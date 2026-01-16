του Δημήτρη Διατσίδη

Οι 94 αγωνιζόμενοι που συνεχίζουν στο Dakar Rally του 2026 – από τους 115 που ξεκίνησαν στις 3 Ιανουαρίου – ξεκίνησαν από την Bisha, για μια ημέρα στην οποία συνολικά έκαναν 882 χλμ., μέχρι να φτάσουν στην Al Henakiyah. Το πρωί έπρεπε να κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα απλής διαδρομής, συνολικά είχαν 536 χλμ. και με αυτά που έκαναν μετά το τέλος της “μικρής” Ειδικής των 346 χλμ.!

Η Ειδική ήταν πολύ γρήγορη, εκτός αμμόλοφων, σε σκληρό έδαφος και σε πολλά σημεία με πολλή πέτρα. Ο Έλληνας αγωνιζόμενος Βασίλης Μπούδρος έκανε θαυμάσια εμφάνιση και πήρε την 46η θέση, με την οποία ανέβηκε και πάλι στην 11η της κατηγορίας του.

Αλλαγή στην κορυφή, τίποτε δεν έχει τελειώσει…

Ο Αμερικανός Skyler Howes έχει έφεση στο θέαμα — και όχι μόνο όταν στριφογυρίζει το μουστάκι του και φορά καουμπόικο καπέλο. Από το ντεμπούτο του στο Dakar, βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο, όμως χρειάστηκε να περιμένει αρκετά μέχρι να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη σε Ειδική, στην όγδοη συμμετοχή του, γράφοντας ιστορία ως ο 9ος Αμερικανός αναβάτης που κερδίζει Ειδική Διαδρομή. Η διαδρομή προς την Al Henakiyah ταίριαζε απόλυτα στο στιλ του Καλιφορνέζου, ο οποίος είναι συνηθισμένος σε επιτυχίες σε αγώνες όπως το Vegas, το Reno και το Sonora Rally, με παρόμοια εδάφη. Η επίθεσή του στην Ειδική 11 δεν του επιτρέπει να βελτιώσει το καλύτερο τελικό του αποτέλεσμα (3ος το 2023), ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα ολοκληρώσει το φετινό Dakar μία ανάσα από το βάθρο.

Στο στρατόπεδο της Honda, έχει στηθεί μια στρατηγική για να διεκδικήσει ο Ricky Brabec την τρίτη του συνολική νίκη στο Dakar Rally… ξεκινώντας από την παραχώρηση της πρωτιάς στη γενική κατάταξη! Ο Adrien Van Beveren εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως ο πρώτος που ανοίγει την Ειδική και περίμενε τον Αμερικανό teammate του μετά τον ανεφοδιασμό, ώστε να μοιραστούν τους πόντους μπόνους των ανοιγόντων. Ωστόσο, ο Brabec κινήθηκε με ακόμη μεγαλύτερη λεπτότητα — και τόλμη — στο φινάλε, επιλέγοντας να κόψει ρυθμό για να εξασφαλίσει ευνοϊκή θέση εκκίνησης αύριο πίσω από τον βασικό του αντίπαλο Luciano Benavides, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε απώλεια της πρωτοπορίας. Οι Αμερικανοί φαίνεται πως παίζουν… πόκερ με τον αγώνα, αλλά σίγουρα προσφέρουν άφθονο σασπένς!

Όσο για την KTM, ο Αργεντινός νέος επικεφαλής της γενικής κατάταξης και πάλι, κρατά πλέον ένα «δηλητηριασμένο δισκοπότηρο». Η πίεση αυξάνεται για τον Luciano Benavides, που προηγείται μόλις 23” δευτερόλεπτα και θα αναγκαστεί να ξεκινήσει αύριο την καθοριστική Ειδική με τον Brabec να βρίσκεται καυτός πίσω του, εκκινώντας 6 λεπτά αργότερα.

Τέλος, τα νέα είναι καθησυχαστικά για τον Daniel Sanders, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει την Ειδική παρά τον τραυματισμό στον ώμο που υπέστη χθες. Ωστόσο, ο Αυστραλός περιορίστηκε στη 13η θέση της ημέρας και δεν θα μπορέσει να προσφέρει βοήθεια στον Benavides αύριο. Αυτός ο ρόλος ίσως πέσει στον Edgar Canet, ο οποίος, χάρη στην 3η θέση που κατέκτησε σήμερα, θα εκκινήσει την Ειδική 3 λεπτά μπροστά από τον Αργεντινό.

Ουσιαστικά αύριο μπορεί να κριθεί ο Αγώνας στα 311 χλμ. της 12ης Ειδικής, αφού για το Σάββατο θα μείνουν μόνο 105 χλμ. Ειδικής.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Βασίλης Μπούδρος, ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ έμεινε στην πρώτη θέση στη Γενική Κατάταξη της κατηγορίας, παρά το ότι η διαφορά του μειώθηκε στα 10′ λεπτά από τον Josep Pedro με Husqvarna, που κέρδισε και αυτήν την Ειδική.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μια εξαιρετική ημέρα σε γρήγορη διαδρομή, εκτός αμμόλοφων, αφού ξεκίνησε αποφασισμένος να ξαναπάρει πίσω την 11η θέση. Στα ανοιχτά κομμάτια, αλλά και στην πέτρα πήγε πολύ καλά, φτάνοντας και ταχύτητα 156 χλμ/ώρα!

Πήρε την 46η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων και την 11η θέση της Original by Motul και ανέβηκε και πάλι στην 11η θέση στη Γενική Κατάταξη της κατηγορίας. Στη Γενική Κατάταξη όλων των μοτοσυκλετών ανέβηκε στην 54η θέση, την καλύτερή του φέτος.

Απομένουν δύο ακόμη Ειδικές για το τέλος του Αγώνα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στην Yanbu, από όπου ξεκίνησε ο Αγώνας των 7.999 χλμ. και ο Μπούδρος μπορεί να κρατήσει την 11η θέση.

Αποτελέσματα 11ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 11ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική Κατάταξη μετά τις 11 Ειδικές: