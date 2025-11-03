Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Japan Mobility Show 2025, 30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου, η Honda παρουσίασε το EV Outlier Concept.

Το EV Outlier Concept, μια πρωτότυπη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, μας δίνει μια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι οι μοτοσυκλέτες από το 2030 και μετά.

Χάρη στην ευελιξία που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση, διαθέτει κινητήρες ενσωματωμένους στους τροχούς (μπροστά και πίσω), επιτυγχάνοντας έναν δυναμικό χαμηλού προφίλ σχεδιασμό.

Παράλληλα παρουσίασε και το e-MTB Prototype, που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τη χαρά της οδήγησης στη φύση, το συγκεκριμένο θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη το 2026.

Το πλαίσιό από ανθρακονήματα εξασφαλίζει χαμηλό βάρος, ενώ ο ηλεκτρικός υποβοηθούμενος μηχανισμός συνδυάζει τις δυνατότητες των μοτοσυκλετών με αυτές των mountain bikes.

Ο Toshihiro Mibe, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Honda Motor, δήλωσε: “Η Honda είναι μια εταιρεία που πάντα βάζει ψυχή και πάθος στην πραγματοποίηση των δικών μας ονείρων και αυτών των πελατών μας. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις καθώς εργαζόμαστε για ένα μέλλον όπου τα προϊόντα μας θα συνεχίσουν να αποτελούν τη “δύναμη” που κινεί τους πελάτες μας. Ελπίζουμε πολλοί άνθρωποι να επισκεφθούν το περίπτερό μας στο Japan Mobility Show, για να βιώσουν το μέλλον όπως το οραματίζεται η Honda, μέσα από τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και τεχνολογιών κινητικότητας που παρουσιάζουμε.”