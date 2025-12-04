του Νεκτάριου Διατσίδη

Το SwissTech Convention Center γίνεται η νέα λαμπερή σκηνή όπου η FIM τιμά τους κορυφαίους αναβάτες του κόσμου – από τον Marc Márquez μέχρι τον Toni Bou.

Η Ελβετία στο επίκεντρο της παγκόσμιας μοτοσυκλετιστικής ελίτ

Η τελετή των FIM Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, με καλεσμένους από όλο τον κόσμο να ταξιδεύουν στη Λωζάνη. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η πατρίδα της FIM φιλοξενεί τη λαμπερή ετήσια γιορτή των κορυφαίων του αθλήματος.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με το Καντόνι Vaud και την Πόλη της Λωζάνης, με την υποστήριξη της Swiss Moto, και θα λάβει χώρα στο πολυβραβευμένο SwissTech Convention Center — έναν χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την τεχνολογική και αρχιτεκτονική του υπεροχή.

Οι μεγάλοι Πρωταθλητές στο προσκήνιο

Η βραδιά θα τιμήσει όλους τους FIM World Champions του 2025, ανάμεσά τους:

• Marc Márquez – MotoGP World Champion

• Toprak Razgatlioglu – Superbike World Champion

• Josep Garcia – EnduroGP World Champion

• Rachel Gutish – Women’s Enduro World Champion

• Romain Febvre – MXGP World Champion

• Lotte van Drunen – Women’s Motocross World Champion

• Daniel Sanders – Rally-Raid World Champion

• Bartosz Zmarzlik – Speedway GP World Champion

• Toni Bou – TrialGP World Champion

• Berta Abellan – Women’s Trial World Champion

Πρωταθλητές από κάθε γωνιά της μοτοσυκλετιστικής δράσης θα βρεθούν μαζί σε μία σκηνή — κάτι που συμβαίνει μόνο μία φορά τον χρόνο.

Εγκαίνια νέου Μουσείου FIM: ένας φόρος τιμής στην ιστορία των αγώνων

Το Σάββατο το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια του νέου FIM Racing Motorcycle Museum (RMM), στο Mies.

Ένα μουσείο που θα στεγάσει μόνιμα την πλούσια ιστορία των αγώνων, από τα πρώτα χρόνια της μοτοσυκλέτας μέχρι σήμερα.

Η γιορτή ξεκινά από την Παρασκευή

Την Παρασκευή το βράδυ οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, οι ομάδες τους, media και χορηγοί θα δώσουν το παρών στο Warm-Up Party των FIM Awards στο Chalet Suisse, με παραδοσιακό ελβετικό δείπνο.

Το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν διαθέσιμες ειδικές συνεδρίες συνεντεύξεων με τους Πρωταθλητές, πριν από τα εγκαίνια του RMM. Για μια ακόμη χρονιά ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που θα βρίσκεται εκεί για τις συνεντεύξεις με τους Πρωταθλητές θα είναι ο Δημήτρης Διατσίδης, που θα ανεβάσει το σχετικό υλικό στο MGP.gr, στην Zougla.gr και βέβαια σε ειδική εκπομπή στην Cosmote TV.

Κόκκινο Χαλί, τελετή και γιορτή ως το ξημέρωμα

Το Red Carpet του SwissTech Convention Center θα φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα ονόματα του μοτοσυκλετισμού, πριν από τη μεγάλη τελετή βράβευσης και το επίσημο δείπνο.

Η βραδιά αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες — με την υψηλή αίσθηση prestige που συνοδεύει πάντα τα FIM Awards.

FIM General Assembly – Οι αποφάσεις της χρονιάς

Την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί και η Ετήσια Γενική Συνέλευση της FIM, όπου εκπρόσωποι από πάνω από 100 εθνικές ομοσπονδίες θα ψηφίσουν για σειρά σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν το μέλλον του αθλήματος.

Ζωντανή μετάδοση για όλο τον κόσμο

Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στη Λωζάνη, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη τελετή ζωντανά και δωρεάν μέσω του FIM-MOTO.TV, από τις 23:00 ώρα Ελλάδας του Σαββάτου.