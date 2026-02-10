του Δημήτρη Διατσίδη

Το Expedition Masters ξεχωρίζει ως ένα αποκλειστικό πρόγραμμα ταξιδιών, δημιουργημένο για τους πιο περιπετειώδεις μοτοσυκλετιστές, προσφέροντας την ευκαιρία να εξερευνήσουν μερικά από τα πιο απίστευτα, εντυπωσιακά και παρθένα μέρη του πλανήτη. Άλλωστε για πολλούς η πεμπτουσία της μοτοσυκλέτας είναι το ταξίδι και η ανακάλυψη νέων προορισμών σε συνδυασμό με την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η οδήγηση μιας καλής δίτροχης συντρόφου. Έτσι ο εμπλουτισμός της ζωής των φίλων της μοτοσυκλέτας μέσα από αξέχαστες εμπειρίες πάνω σε μια Ducati, είναι το πνεύμα που καθοδηγεί τον κατασκευαστή μοτοσυκλετών από το Borgo Panigale στη δημιουργία ενός κόσμου εμπειριών, σχεδιασμένων ώστε οι Ducatisti να απολαμβάνουν την απόλυτη χαρά της οδήγησης.

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, Οι νέες Multistrada V4 Rally και DesertX θα είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτών των αποστολών, ως ιδανικοί ταξιδιωτικοί σύντροφοι για μοναδικές διαδρομές και αποκλειστικά off-road δρομολόγια.

Το Expedition Masters συνδυάζει κορυφαίο επίπεδο οργάνωσης με έντονη έμφαση στην ασφάλεια της οδήγησης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να βασίζονται συνεχώς στην παρουσία και καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, οι οποίοι στα εκτός δρόμου ταξίδια του Expedition Masters θα παρέχουν επίσης εκπαιδευτικές δοκιμές οδήγησης, με στόχο τη βελτίωση της τεχνικής και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μοτοσυκλέτας με απόλυτη ασφάλεια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη διαμονή σε αποκλειστικές, υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις, καθώς και εμπειρίες αφιερωμένες στην ανακάλυψη της τοπικής κουλτούρας και των παραδόσεων των περιοχών που επισκέπτονται οι συμμετέχοντες. Την προσφορά ολοκληρώνουν η εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και μια επαγγελματική υπηρεσία φωτογραφίας και βίντεο, εξασφαλίζοντας ένα οργανωμένο, συναρπαστικό και απολύτως ξέγνοιαστο ταξίδι, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να απολαύσουν στο έπακρο κάθε χιλιόμετρο και κάθε συναίσθημα.

Χάρη στην ανανεωμένη συνεργασία με την Dainese, βασικό συνεργάτη τόσο στον σχεδιασμό όσο και στη φιλοσοφία του προγράμματος Expedition Masters, οι συμμετέχοντες θα εξοπλιστούν με τεχνικό ρουχισμό Dainese και κράνη AGV Touring, εξασφαλίζοντας άνεση, απόδοση και ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, ακόμη και στις πιο ακραίες, για μια πραγματικά ασυμβίβαστη οδηγική εμπειρία. Επιπλέον, τα ελαστικά SCORPION™ Trail II και SCORPION™ Rally, που παρέχονται από τον ιστορικό συνεργάτη της Ducati, την Pirelli, θα προσφέρουν κορυφαία απόδοση σε κάθε τύπο εδάφους, από την άσφαλτο έως τις πιο απαιτητικές επιφάνειες. Τέλος, για την υποστήριξη της οργανωτικής και λειτουργικής πλευράς, η Ducati και η Dainese θα συνεργαστούν με την ATPI Motorsport Travel, έναν κορυφαίο tour operator στον τομέα των ταξιδιών και των εκδηλώσεων.

Ακολουθούν οι βασικές εμπειρίες του Expedition Masters 2026:

Ιταλία: γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της Ducati, ανακαλύπτοντας την Ιταλία στο πνεύμα του Grand Tour του 19ου αιώνα

Η πρώτη εμπειρία περιλαμβάνει μια διαδρομή 1,800 χλμ. διάρκειας 8 ημερών, προγραμματισμένη από τις 6 έως τις 13 Ιουλίου, σε μερικούς από τους ομορφότερους δρόμους της Ιταλίας, με οδήγηση των Ducati Multistrada V4 S, Multistrada V2 S και της νέας Multistrada V4 Rally – ένα ταξίδι μέσα από την ιστορία, τον πολιτισμό και το πάθος.

Η διαδρομή ξεκινά από το Misano World Circuit Marco Simoncelli, κατά τη διάρκεια της 13ης έκδοσης του World Ducati Week, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν αιώνα πάθους, καινοτομίας και Ιταλικού στυλ από τον κατασκευαστή του Borgo Panigale. Από εκεί, καβάλα σε μοτοσυκλέτες της οικογένειας Ducati Multistrada, το ταξίδι αναβιώνει το πνεύμα των Grand Tours του 19ου αιώνα, όταν ταξιδιώτες και αριστοκράτες διέσχιζαν την Ιταλία αναζητώντας τέχνη, ιστορία και εμβληματικά τοπία.

Οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν εξαιρετικές πόλεις και τοποθεσίες: την Βενετία, αιωρούμενη ανάμεσα στο νερό και τον πολιτισμό· την Cortina d’Ampezzo, το Μαργαριτάρι των Δολομιτών, τις Άλπεις και θρυλικά ορεινά περάσματα όπως τα Pordoi και Stelvio, την Lake Garda, την Verona και την Mantua, πριν την επιστροφή στο Ducati Museum στο Borgo Panigale.

