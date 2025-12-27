του Δημήτρη Διατσίδη

Το RMM (Racing Motorcycle Museum) είναι γεγονός, από τις αρχές Δεκεμβρίου και βρίσκεται κοντά στην Γενεύη. Στεγάζεται στα πρώην γραφεία της FIM, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας και αποτελεί μια έμπνευση του Προέδρου της FIM Jorge Viegas, ενώ στην υλοποίησή του πρωτοστάτησε ο Διευθυντής Marketing & Digital FIM, o Fabio Muner,

H Ελβετική Κοινότητα του Mies, στην οποία βρίσκεται το RMM είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη, καθώς η λειτουργία του Μουσείου θα φέρει επισκέψεις που σημαίνουν επιπλέον έσοδα για την περιοχή.

Το Μουσείο θα λειτουργεί ως μόνιμη έκθεση που γιορτάζει την πλούσια και ένδοξη ιστορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, από τις απαρχές τους μέχρι και τις σύγχρονες εποχές.

Εκτίθενται βέβαια ιστορικά αγωνιστικά ορόσημα, όπως:

• Η AJS Porcupine του Leslie Graham – η πρώτη μοτοσυκλέτα που κατέκτησε FIM Grand Prix World Championship (1949)

• Η θρυλική Honda RC166 F101 250 εξακύλινδρη του Mike Hailwood (1967)

• Η Yamaha YZR-M1 του Valentino Rossi (2004)

• Η Kawasaki Ninja ZX-10R του Jonathan Rea (2016)

• Η Honda RC213V του Marc Marquez (2018)

• Η Yamaha YZ450F του Stefan Everts (2006)

• Η Beta Zero prototype του Jordi Tarres (1989)

• Η Zaeta DT450RS του Francesco Cecchini (2019)

• Η BMW R80 G/S του Hubert Auriol (1981)

• Η GASGAS EC350F του Andrea Verona (2024)

• Μια Yamaha YZF R7 της ομάδας Team Europe, νικήτρια στα εναρκτήρια FIM Intercontinental Games 2025.

Ανάμεσα στα εκθέματα του RMM που θα εκτίθενται περιοδικά, περιλαμβάνονται οι μοτοσυκλέτες των Παγκόσμιων Πρωταθλητών του 2025:

Marc Márquez (MotoGP™), Toprak Razgatlioglu (Superbike), Toni Bou (TrialGP), Daniel Sanders (Rally-Raid), Josep Garcia (EnduroGP), Bartosz Zmarzlik (Speedway GP) και Romain Febvre (MXGP).