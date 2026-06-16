Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι σε κορυφαίους αναβάτες της Ευρωπαϊκής σκηνής ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο 13χρονος Έλληνας αναβάτης Αντώνης Βεντούρας, στο πλαίσιο του αγωνιστικού τριημέρου 12–14 Ιουνίου 2026 που πραγματοποιήθηκε στην πίστα Pannonia Ring της Ουγγαρίας, για το Alpe Adria International Championship, το BMU European Road Racing Championship και το FIM Europe Supersport 300 Cup.

Μετά την εξαιρετική του παρουσία στις Κατατακτήριες Δοκιμές, ο Αντώνης παρατάχθηκε και στον αγώνα της Κυριακής από την Pole Position, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ταχύτητα και την αγωνιστική του ωριμότητα.

Οι συνθήκες, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. Ο καιρός άλλαζε συνεχώς, με τη βροχή να εμφανίζεται και να σταματά κατά διαστήματα, δημιουργώντας έναν πραγματικό γρίφο για όλες τις ομάδες. Λίγο πριν την εκκίνηση, η πίστα ήταν περίπου κατά 80% στεγνή και, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων, η ομάδα επέλεξε να αγωνιστεί με slick ελαστικά, επιλογή που ακολούθησε και η πλειονότητα των αναβατών.

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα του αγώνα, ο νεαρός Έλληνας αναβάτης πραγματοποίησε δυνατή εκκίνηση, διατηρώντας την πρώτη θέση και επιβάλλοντας το ρυθμό του. Με σταθερούς και γρήγορους γύρους κατάφερε να δημιουργήσει μία μικρή διαφορά από τους αντιπάλους του, δείχνοντας ότι είχε την ταχύτητα και τον έλεγχο για να οδηγήσει τον αγώνα.

Στα μέσα της αναμέτρησης, όμως, οι διώκτες του κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά και οι μάχες για την κορυφή ξεκίνησαν να διαδέχονται η μία την άλλη. Οι τρεις πρωτοπόροι κινήθηκαν σε ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου, προσφέροντας έναν αγώνα υψηλού επιπέδου που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Η κορύφωση ήρθε στον τελευταίο γύρο. Ο Αντώνης μπήκε πρώτος, όμως οι δύο αναβάτες που ακολουθούσαν εκμεταλλεύτηκαν το slipstream στη μεγάλη ευθεία και κατάφεραν να περάσουν μπροστά στην πρώτη στροφή. Παρά την άμεση αντίδρασή του και την πίεση μέχρι την καρό σημαία, δεν παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία για μία τελική προσπέραση και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τον Έλληνα αναβάτη στην 3η θέση της γενικής κατάταξης.

Πέρα όμως από την τελική εικόνα του αγώνα, ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα αποτελέσματα στις επιμέρους διοργανώσεις. Ο Αντώνης Βεντούρας ολοκλήρωσε το αγωνιστικό τριήμερο κατακτώντας τη 2η θέση στο BMU European Road Racing Championship, τη 2η θέση στο FIM Europe Supersport 300 Cup, ενώ παράλληλα βαθμολογήθηκε για τη 2η θέση στο Alpe Adria International Championship.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναβάτης Wojcik Kacper 8 , ο οποίος τερμάτισε μπροστά από τον Αντώνη στη γενική κατάταξη του αγώνα, δεν ακολουθεί ολόκληρο το πρωτάθλημα του Alpe Adria International Championship, καθώς η κύρια αγωνιστική του δραστηριότητα αφορά το πολωνικό πρωτάθλημα. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τη βαθμολογία του θεσμού του Alpe Adria, ο Αντώνης συγκέντρωσε τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, αποκομίζοντας μία εξαιρετικά σημαντική συγκομιδή βαθμών για τη συνέχεια της χρονιάς.

Η συνολική εικόνα του νεαρού αθλητή στην Ουγγαρία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του εξέλιξη, την ωριμότητα με την οποία διαχειρίζεται δύσκολες συνθήκες και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί απέναντι σε αναβάτες με μεγαλύτερη εμπειρία.



ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ – Οδηγός Pascota Racing Team

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο με συνεχείς αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και μεγάλες μάχες μέχρι την τελευταία στροφή. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά την Pascota Racing Team και την ARP Racing Academy για την εμπιστοσύνη και τη σκληρή δουλειά τους, καθώς και όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν καθημερινά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην οικογένειά μου, που βρίσκεται πάντα δίπλα μου σε κάθε αγώνα και σε κάθε προσπάθεια. Συνεχίζουμε δυνατά, με ακόμη μεγαλύτερη θέληση για τη συνέχεια της σεζόν.»

Οι υποστηρικτές του:

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Ο Αντώνης Βεντούρας συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια τα Ελληνικά χρώματα στις διεθνείς διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της Ελληνικής μοτοσυκλέτας και ότι το μέλλον του ανήκει.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Αντώνη Βεντούρα συνεχίζεται με την επόμενη στάση να είναι η θρυλική πίστα του Brno στην Τσεχία. Εκεί, από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2026, ο νεαρός αθλητής θα συμμετάσχει σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς, διεκδικώντας διακρίσεις και βαθμούς στα τρία πρωταθλήματα που ακολουθεί φέτος: BMU, Alpe Adria και FIM Europe Supersport 300 Cup, με στόχο να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο απέναντι στους κορυφαίους αναβάτες της Ευρώπης.