Ένα δρομολόγιο που μετατρέπει την οδήγηση σε δύο τροχούς σε μια εμπειρία πολιτισμού, ιστορίας και πάθους, γιορτάζοντας την παράδοση της Ducati και το πνεύμα ανακάλυψης της πιο αυθεντικής Ιταλίας.

Ducati DesertX: ένα ταξίδι ανάμεσα στα ηφαίστεια, τους παγετώνες και τις μαύρες ερήμους της Ισλανδίας

Η δεύτερη εμπειρία, στην Ισλανδία, είναι μια περιπέτεια που συνδυάζει on-road και off-road οδήγηση σε περίπου 1,500 χλμ., διασχίζοντας μερικά από τα πιο ακραία και εντυπωσιακά τοπία του πλανήτη. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο για όσους αναζητούν εξερεύνηση, τεχνική οδήγησης και αυθεντικά συναισθήματα. Η εμπειρία θα προσφερθεί σε τρεις ημερομηνίες: 18–24 Ιουλίου, 25–31 Ιουλίου και 2–8 Αυγούστου.

Σε διάστημα 7 ημερών, οι συμμετέχοντες θα αντιμετωπίσουν χιλιόμετρα Ισλανδικών διαδρομών και δρόμων, οδηγώντας μέσα από ενεργά ηφαίστεια, παγετώνες, μαύρες ερήμους λάβας και τοπία που κόβουν την ανάσα. Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της περιπέτειας θα είναι η νέα Ducati DesertX, ο ιδανικός σύντροφος για να διαχειριστεί κανείς με αυτοπεποίθηση και ακρίβεια αυτό το τόσο ποικιλόμορφο και εντυπωσιακό έδαφος, δοκιμάζοντας τις ικανότητες κάθε αναβάτη πάνω σε ένα αληθινό maxi enduro.

Οι διαδρομές απαιτούν καλό επίπεδο εμπειρίας, ιδιαίτερα στην off-road οδήγηση, ωστόσο ολόκληρο το ταξίδι θα επιβλέπεται συνεχώς από επαγγελματίες εκπαιδευτές, εξασφαλίζοντας υποστήριξη, ασφάλεια και βοήθεια σε κάθε στάδιο της εμπειρίας.

Από το San Francisco στο Yellowstone National Park: μια επική οδική περιπέτεια στη Βόρεια Αμερική

Αυτό το επικό ταξίδι μέσα από τα θαύματα της Βόρειας Αμερικής, μήκους 4,800 χλμ. τον Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στο San Francisco, την καρδιά της Καλιφόρνιας και ιδανική βάση για μια on-the-road περιπέτεια μέσα από μερικές από τις πιο συναρπαστικές περιοχές της ηπείρου, με οδήγηση της σειράς Ducati Multistrada.

Από τις ακτές του Ειρηνικού, η διαδρομή κατευθύνεται προς το εσωτερικό, περνώντας από θρυλικά τοπία όπως τα επιβλητικά δάση των Sequoia, Yosemite και Yellowstone, τους απέραντους ορίζοντες της Utah και της Idaho, τις ατελείωτες ερήμους της Nevada, τις πεδιάδες της Wyoming, τα μεγάλα ράντσα της Montana και τα ιστορικά χρυσωρυχεία της Oregon. Κάθε στάδιο προσφέρει εντυπωσιακά τοπία και μοναδικές οδηγικές προκλήσεις, σχεδιασμένες για όσους βιώνουν τον δρόμο ως κάτι απολύτως αυθεντικό.

Η επιστροφή στην California προσφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά φινάλε που μπορεί κανείς να φανταστεί: τον θρυλικό Pacific Coast Highway 1, αιωρούμενο πάνω από τον ωκεανό και οδηγώντας στη διάσημη Golden Gate Bridge στο San Francisco, ένα παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και περιπέτειας.

Από το Futa Pass στην Amalfi Coast: ένα ταξίδι με δύο τροχούς στη νότια Ιταλία

Αυτή η εμπειρία θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες στην ανακάλυψη τοπίων, πολιτισμού και ιστορίας, με τη σειρά Multistrada, μέσα από την καρδιά της Ιταλίας. Το δρομολόγιο των 1,800 χλμ., από τις 10 έως τις 17 Οκτωβρίου, ξεκινά από το Ducati Museum και ξεδιπλώνεται σε 6 στάδια που συνδυάζουν την οδηγική απόλαυση με αξέχαστα τοπία προς τη νότια Ιταλία, αντηχώντας και πάλι το πνεύμα των εξερευνητών του Grand Tour.

Οι αναβάτες θα διασχίσουν τα θρυλικά περάσματα Futa και Raticosa, όπου γεννήθηκαν οι Multistrada V2 και V4, ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα από την πιο αυθεντική καρδιά της Ιταλίας, σχεδιασμένη ώστε κάθε στάδιο να μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και καθαρής οδηγικής απόλαυσης. Από την Φλωρεντία και την Σιένα, λίκνα τέχνης και παράδοσης, η διαδρομή φτάνει στη διαχρονική μεγαλοπρέπεια της Ρώμης, πριν συνεχίσει κατά μήκος των εντυπωσιακών καμπυλών και των εμβληματικών τοπίων της Amalfi Coast, όπου ο δρόμος και το τοπίο ενώνονται σε ένα φινάλε εξαιρετικής ομορφιάς.

Το Expedition Masters αποτελεί μέρος του ημερολογίου DRE Travel Adventures 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ημερομηνίες, ταξίδια, προγράμματα εκδηλώσεων και εγγραφές, επισκεφθείτε την ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της Ducati καθώς και την ενότητα “Travels and Courses” στην ιστοσελίδα dainese.com.

