλά λειτουργική αισθητική δεν δείχνουν απλώς διακοσμητικές επιλογές, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική λογική πρακτικότητας.

Η θέση οδήγησης είναι όρθια και σχετικά ξεκούραστη, επιτρέποντας καλύτερο έλεγχο τόσο στην άσφαλτο όσο και σε χωμάτινες διαδρομές.

Ο κινητήρας της SRT 450RX είναι δικύλινδρος εν σειρά, υγρόψυτκος, με χωρητικότητα 449,5cc και με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής.

Η απόδοσή του φτάνει τους 48 ίππους στις 9.500 σ.α.λ. και τα 41 Nm ροπής στις 8.000 σ.α.λ., τοποθετώντας τον στο ανώτατο όριο της κατηγορίας Α2.

Το κιβώτιο είναι εξατάχυτο, ενώ η παρουσία συμπλέκτη ολίσθησης συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο κατά τα κατεβάσματα ταχυτήτων.

Το πλαίσιο της SRT 450RX είναι ατσάλινο, σχεδιασμένο με γνώμονα την αντοχή και τη σταθερότητα σε μικτές συνθήκες οδήγησης.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από τη Marzocchi, με πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός και μονό αμορτισέρ πίσω, το οποίο διαθέτει ρυθμίσεις προφόρτισης, επιτρέποντας προσαρμογή ανάλογα με το φορτίο ή τη χρήση.

Στον τομέα των φρένων, συναντάμε δίσκο 320 χιλιοστών εμπρός και 240 χιλιοστών πίσω, με εξοπλισμό από τη Brembo και δικάναλο ABS, ένα σύνολο που δείχνει να δίνει έμφαση στην προοδευτικότητα και την ασφάλεια.

Οι τροχοί είναι ακτινωτοί, 21 ιντσών μπροστά και 18 πίσω, διάταξη που επιβεβαιώνει τον πιο έντονο off-road προσανατολισμό της μοτοσυκλέτας, ενώ η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών εντάσσει ένα σύγχρονο στοιχείο στην καθημερινή χρήση.

Στον εξοπλισμό, η SRT 450RX εμφανίζεται πληρέστερη από αυτό που θα περίμενε κανείς στην κατηγορία της (κάτι στο οποίο μας έχει συνηθίσει η QJMotor), με πλήρη φωτισμό LED και πρόσθετα προβολάκια ομίχλης, κάθετη, έγχρωμη οθόνη TFT και δυνατότητες συνδεσιμότητας με smartphone που περιλαμβάνουν και πλοήγηση.

Ακόμη, υπάρχουν δύο χαρτογραφήσεις κινητήρα (Normal και Sport), Traction Control με δυνατότητα απενεργοποίησης, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα, θύρες USB (Type A και Type C), κεντρικό σταντ, κάγκελα κινητήρα, χούφτες, αλουμινένια ποδιά και αλουμινένια σχάρα.

Η διάθεσή της γίνεται σε βασικούς χρωματισμούς, όπως μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες και λευκό με κόκκινες λεπτομέριες, χωρίς ιδιαίτερες αισθητικές υπερβολές.

Η τιμή της τοποθετείται σε ανταγωνιστικό επίπεδο για τα δεδομένα της κατηγορίας, καθώς η Γκοργκόλης Α.Ε. (αντιπροσωπεία της QJMotor στην Ελλάδα) διαθέτει την QJMotor SRT 450RX έναντι 5.295 ευρώ, με τις πρώτες μοτοσυκλέτες να αναμένεται να φτάσουν στην χώρα μας τον Απρίλιο.