του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Ισπανικό MotoGP έγινε κάτω από ηλιοφάνεια και καλές συνθήκες πρόσφυσης στην πίστα, που έδωσαν την ευκαιρία για νέο ρεκόρ πίστας σε διάρκεια Αγώνα και νέο ρεκόρ διάρκειας Αγώνα, που τα πέτυχε και τα δύο ο νικητής του GP!

Alex Marquez

Νίκη

Ο Alex Marquez κατέκτησε την τέταρτη νίκη του στο MotoGP, την πρώτη του από την Μαλαισία πέρσι. Αυτή είναι η δεύτερη νίκη του στην Jerez, μαζί με την περσινή, όταν πήρε την παρθενική του νίκη στην κατηγορία.

Ducati

Νίκη

Η Ducati κέρδισε για πρώτη φορά από την Μαλαισία πέρσι, επίσης με τον Alex Marquez, βάζοντας τέλος στο μεγαλύτερο σερί χωρίς νίκη – πέντε Αγώνες GP – από την περίοδο των 8 Αγώνων χωρίς νίκη μεταξύ Aragon 2020 και Πορτογαλίας το 2021.

Marco Bezzecchi

2ος

Ο Marco Bezzecchi τερμάτισε 2ος, βάζοντας τέλος σε ένα σερί πέντε νικών σε MotoGP, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα σερί έξι συνεχόμενων βάθρων.

Έτσι, ολοκληρώνεται και το ρεκόρ των 121 γύρων στην πρωτοπορία Αγώνα στη σύγχρονη εποχή του MotoGP.

Παραμένει επικεφαλής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP με 101 βαθμούς, έχοντας διαφορά 11 βαθμών από τον συναθλητή του Jorge Martin.

Fabio Di Giannantonio

3ος

Ο Fabio Di Giannantonio τερμάτισε 3ος, σημειώνοντας το 8ο βάθρο του σε MotoGP και το δεύτερο φέτος μετά την Βραζιλία, όπου ήταν επίσης 3ος.

Aprilia

4 στην πρώτη 6άδα

Με τους Marco Bezzecchi (2ος), Jorge Martin (4ος), Ai Ogura (5ος) και Raul Fernandez (6ος), αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που υπάρχουν τέσσερις αναβάτες της Aprilia μέσα στην πρώτη εξάδα την Κυριακή, μετά την Ταϊλάνδη, όπου ήταν τέσσερις στην πρώτη πεντάδα.

Ducati Lenovo Team

Εγκαταλείψεις

Η Ducati Lenovo Team σημείωσε διπλή εγκατάλειψη – με τον Francesco Bagnaia να εγκαταλείπει και τον Marc Marquez να πέφτει – για πρώτη φορά από την Ινδονησία πέρσι.

Η ομάδα έχει πλέον 9 συνεχόμενα GP χωρίς βάθρο την Κυριακή. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί χωρίς βάθρο από τους 24 Αγώνες μεταξύ Aragon 2012 και Qatar 2014.

224,627

Προσέλευση

Συνολικά 224,627 θεατές παρακολούθησαν το τριήμερο του Ισπανικού MotoGP 2026 στην Jerez.

H πτώση του Marc Marquez στην 11η στροφή

Ο Marc Marquez είχε πτώση στον 2ο γύρο, στην δεύτερη πιο γρήγορη στροφή της πίστας, την 11η που έχει το όνομα του πρώτου Ισπανού Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη μεγάλη κατηγορία του Alex Criville, που πήρε τον Τίτλο το 1999. Στην ίδια στροφή είχε πέσει με πανομοιότυπο τρόπο στους media laps το 2023 ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Διατσίδης και έτσι μετά τον αγώνα είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον ΜΜ93 τις λεπτομέρειες της πτώσης, που μάλλον οφείλεται στη μεγάλη αδράνεια που έχει εκείνη τη στιγμή η μοτοσυκλέτα, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, η οποία πιέζει το μπροστινό ελαστικό. Στην περίπτωση του ΜΜ93 πρέπει να έπαιξε ρόλο και ο αρκετά δυνατός αέρας που φυσούσε εκείνη τη στιγμή.

Δείτε στο βίντεο την πτώση του απεσταλμένου μας: