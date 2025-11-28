Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με τη σειρά Enduro 2026, η Fantic εγκαινιάζει μια νέα εποχή.

Τα μοντέλα XEF450, XEF310 και XEF250 έρχονται πλήρως ανασχεδιασμένα – με νέα πλαίσια, νέους κινητήρες, νέα συστήματα εξάτμισης, βελτιωμένη εργονομία και συμμόρφωση με το πρότυπο Euro 5+.

Το XE300, εξοπλισμένο με τον νέο κινητήρα Minarelli MM300, δεν αποτελεί απλώς μια αναβάθμιση, αλλά ένα πραγματικό άλμα: μια νέα κυλινδροκεφαλή, νέα βαλβίδα εξαγωγής, αναβαθμισμένο σύστημα ανάφλεξης και βελτιώσεις στον στροφαλοφόρο άξονα κάνουν τον κινητήρα MM300 ακόμα πιο στιβαρό, ευέλικτο και γεμάτο δύναμη σε όλο το φάσμα στροφών.

Εν τω μεταξύ, το XE125 κάνει το ντεμπούτο του με αναβαθμίσεις 2026 και την ομολογκασιόν Euro 5+.

FANTIC MY26 – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ – Κάθε μοτοσυκλέτα της Fantic γεννιέται από την πίστα αγώνων: η αθλητική επιτυχία είναι το πεδίο δοκιμών για την ανάπτυξη των μοτοσυκλετών παραγωγής.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 47 εθνικοί και διεθνείς τίτλοι που κερδήθηκαν σε μόλις πέντε σεζόν αποδεικνύουν το επίπεδο που έχει επιτύχει η Fantic.

Στην σεζόν του 2025, οι ομάδες Fantic Factory Racing Enduro επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την υπεροχή τους: από τη νίκη του Axel Semb και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Junior 2025 της ομάδας Fantic με τη Fantic XEF310, μέχρι την υπέροχη πρώτη θέση που κατέκτησε η ιταλική «Maglia Azzurra» στο Junior Trophy στο Six Days of Bergamo, με επικεφαλής τον Kevin Cristino με τη Fantic XE 300 του με τον νέο κινητήρα Minarelli με έγχυση καυσίμου.

Ο Semb είχε ήδη κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο μαζί με τον Albin Norrbin και τη σουηδική ομάδα στο διάσημο FIM ISDE World Trophy.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, ο Pietro Scardina κατέκτησε τον τίτλο του 2 ου στο πρωτάθλημα Νέων χάρη σε μια λαμπρή διπλή νίκη στον τελικό γύρο με τη Fantic XE 125, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μια από τις πιο αγαπημένες μοτοσυκλέτες μεταξύ των νέων αναβατών και ένα αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στην κορυφή της κατηγορίας της.

Ωστόσο, η πιο διακεκριμένη Fantic της σεζόν παραμένει η XE 300, χάρη στους δύο ιταλικούς τίτλους που κέρδισαν ο Cristino στην κατηγορία Junior και ο Matteo Pavoni, αναβάτης που υποστηρίζεται από την εργοστασιακή ομάδα Team Specia, στην κατηγορία 300.

Η σειρά Cross και Enduro 2026 φτάνει στο υψηλότερο και πιο προσανατολισμένο στην απόδοση επίπεδο που είχε ποτέ: συνολικά εννέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στα τέλη Ιουλίου, χωρισμένα σε τέσσερις εκδόσεις Cross (XX125, XX250, XXF250, XXF450) και πέντε εκδόσεις Enduro (XE125, XE300, XEF250, XEF310, XEF450).

Ένας τέλειος συνδυασμός καινοτομίας, τεχνολογίας και αγωνιστικού DNA, σχεδιασμένος για να μεταφέρει την αδρεναλίνη και τον ενθουσιασμό του ανταγωνισμού απευθείας στις μοτοσυκλέτες παραγωγής.

FANTIC XE125 MY26 – Νέα εμφάνιση, ίδιο πνεύμα. Τώρα Euro 5+

Η Fantic XE125 αναγεννιέται με ένα φρέσκο σχεδιασμό, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία enduro 125cc και ήδη τριπλή παγκόσμια πρωταθλήτρια νέων (2021, 2022, 2023).

Για το 2026, έρχεται με στοχευμένες αλλά ουσιαστικές αναβαθμίσεις, τόσο αισθητικά όσο και όσον αφορά τη συμμόρφωση, χωρίς να αλλάζει την απόδοση και την τεχνική ισορροπία που το έκαναν επιτυχημένο.

