του Νεκτάριου Διατσίδη

Το CUSTOMBIKE SHOW επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για το 2025, συμπεριλαμβανομένου του European Custombike Championship. Οι νικητές θα λάβουν συνολικά 12,000 € σε χρηματικά έπαθλα!

Ακόμα και 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το CUSTOMBIKE SHOW εξακολουθεί να θεωρείται η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση παγκοσμίως για εξατομικευμένες μοτοσυκλέτες – σχεδόν 300 εντελώς τροποποιημένες μοτοσυκλέτες θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και συνολικά περίπου 1,000 μοτοσυκλέτες θα βρεθούν στο κέντρο της Γερμανίας.

Περίπου 200 εκθέτες θα παρουσιάσουν τις μοτοσυκλέτες τους, ανταλλακτικά, ρούχα και αξεσουάρ στο Bad Salzuflen, καθορίζοντας τις νέες τάσεις στη σκηνή των custom μοτοσυκλετών. Επισκέπτες από όλη την Ευρώπη μπορούν να περιμένουν ένα συναρπαστικό πρόγραμμα παραστάσεων και παγκόσμιες πρεμιέρες στη βασική σκηνή.

Το European Biker Build Off αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης από το 2008, και φέτος είναι Harley εναντίον Harley. Οι American Dream Cycles από την Γερμανία και οι Killer Custom από την Λιθουανία θα αναμετρηθούν σε μια άμεση μηχανική μονομαχία. Στη μεγάλη σκηνή του BBO, θα κατασκευάσουν ζωντανά μπροστά στο κοινό δύο εξαιρετικές μοτοσυκλέτες μέσα σε τρεις ημέρες. Όπως πάντα, ο νικητής θα επιλεγεί από το κοινό.

Η δεύτερη European Moped Build-off θα είναι μικρότερη σε κλίμακα αλλά εξίσου συναρπαστική – Γερμανία εναντίον Γερμανίας, δίχρονος κινητήρας εναντίον δίχρονου. Για την ομάδα “Zweitaktkeiler” από το Aschendorfer Moor, θα είναι τουλάχιστον μια ρεβάνς. Ως οι δευτεραθλητές του περασμένου έτους, θέλουν να κατακτήσουν τον τίτλο φέτος. Ωστόσο, η ομάδα “Sollso Moppeds” στο Braunschweig, η οποία θα διαγωνιστεί με μια Simson S52, έχει τον ίδιο στόχο.

Αλλά ακόμα και μακριά από τους κινητήρες, τη βενζίνη και τις «καυτές» μοτοσυκλέτες, υπάρχει μία πρεμιέρα που περιμένει. Για πρώτη φορά, η “Little Miss Nasty” θα ξεσηκώσει τους εκθεσιακούς χώρους και τις τρεις ημέρες με το rock ‘n’ roll burlesque show της. Το συγκρότημα από τις ΗΠΑ θα εμφανιστεί ζωντανά στην Ευρώπη για πρώτη φορά – και κανείς δεν πρέπει να το χάσει. Και για όσους θέλουν να πάρουν σπίτι τους μια αξέχαστη ανάμνηση από το Σαββατοκύριακο της έκθεσης, θα υπάρχουν “τατουατζήδες” στην ειδική περιοχή “Tä2s”.

Η έκθεση μοτοσυκλετών θα παραμείνει το επίκεντρο της εκδήλωσης και το 2025. Διοργανωμένο ως “European Custom Bike Championship”, τραβάει τα βλέμματα σε όλη την ήπειρο, με νικητήριες μοτοσυκλέτες από πάνω από 20 χώρες από τότε που ξεκίνησε η διοργάνωση. Με 5,000 € για το “Best of Show” και 500 € για κάθε έναν από τους νικητές των άλλων 14 κατηγοριών, το Custom Bike European Championship στο Bad Salzuflen είναι ο πιο κερδοφόρος διαγωνισμός custom μοτοσυκλετών στην Ευρώπη.

Μπορούν να συμμετάσχουν τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες μηχανικοί – κάθε στυλ και κάθε βάση μοτοσυκλέτας είναι αποδεκτά.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με μία ή δύο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της custom μοτοσυκλέτας τους στο european-custombike-championship.de. Η πλατφόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες.



Σημείωση: Η εγγραφή δεν εγγυάται συμμετοχή – αυτή θα επιβεβαιωθεί μόνο όταν λάβετε επίσημη πρόσκληση από τους διοργανωτές. Οι προσκλήσεις με όλες τις σχετικές πληροφορίες για το European Custom Bike Championship θα σταλούν σύντομα. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να περιμένουν ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο έκθεσης με χαλαρή βραδινή συνάντηση εκθετών, πακέτα-έκπληξη και πολλές custom μοτοσυκλέτες. Οι μοτοσυκλέτες θα παραταχθούν στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Οι νικητές των 15 κατηγοριών θα επιλεγούν από επιτροπή ειδικών.

Τελετή απονομής: Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025, στη βασική σκηνή!

Craziest Bike (500 €)

Best Moped (500 €)

Rookie of the Year (500 €)

Best Big Twin Performance (500 €)

Best Paint Job (500 €)

Best Roadster (500 €)

Best Metric (500 €)

Best Sportsbike (500 €)

Best Bobber (500 €)

Best Chopper (500 €)

Best Cafe Racer (500 €)

Best Oldschool (500 €)

Best Engineering (500 €)

Best Radical (500 €)

Best of Show > European Custombike Champion > 5.000 €!



Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εκθεσιακά περίπτερα για το CUSTOMBIKE SHOW στο Bad Salzuflen.

Πληροφορίες και έντυπα εγγραφής διαθέσιμα από την Nikita Bryde στο Εκθεσιακό Κέντρο Bad Salzuflen.

Messe Ostwestfalen GmbH | Benzstr. 23 | D-32108 Bad Salzuflen | Τηλ. +49 (0) 5222-9250-13

Περισσότερες πληροφορίες στο: custombike-show.de