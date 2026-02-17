του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Ducati Factory Made (DFM), είναι το νέο πρόγραμμα που φέρνει για πρώτη φορά την εξατομίκευση της μοτοσυκλέτας Multistrada V4, απευθείας στη γραμμή παραγωγής του Borgo Panigale.

Το πρόγραμμα κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρώπη με την Multistrada V4 και δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις της μάρκας να διαμορφώσουν τη μοτοσυκλέτα των ονείρων τους με εξατομικευμένες “tailor-made” λεπτομέρειες τη στιγμή της παραγγελίας, με επιλογές που τοποθετούνται απευθείας στη γραμμή παραγωγής.

Με το Ducati Factory Made, η μοτοσυκλέτα παραδίδεται ακριβώς όπως την επιθυμεί ο πελάτης, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις μετά την πώληση. Η συναρμολόγηση εντός της γραμμής παραγωγής εξασφαλίζει ομοιομορφία και υψηλά ποιοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ducati.

Μεταξύ των βασικών καινοτομιών που εισάγει το Ducati Factory Made είναι τα χρώματα και ο σχεδιασμός τους που επιτρέπουν στους πελάτες να εκφράσουν το προσωπικό τους στυλ μέσα από μοναδικούς και ξεχωριστούς χρωματικούς συνδυασμούς. Η γκάμα εκτείνεται από τα Icone χρώματα, που συμβολίζουν την παράδοση της Ducati, έως τα γυαλιστερά χρώματα της σειράς Style, που αναδεικνύουν την κομψότητα και τη μοντέρνα αισθητική, καθώς και τα ματ χρώματα της συλλογής Sophistication, σχεδιασμένα για όσους αναζητούν μια αποκλειστική και ιδιαίτερη πινελιά. Όσοι θέλουν να τονίσουν τον σπορ χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας τους μπορούν να επιλέξουν τα Performance Liveries ή τα αποκλειστικά Ducati Corse Liveries, εμπνευσμένα από τον θρύλο των αγωνιστικών πιστών.

Το πρόγραμμα Ducati Factory Made σηματοδοτεί επίσης ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ του κατασκευαστή από το Borgo Panigale και της Automobili Lamborghini, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στις ειδικές εκδόσεις των Diavel 1260, Streetfighter V4 και Panigale V4. Μεταξύ των διαθέσιμων χρωματικών εξατομικεύσεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένες από τις εμβληματικές και αποκλειστικές επιλογές Ad Personam της Automobili Lamborghini: Viola Pasifae, Arancio Xanto, Giallo Belenus, Blu Uranus και Verde Scandal.

Σε τεχνικό επίπεδο, το πρόγραμμα Ducati Factory Made προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, όπως χυτές ζάντες σε πολλαπλά χρώματα, σφυρήλατες ζάντες από ελαφρύ κράμα ή ακτινωτές ζάντες, καθώς και επιλογές χρώματος για το πίσω πλαίσιο και τις δαγκάνες φρένων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επιλογές διαμόρφωσης ύψους για τη σέλα του αναβάτη και του συνεπιβάτη, καθώς και για τις αναρτήσεις, προσφέροντας ένα σχεδόν χειροποίητο επίπεδο εξατομίκευσης για τη μοτοσυκλέτα των ονείρων του κάθε αναβάτη, απευθείας από το εργοστάσιο.

Το πρόγραμμα προσφέρει φυσικά τη δυνατότητα επιλογής συνδυασμών από τα γνωστά πακέτα Touring, Adventure, Sport, Tech και Enduro, ώστε να συνδυαστεί το στυλ, η άνεση και οι επιδόσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις του αναβάτη.

Το Ducati Factory Made προσφέρει επίσης τη δυνατότητα εξατομίκευσης των μοντέλων Multistrada V4 Pikes Peak και RS, τα οποία διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και σχεδιασμό χρωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η παραμετροποίηση επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν εργονομικές επιλογές, όπως διαφορετικά ύψη σέλας, το χρώμα των δαγκανών φρένων όταν δεν περιλαμβάνεται στον αρχικό σχεδιασμό των χρωμάτων, ή τεχνικές λεπτομέρειες όπως επιπλέον προβολείς και πρόσθετα carbon μέρη.

Το Ducati Factory Made είναι ήδη διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ducati, όπου οι αγοραστές μπορούν να δημιουργήσουν την Multistrada V4 των ονείρων τους. Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τη δική τους Ducati απευθείας στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της επιλογής τους και να λάβουν προσφορά.