Η μεγαλύτερη είδηση είναι η εισαγωγή της ομολογκατοποίησης Euro 5+, που προωθεί το XE125 στο μέλλον της οδήγησης εκτός δρόμου.

Από αισθητική άποψη, το MY26 υιοθετεί μια νέα μάσκα προβολέα, κληρονομιά της σειράς TL Enduro-Motard, που τώρα συνδυάζεται με έναν προβολέα LED νέας γενιάς για ανώτερη ορατότητα, πιο μοντέρνα εμφάνιση και σημαντική μείωση βάρους.

Η νέα εμφάνιση του Fantic MY26 αντλεί έμπνευση από τη χρυσή εποχή της μάρκας, προσφέροντας μια μοντέρνα επανερμηνεία των εμβληματικών χρωμάτων του, του κόκκινου, του λευκού και του μπλε.

Η χρήση χρωμίου προσθέτει μια ξεχωριστή, λαμπερή πινελιά στις γραμμές της μοτοσυκλέτας, καθιστώντας την άμεσα αναγνωρίσιμη.

Όλες οι άλλες τεχνικές προδιαγραφές έχουν μεταφερθεί από το MY25, ξεκινώντας από τον αγωνιστικό κινητήρα με βελτιωμένο σύστημα ψύξης (+35% απόδοση χάρη στα νέα ψυγεία), ιδανικό για την αντιμετώπιση μονοπατιών και τεχνικών τμημάτων σε ακραίες συνθήκες.

Υποστηρίζοντας τον κινητήρα, η εξάτμιση που αναπτύχθηκε με την Arrow και το βελτιστοποιημένο ECU της Fantic εξασφαλίζουν μια σταθερά ανταποκρινόμενη και ζωηρή απόδοση ισχύος.

Το σασί παραμένει ένα από τα απόλυτα πλεονεκτήματά του, με ένα εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο από αλουμίνιο, ανάρτηση Kayaba και τέλεια γεωμετρία για να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε πίστα με μέγιστη ακρίβεια.

Η εργονομία ακολουθεί τη νικηφόρα διάταξη του XE300: λεπτότερα πλαστικά, επανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ καυσίμου 9 λίτρων για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και ευκολότερη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική συντήρηση.

FANTIC XE300 MY26 – Πιο εξελιγμένο, πιο ισχυρό, ακόμα περισσότερο στο προσκήνιο

Ο κινητήρας MM300 της Motori Minarelli, η καρδιά του XE300, έχει ανανεωθεί πλήρως για τη σεζόν 2026, διατηρώντας το αγωνιστικό του πνεύμα και ανεβάζοντας τον πήχη όσον αφορά την τεχνολογία, την αξιοπιστία και την απόκριση στην πίστα.

Ο κινητήρας Minarelli με έγχυση καυσίμου (injection) – που αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και κατασκευάστηκε στην Ιταλία – παραμένει ο τεχνολογικός πυρήνας του XE300: έμμεση έγχυση με διπλά μπεκ, ηλεκτρονική βαλβίδα εξαγωγής – power valve, ηλεκτρική μίζα και υδραυλικός συμπλέκτης συμπληρώνουν ένα μοναδικό πακέτο για απόδοση και τεχνολογία αιχμής.

Γενικές βελτιώσεις – Αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα και προηγμένα πρότυπα

Η ομολογκασιον Euro 5+ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε περιβαλλοντικό επίπεδο, χωρίς να θυσιάζει την απόδοση.

Η συμμόρφωση επιτεύχθηκε μέσω στοχευμένων λειτουργικών μέτρων που ενσωματώθηκαν σε επανασχεδιασμένα εξαρτήματα, ώστε να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη αντοχή και αξιοπιστία.

Η βαλβίδα εξαγωγής έχει επανασχεδιαστεί πλήρως: νέα γκιλοτίνα από σφυρήλατο χάλυβα, ελαφρύτερα κυλινδράκια και νέος άξονας ελέγχου για πιο ακριβή και ομαλή λειτουργία.

Ο στροφαλοφόρος άξονας χρησιμοποιεί πλέον υλικά νέας γενιάς, ικανά να αντέχουν καλύτερα στις καταπονήσεις των ακραίων αγώνων.

