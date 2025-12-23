Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Η Yamaha ανακοίνωσε την έναρξη της προωθητικής ενέργειας Yamaha Flash Offers με προνομιακές τιμές σε επιλεγμένα μοντέλα έως 31/12.
Η προσφορά Flash Offers περιλαμβάνει δυο μοντέλα μοτοσυκλετών, Tracer 9GT+ και XSR 125 Legasy και έξι μοντέλα σκούτερ, NMAX 155, XMAX 125 & 125 Tech MAX, NEO’s, TMAX Tech MAX και TRICITY 300.
TRACER 9GT+
Από 17.150€ τώρα ΜΟΝΟ 14.990€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Bluish White Metallic, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. *Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι βαλίτσες.
XSR 125 Legacy
ΑΠΟ 5.250€ ΤΩΡΑ MONO 4.550€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Midnight Black, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
NMAX 155
Από 4.100€ τώρα μονο 3.590€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Red μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
XMAX 125 Tech MAX
ΑΠΟ 5.820€ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ 4.995€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Dark Petrol, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
XMAX 125
ΑΠΟ 5.400€ ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ 4.595€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Mist Blue Metallic & Sonic Grey, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
NEO’s
ΑΠΟ 3.240€ ΤΩΡΑ MONO 2.850€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο με την μονή μπαταρία, σε χρώμα White Metallic & Black, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
TMAX Tech MAX
ΑΠΟ 16.200€ ΤΩΡΑ MONO 14.200€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Dark Magma, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
TRICITY 300
ΑΠΟ 9.330€ ΤΩΡΑ MONO 8.730€
Η προσφορά αφορά το μοντέλο EU5, σε χρώμα Zen Green & Petrol Blue μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Flash Offers επικοινωνήστε με το Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών Yamaha