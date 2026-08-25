του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Classic Enduro 2026 συνέχισε την αγωνιστική του σεζόν στο Piekoszów της Πολωνίας, για τον 2ο Γύρο του πρωταθλήματος. Μετά τον εναρκτήριο Αγώνα στο Terrasini της Ιταλίας, το πρωτάθλημα μετέφερε τον μοναδικό συνδυασμό αγωνιστικού ανταγωνισμού και μοτοσυκλετιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Świętokrzyskie, όπου αναβάτες από όλη την Ευρώπη αντιμετώπισαν δύο απαιτητικές ημέρες, πάνω σε μερικές από τις μοτοσυκλέτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο enduro.

Ο Aγώνας, που φιλοξενήθηκε από τον Δήμο του Piekoszów και διοργανώθηκε από την KTM Novi Korona Kielce, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Πολωνικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο Enduro, καθώς και το 68ο Διεθνές Enduro Świętokrzyski / 4ο Rally Classic. Το πρόγραμμα έδωσε στους θεατές την ευκαιρία να δουν ιστορικές μοτοσυκλέτες να αγωνίζονται στο έδαφος για το οποίο σχεδιάστηκαν αρχικά, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον ξεχωριστό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Classic Enduro.

Οι τρεις βασικές κατηγορίες – Expert, Classic και Open – χωρίστηκαν και πάλι σε διαφορετικές κλάσεις κυβισμού, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες μονομαχίες μεταξύ των πρωταγωνιστών του 1ου Γύρου και αρκετών δυνατών τοπικών συμμετοχών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EXPERT

Στην κατηγορία έως 75cc, ο Federico Fregnan (Fantic Motor) συνέχισε την εξαιρετική φόρμα που είχε δείξει στον εναρκτήριο Αγώνα στο Terrasini. Ο Ιταλός κυριάρχησε και στις δύο ημέρες στην Πολωνία, κατακτώντας τη νίκη το Σάββατο και επαναλαμβάνοντας το αποτέλεσμα την Κυριακή, μπροστά από τον Carlo Cavalli (Fantic Motor).

Η κατηγορία έως 125cc ανέδειξε διαφορετικό νικητή σε κάθε ημέρα. Ο Fabio Mauri (Puch) ακολούθησε τη νίκη του στο Terrasini με ακόμη μία επιτυχία το Σάββατο, καθώς ο Ferruccio Dal Pos (Fantic) δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ημέρα. Ο Dal Pos αντέδρασε δυναμικά την Κυριακή, κατακτώντας τη νίκη στην κατηγορία μπροστά από τον Mauri με διαφορά 41.01 δευτερολέπτων.

Ο Ryszard Augustyn (KTM) ήταν το σημείο αναφοράς στην κατηγορία άνω των 125cc. Έχοντας ήδη κατακτήσει τη νίκη στην Σικελία, ο Πολωνός αναβάτης πραγματοποίησε ακόμη ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο, κερδίζοντας και τις δύο ημέρες στο Piekoszów. Ο Giorgio Ferrari (Puch) τερμάτισε 2ος και στις δύο περιπτώσεις, ενώ ο Carles Salinas (Husqvarna) συμπλήρωσε το βάθρο της κατηγορίας. Ο Augustyn ήταν επίσης ο ταχύτερος αναβάτης συνολικά στην Expert και το Σάββατο και την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή του σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του Πολωνικού Αγώνα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CLASSIC

Η κατηγορία έως 125cc προσέφερε μία από τις πιο αμφίρροπες μάχες του Σαββατοκύριακου. Ο Giorgio Sironi (Elmeca Gilera) ξεκίνησε τον Γύρο με νίκη το Σάββατο, τερματίζοντας 34.95 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πολωνό Krystian Cembala (SWM), με τον Wojtek Brzuśnian (Cagiva) να καταλαμβάνει την 3η θέση. Την Κυριακή η σειρά άλλαξε, καθώς ο Cembala πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε τη νίκη στην πατρίδα του, μόλις 19.57 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sironi, ενώ ο Brzuśnian συμπλήρωσε και πάλι το βάθρο.

Ο Stefano Ingrassi (Yamaha) κυριάρχησε στην κατηγορία έως 250cc, κατακτώντας τη νίκη και τις δύο ημέρες. Ο Antonino Arcidiacono (Kramer), νικητής της κατηγορίας στον 1ο Γύρο στο Terrasini, τερμάτισε 2ος το Σάββατο και την Κυριακή, με τη διαφορά μεταξύ των δύο αναβατών να παραμένει κάτω από το ένα λεπτό και στις δύο περιπτώσεις.

Μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις ολόκληρου του Αγώνα ήρθε από τον Maurizio Casartelli (Maico) στην κατηγορία άνω των 250cc. Ο Casartelli κέρδισε και τις δύο ημέρες και ήταν επίσης ο ταχύτερος αναβάτης στη συνολική κατάταξη της Classic τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, σημειώνοντας χρόνο 33:26.68 την πρώτη ημέρα και βελτιώνοντάς τον σε 33:19.97 την Κυριακή. Ο Sebastian Borczuch (Yamaha) τερμάτισε 2ος στην κατηγορία και τις δύο ημέρες, ενώ ο Alessandro Pierannunzi (Puch Frigerio), νικητής στο Terrasini, ήταν 3ος το Σάββατο, αλλά δεν κατάφερε να εκκινήσει στον Αγώνα της Κυριακής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN

Ο Gherardo Monella (Puch Frigerio) συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στην κατηγορία έως 125cc. Μετά τη νίκη του στον εναρκτήριο Αγώνα στην Σικελία, ο Ιταλός απέδειξε ξανά πως είναι ο αναβάτης που καλούνται να ξεπεράσουν οι αντίπαλοί του στην Πολωνία, κατακτώντας τη νίκη στην κατηγορία και τις δύο ημέρες, μπροστά από τον Maciej Szuta (Honda). Ο Monella ήταν επίσης 1ος στη συνολική κατάταξη της Open το Σάββατο και την Κυριακή, ολοκληρώνοντας ένα τέλειο Σαββατοκύριακο στο Piekoszów.

Στην κατηγορία έως 250cc, ο Sebastian Baklarz (Honda) κατέκτησε τους μέγιστους βαθμούς και τις δύο ημέρες. Ο Marcin Sideł (KTM) δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον Αγώνα του Σαββάτου και δεν εκκίνησε την Κυριακή, αφήνοντας τον Baklarz να ολοκληρώσει ένα εξαιρετικό εντός έδρας Σαββατοκύριακο.

Η κατηγορία άνω των 250cc ανέδειξε επίσης έναν νικητή και στις δύο ημέρες, με τον Ισπανό Albert Figuls (Bultaco) να κατακτά τη νίκη τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή, μπροστά από τον Rino Antonio Bosco (Yamaha). Ο Bosco έδειξε πολύ καλό ρυθμό σε αρκετές Ειδικές, όμως οι ποινές και στις δύο ημέρες αποδείχθηκαν καθοριστικές, επιτρέποντας στον Figuls να συγκεντρώσει τους μέγιστους βαθμούς από τον Πολωνικό Γύρο.