Από την πλευρά της ανάφλεξης, μια νέα τριφασική διάταξη (ρότορας και στάτορας) σε συνδυασμό με έναν αναβαθμισμένο ρυθμιστή τάσης εξασφαλίζει καλύτερη, πιο ακριβή εκκίνηση και αυξημένη παροχή ρεύματος σε ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα.

Δομικές αναβαθμίσεις – Το πακέτο SBS: Ακαμψία και έλεγχος

Μεταξύ των πιο σημαντικών δομικών βελτιώσεων είναι το νέο σύστημα ελέγχου SBS (Stopper/Backlash System), το οποίο μειώνει δραστικά τον εσωτερικό τζόγο.

Αυτή η αναβάθμιση βελτιώνει τη μηχανική αξιοπιστία και την ακρίβεια απόκρισης του κινητήρα, συνδυάζοντας τη δομική εξέλιξη με τη δυναμική απόδοση.

Βελτιώσεις απόδοσης – Ροπή, απόκριση και ομαλότητα

Οι πιο ριζικές αλλαγές αφορούν το χρονισμό και τον χαρακτήρα του κινητήρα: η απόκριση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει περισσότερη ροπή, ομαλότητα και έλεγχο, χωρίς να θυσιάζεται η ισχύς στις υψηλές στροφές.

Το αποτέλεσμα είναι μια πλήρης, προοδευτική παροχή ισχύος, ιδανική για οποιεσδήποτε συνθήκες αγώνων ή extreme διαδρομών.

Η κυλινδροκεφαλή διαθέτει νέα γεωμετρία με μειωμένη συμπίεση και συμπίεση, ενώ ένα αναθεωρημένο μπουζί βελτιώνει την απόδοση της ανάφλεξης.

Ο κύλινδρος έχει επανασχεδιαστεί με βελτιστοποιημένο ύψος, θύρες μεταφοράς και ανοίγματα εισαγωγής/εξαγωγής, καθώς και αυξημένη απόσταση μεταξύ των βαλβίδων για πιο αποτελεσματική αναπνοή.

Ένα νέο σύστημα εξάτμισης αποτελεί επίσης μέρος του πακέτου, απαραίτητο για την επίτευξη των νέων στόχων απόδοσης.

Το νέο MM300 δεν είναι απλώς μια αωαβάθμιση του υπάρχοντος κινητήρα, είναι ένα τεχνολογικό άλμα: πιο ομαλός, πιο γεμάτος, πιο στιβαρός.

Με μία λέξη: έτοιμο.

Για τους αναβάτες που αναζητούν ένα υψηλής απόδοσης αλλά αξιόπιστο δίχρονο, αυτό είναι το νέο θεμέλιο για τη νίκη.

Λειτουργικές βελτιώσεις

Η ECU έχει επανατοποθετηθεί για πλήρη προστασία από το νερό, ενώ η νέα αδιάβροχη καλωδίωση βελτιώνει την αξιοπιστία σε όλες τις συνθήκες.

Το σασί παραμένει ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου: ημι-διπλό πλαίσιο αλουμινίου για την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και ελαφρότητας, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη ανάρτηση Kayaba με πιρούνι SSS 48 mm, αποτελούν σημείο αναφοράς για τους αγώνες enduro.

Από πλευράς ηλεκτρονικών, το XE300 MY26 επιβεβαιώνει την υπεροχή του με έλεγχο πρόσφυσης 10 επιπέδων, διπλά χάρτες κινητήρα που μπορούν να επιλεγούν από το τιμόνι και ένα επανασχεδιασμένο κουμπί εκκίνησης για βελτιωμένη αντοχή και αξιοπιστία.

Αισθητική και εργονομία

Το MY26 διαθέτει μια νέα μάσκα προβολέα με ελαφρύτερο, πιο ισχυρό και μοντέρνο φως LED, μαζί με τα νέα γραφικά MY26 για μια ακόμα πιο επιθετική εμφάνιση.

Η εργονομία που προέρχεται από τους αγώνες παραμένει ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Χάρη στη συμπαγή διάταξη και την τέλεια κεντρικοποίηση της μάζας: στενά καλύμματα, ενσωματωμένα ρεζερβουάρ (καυσίμου και λαδιού), άμεση πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και σέλα με πλαστικά σχεδιασμένα για να παρέχουν ελευθερία κινήσεων σε κάθε κατάσταση.

