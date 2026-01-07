του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Donut Lab που αναπτύσσει αυτήν την μπαταρία της Verge, ισχυρίζεται ότι μπορεί ήδη σήμερα να κατασκευάζει μπαταρίες στερεάς κατάστασης σε κλίμακα γιγαβατωρών (GWh) χωρίς τη χρήση σπάνιων υλικών.

Η Donut Lab υποστηρίζει ότι δημιούργησε την πρώτη παγκοσμίως μπαταρία πλήρως στερεάς κατάστασης έτοιμη για μαζική παραγωγή.

Το κάθε στοιχείο χωρίς υγρά προσφέρει σχεδόν διπλάσια ενεργειακή πυκνότητα από μια τυπική μπαταρία της Tesla.

Ταχύτητες φόρτισης αντίστοιχες με τον ανεφοδιασμό καυσίμου, εξαιρετική ασφάλεια και πρωτοφανής διάρκεια ζωής αποτελούν επίσης μέρος της υπόσχεσης.

Η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη, έτοιμη για παραγωγή μπαταρία πλήρως στερεάς κατάστασης είναι γεγονός και υπόσχεται να φέρει επανάσταση στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες έως φορτηγά και κατασκευαστικό εξοπλισμό. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Donut Lab, η εταιρεία που κατασκευάζει τη μπαταρία.

Η startup, γνωστή για τον φουτουριστικό ηλεκτρικό κινητήρα ενσωματωμένο στον τροχό που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες της Verge, αναφέρει ότι τα επαναστατικά συστήματα μπαταριών χωρίς υγρά είναι ήδη διαθέσιμα παγκοσμίως, με παραγωγική ικανότητα σε επίπεδο γιγαβατωρών. Η Verge Motorcycles δήλωσε ότι το ανανεωμένο δίτροχο TS Pro θα γίνει το πρώτο ηλεκτρικό όχημα παραγωγής που θα χρησιμοποιεί μπαταρία πλήρως στερεάς κατάστασης, όταν παραδοθεί στους πελάτες το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η μπαταρία αυτή είναι πραγματικά ξεχωριστή. Είναι ελαφρύτερη, με μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, ασφαλέστερη, ταχύτερη στη φόρτιση, πιο ανθεκτική και το σημαντικότερο, υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία από τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου με υγρό ηλεκτρολύτη.

Σύμφωνα με την Donut Lab, η έτοιμη για παραγωγή μπαταρία πλήρως στερεάς κατάστασης διαθέτει ενεργειακή πυκνότητα 400 watt-ώρες ανά κιλό και μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε μόλις 5 λεπτά για έως και 100,000 κύκλους, χωρίς να απαιτείται περιορισμός της φόρτισης στο 80%. Για σύγκριση, ορισμένες από τις κορυφαίες παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου σήμερα έχουν ενεργειακή πυκνότητα περίπου 250–300 Wh/kg και διάρκεια ζωής έως 5,000 πλήρεις κύκλους, με περιορισμό της μέγιστης φόρτισης στο 80%.

Επιπλέον, οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ελάχιστη έως μηδενική επίδραση στη μπαταρία στερεάς κατάστασης της Donut, καθώς η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το προϊόν της διατηρεί πάνω από το 99% της χωρητικότητάς του σε θερμοκρασίες από -30°C έως 100°C. Όσον αφορά την ασφάλεια, η startup αναφέρει ότι η μπαταρία δεν αναφλέγεται ακόμη και αν υποστεί ζημιά, ενώ μπορεί να κατασκευαστεί σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς δεν χρησιμοποιεί σπάνια υλικά. Αν και η Donut Lab δεν διευκρίνισε ποια υλικά απαιτούνται για την κατασκευή των στοιχείων στερεάς κατάστασης, δήλωσε ότι είναι 100% πράσινες, κατασκευασμένες από υλικά που βρίσκονται παντού, καθιστώντας τες ανεπηρέαστες από γεωπολιτικά ζητήματα. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι τα στοιχεία στερεάς κατάστασης είναι φθηνότερα στην παραγωγή από αντίστοιχες μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Στον πραγματικό κόσμο, έχουμε τη μοτοσυκλέτα Verge TS Pro ως παράδειγμα του τι μπορούν να προσφέρουν οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Το προηγούμενο μοντέλο διέθετε συμβατική μπαταρία ιόντων λιθίου που παρείχε αυτονομία πόλης 350 χιλιομέτρων, με χρόνο φόρτισης κάτω από 35 λεπτά. Το νέο μοντέλο, το οποίο τροφοδοτείται από τη μπαταρία στερεάς κατάστασης της Donut, προσφέρει επίσης 350 χιλιόμετρα στην βασική έκδοση, αλλά η επιλογή Large Battery, η οποία τοποθετείται στην ίδια βάση, αυξάνει την αυτονομία στα 595 χιλιόμετρα. Ο χρόνος φόρτισης, όμως, έχει μειωθεί δραματικά σε λιγότερο από 10 λεπτά, με την Verge να αναφέρει ότι σκόπιμα σχεδίασε τη νέα μοτοσικλέτα ώστε να φορτίζει λίγο πιο αργά, δίνοντας στους αναβάτες χρόνο να απολαύσουν έναν καφέ όσο περιμένουν.

«Παρότι τα πλεονεκτήματα είναι προφανή, το μέλλον των μπαταριών στερεάς κατάστασης μετατίθεται συνεχώς, όταν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροκίνηση ερωτώνται για το πότε θα γίνουν πραγματικότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Donut Lab, Marko Lehtimäki. «Στην Donut Lab, η απάντησή μας στο ερώτημα αν οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης είναι έτοιμες για χρήση σε οχήματα παραγωγής από κατασκευαστές OEM είναι: τώρα, σήμερα, όχι αργότερα. Η Donut Lab έχει αναπτύξει μια νέα, υψηλής απόδοσης στερεάς κατάστασης μπαταρία Donut που μπορεί να κλιμακωθεί σε μεγάλους όγκους παραγωγής και ήδη χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες στις μοτοσυκλέτες της Verge που κυκλοφορούν στους δρόμους το πρώτο τρίμηνο του έτους».

Η μπαταρία πλήρως στερεάς κατάστασης της Donut Lab έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στην έκθεση CES 2026 στο Λας Βέγκας, η οποία άνοιξε τις πύλες της στις 6 Ιανουαρίου.