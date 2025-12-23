Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Yamaha ανακοίνωσε την έναρξη της προωθητικής ενέργειας Yamaha Flash Offers με προνομιακές τιμές σε επιλεγμένα μοντέλα έως 31/12.

Η προσφορά Flash Offers περιλαμβάνει δυο μοντέλα μοτοσυκλετών, Tracer 9GT+ και XSR 125 Legasy και έξι μοντέλα σκούτερ, NMAX 155, XMAX 125 & 125 Tech MAX, NEO’s, TMAX Tech MAX και TRICITY 300.

TRACER 9GT+

Από 17.150€ τώρα ΜΟΝΟ 14.990€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Bluish White Metallic, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. *Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι βαλίτσες.

XSR 125 Legacy

ΑΠΟ 5.250€ ΤΩΡΑ MONO 4.550€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Midnight Black, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

NMAX 155

Από 4.100€ τώρα μονο 3.590€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Red μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

XMAX 125 Tech MAX

ΑΠΟ 5.820€ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ 4.995€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Dark Petrol, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

XMAX 125

ΑΠΟ 5.400€ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ 4.595€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Mist Blue Metallic & Sonic Grey, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

NEO’s

ΑΠΟ 3.240€ ΤΩΡΑ MONO 2.850€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο με την μονή μπαταρία, σε χρώμα White Metallic & Black, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

TMAX Tech MAX

ΑΠΟ 16.200€ ΤΩΡΑ MONO 14.200€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Dark Magma, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

TRICITY 300

ΑΠΟ 9.330€ ΤΩΡΑ MONO 8.730€

Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Zen Green & Petrol Blue μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Flash Offers επικοινωνήστε με το Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών Yamaha