FANTIC XEF250 MY26 – Η πιο αγωνιστικά επιτυχημένη μοτοσικλέτα της Fantic, έρχεται πλήρως ανανεωμένη

Αυτή είναι η μοτοσυκλέτα που έχει γράψει την πρόσφατη ιστορία της Fantic Racing όπως καμία άλλη, με 12 τίτλους σε μόλις τέσσερα χρόνια: από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior 2023 του Jed Etchells, μέχρι τους δύο συνεχόμενους τίτλους EnduroGP Women της Jane Daniels και τη νίκη του Kevin Cristino στο Παγκόσμιο Κύπελλο J1 2024.

Για το 2026, η XEF250 κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά: δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση, αλλά μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα, που εξελίσσεται διατηρώντας ταυτόχρονα την ταυτότητά της ως βασίλισσα του enduro.

Η επανάσταση ξεκινά με ένα νέο πλαίσιο και κινητήρα, σχεδιασμένα για να βελτιώσουν περαιτέρω την απόδοση, το χειρισμό και την αποδοτικότητα.

Η εισαγωγή της ομολογκατοποίησης Euro 5+ φέρνει μια σειρά από άλλες καινοτομίες: νέο airbox, νέο σύστημα εξάτμισης και ένα Athena ECU που προέρχεται από τον κόσμο των αγώνων, ικανό να διαχειρίζεται με τον βέλτιστο τρόπο τόσο την ισχύ όσο και τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Στο τιμόνι, η μοτοσυκλέτα κάνει το ντεμπούτο της με το πολυλειτουργικό κουμπί (χάρτες + πρόσφυση) που έχουμε ήδη δει στη σειρά XXF Cross: ένα διαισθητικό, στιβαρό, υψηλής ποιότητας χειριστήριο που προσαρμόζει αμέσως την απόκριση του κινητήρα σε οποιοδήποτε έδαφος.

Ακόμη και ο διακόπτης εκκίνησης/σβέσης έχει βελτιωθεί, με ανανεωμένη εργονομία και εξαρτήματα.

Το σασί έχει ανανεωθεί πλήρως: η XEF250 MY26 διαθέτει νέο πλαίσιο και πλήρως αναθεωρημένη ρύθμιση ανάρτησης Kayaba SSS τόσο στο πιρούνι όσο και στο αμορτισέρ.

Η διαχείριση των χαρτών έχει επανασχεδιαστεί με νέες ρυθμίσεις, σχεδιασμένες να παρέχουν ακόμη πιο αποτελεσματική και γραμμική απόκριση, λειτουργώντας σε τέλεια συνέργεια με το εντελώς νέο σύστημα εξάτμισης.

Από αισθητική άποψη, το μοντέλο 2026 αντλεί έμπνευση από τη σειρά XXF, κληρονομώντας το πλαίσιό της και υιοθετώντας μια νέα μάσκα προβολέα και προβολέα LED.

Τα γραφικά του 2026 δίνουν στη μοτοσυκλέτα μια επιθετική, μοντέρνα και άκρως αναγνωρίσιμη εμφάνιση.

Το DNA, ωστόσο, παραμένει το ίδιο: μέγιστη απόδοση, εξαιρετική ισορροπία σασί, εκλεπτυσμένη εργονομία και εξαρτήματα εργοστασιακού επιπέδου.

Μια μοτοσυκλέτα ικανή να κερδίζει παντού, αλλά προσιτή σε κάθε αναβάτη.

FANTIC XEF310 MY26 – Η τέλεια ισορροπία εξελίσσεται περαιτέρω

Το Enduro βρήκε ένα νέο σημείο ισορροπίας.

Μετά το ντεμπούτο του πέρυσι, το Fantic XEF310 επιστρέφει για το 2026 πλήρως ανανεωμένο.

Μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα – με νέο κινητήρα, νέο πλαίσιο, εξελιγμένη εργονομία και ομολογκασιον Euro 5+ , συνδυάζει τέλεια την ευελιξία του 250 με την ισχύ του 450.

Ένα έργο σχεδιασμένο για όσους αναζητούν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στους αγώνες, αλλά και για ερασιτέχνες που αναζητούν μια πλήρη, διαισθητική και διασκεδαστική οδήγηση.

Το δυναμικό του έχει ήδη αποδειχθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro 2025 με τον Axel Semb, κάτοχο της Junior Red Plate, μια σαφής επιβεβαίωση των προτερημάτων του μοντέλου.

Τεχνική επανάσταση

Η καινοτομία ξεκινά με τον νέο κινητήρα που συμμορφώνεται με το Euro 5+, ο οποίος διαθέτει εξάτμιση υψηλής απόδοσης και ευκολότερο ξεκλείδωμα για την αγωνιστική έκδοση.

Το Athena ECU, που προέρχεται από τον κόσμο των αγώνων, διαχειρίζεται με ακρίβεια κάθε παράμετρο, προσφέροντας μέγιστη προσαρμογή και βελτιστοποιημένη απόκριση σε όλες τις συνθήκες.

Το ηλεκτρονικό πακέτο είναι από τα πιο ολοκληρωμένα στην κατηγορία του: δύο χάρτες που μπορούν να επιλεγούν από το τιμόνι (Hard/Soft), Traction Control 10 επιπέδων και WiFi COM στάνταρ για ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας μέσω smartphone.

Όλα αυτά ελέγχονται από το νέο πολυλειτουργικό κουμπί (χάρτες + πρόσφυση) και τον ανανεωμένο διακόπτη εκκίνησης/σβέσης.

Σασί και χειρισμός

Το XEF310 MY26 διαθέτει ένα νέο περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου και ανάρτηση Kayaba SSS με ειδικές ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας άψογο χειρισμό ακόμη και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.

Τα φρένα, με δίσκο 270 mm μπροστά και δίσκο 240 mm πίσω, παρέχουν ισχυρή και ελεγχόμενη δύναμη πέδησης σε κάθε κατάσταση οδήγησης.

Σχεδιασμός και εργονομία

Το μοντέλο 2026 υιοθετεί την οικογενειακή αίσθηση της σειράς XXF, με νέο αμάξωμα, μάσκα προβολέων LED και φρέσκα, επιθετικά γραφικά για μια μοντέρνα και ξεχωριστή εμφάνιση.

FANTIC XEF450 MY26 – Απόλυτη ισχύς, απόλυτος έλεγχος. Τώρα εντελώς νέα

Η XEF450 MY26 αντιπροσωπεύει την απόλυτη έκφραση της Fantic enduro: μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα με νέο κινητήρα, νέο πλαίσιο και ομολογκασιον Euro 5+, που συνδυάζει την ισχύ του μονοκύλινδρου 450cc με προηγμένη ηλεκτρονική, για εύχρηστη, ομαλή και πάντα έτοιμη απόδοση.

Η ηλεκτρονική καρδιά της μοτοσυκλέτας είναι η Athena-GET ECU, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το τμήμα αγώνων της Fantic.

Διαθέτει δύο επιλέξιμους χάρτες (Hard/Soft), πλήρως προσαρμόσιμους μέσω της εφαρμογής WiGET, και ελεγχόμενους από το τιμόνι με το νέο πολυλειτουργικό κουμπί, το οποίο διαχειρίζεται επίσης τον έλεγχο πρόσφυσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων καινοτομιών είναι ο νέος υδραυλικός συμπλέκτης, που εξασφαλίζει σταθερή ρύθμιση ακόμη και υπό πίεση, ένα νέο βελτιστοποιημένο σύστημα εξάτμισης για την ενίσχυση της ροπής στα μεσαία στροφές και εύκολο ξεκλείδωμα σε διαμόρφωση αγώνων, καθώς και ένα επανασχεδιασμένο ενσωματωμένο χειριστήριο start/stop με βελτιωμένη εργονομία.

Το σασί έχει ανανεωθεί με ένα νέο περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, με αναβαθμισμένη ακαμψία για ενίσχυση της σταθερότητας και της ακρίβειας, σε συνδυασμό με πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση Kayaba SSS.

Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση και απόλυτος έλεγχος σε κάθε συνθήκη: από τις πιο απαιτητικές ειδικές δοκιμασίες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος μέχρι ένα Σαββατοκύριακο στα μονοπάτια.

Από αισθητική άποψη, το μοντέλο υιοθετεί τη γραμμή XXF, με νέα γραφικά, νέα μάσκα προβολέα και επανασχεδιασμένο airbox, για μια μοντέρνα εμφάνιση που παραμένει αναμφισβήτητα αγωνιστική.

Οι τιμές των νέων Enduro της Fantic παραμένουν στα επίπεδα του 2025 για προπαραγγελίες και παραγγελίες μέχρι και τον Ιανουάριο.