Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike συνεχίζεται στη Γαλλία, το στάδιο για τον πρώτο από τους 4 εναπομείναντες γύρους της σεζόν, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Το Circuit de Nevers Magny-Cours εκτείνεται σε μια έκταση 3.500 στρεμμάτων και μπορεί να φιλοξενήσει 139.112 θεατές, μια χωρητικότητα ρεκόρ για τις Γαλλικές πίστες αγώνων.

Η φετινή διοργάνωση θα σηματοδοτήσει τον 25ο γύρο στην πίστα Magny-Cours, η οποία χρησιμοποιείται συνεχώς από το 2003.

Στοιχεία GP

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Brembo, που συνεργάζονται με τις 13 από τις 14 ομάδες του WorldSBK, η πίστα Magny-Cours, μήκους 4.411 μέτρων, εμπίπτει στην κατηγορία των πιστών με υψηλές απαιτήσεις από τα φρένα.

Σε μια κλίμακα από 1 έως 5, έχει κερδίσει δείκτη δυσκολίας 4 επειδή οι αναβάτες σε κάθε γύρο χρησιμοποιούν τα φρένα 10 φορές για συνολικά 27 δευτερόλεπτα.

Δύο σημεία φρεναρίσματος κατηγοριοποιούνται ως α δύσκολα, 6 μεσαία και 2 ως ευκολα.

Η πιο δύσκολη στροφή

Η πιο δύσκολη στροφή για το σύστημα πέδησης στο Magny-Cours είναι η στροφή 5, γνωστή με το όνομα Adelaide.

Στην Adelaide, οι Superbikes φτάνουν από τα 296 km/h στα 47 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας 233 μέτρα ενώ οι αναβάτες εφαρμόζουν φορτίο 6,2 kg στη μανέτα φρένων.

Τόσο η μείωση ταχύτητας των 249 km/h όσο και τα 5,5 δευτερόλεπτα είναι τιμές ρεκόρ για ολόκληρη τη σεζόν.

Η επιβράδυνση είναι 1,5 g και η πίεση υγρού φρένων Brembo φτάνει τα 13,3 bar.

Οι πρωτιές για την Brembo

Στο Donington Park, ο Iker Lecuona πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike: ο Ισπανός τα κατάφερε στην 141η προσπάθειά του, έχοντας αγωνιστεί από το 2022.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι μια αναμονή ρεκόρ, καθώς ο Andrea Locatelli κατέκτησε την πρώτη και μέχρι στιγμής μοναδική του νίκη πέρυσι στο Assen, κατά τη διάρκεια του 154ου γύρου.

Ο Lecuona, από την άλλη πλευρά, ξεπέρασε τον Chris Walker, ο οποίος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη το 2006 στο Άσσεν στην 131η προσπάθειά του.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων τους νικών, οδηγούσαν Ducati, Yamaha και Kawasaki αντίστοιχα, όλες εξοπλισμένες με φρένα Brembo.

Η σημασία της ψύξης για τα φρένα

Οι μονομπλόκ αλουμινένιες δαγκάνες Brembo, ειδικά σχεδιασμένες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike, είναι κατασκευασμένες από συμπαγές υλικό και διαθέτουν τέσσερα έμβολα διαμέτρου 34 mm.

Το εξωτερικό σώμα είναι εξοπλισμένο με πτερύγια ψύξης που βοηθούν στην απαγωγή της θερμότητας, αυξάνοντας την επιφάνεια των εμβόλων που εκτίθενται στον αέρα έως και 30 τοις εκατό.

Αν υπάρξει υπερθέρμανση, η απόδοση του φρεναρίσματος θα μειωθεί και η φθορά των τακακιών και των δίσκων θα αυξηθεί ραγδαία.

Το θέμα των αεριζόμενων δίσκων

Τον περασμένο Ιούλιο, στην Αγγλία, η Ducati κατέκτησε τον 22ο τίτλο Κατασκευαστών, καθώς και τον 5ο συνεχόμενο, όλα με φρένα Brembo.

Από το 1998 έως το 2004, ωστόσο, τα πήγε ακόμα καλύτερα με ένα σερί 7 τίτλων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με την Ducati 999 που κυριάρχησε, κερδίζοντας 63 αγώνες.

Παράλληλα με τους συμπαγείς δίσκους διαμέτρου 320 mm, η Brembo τότε παρουσίασε αεριζόμενους διαμέτρου 290 mm, αλλά τους απέρριψε γρήγορα λόγω της τάσης τους να παραμορφώνονται.

Καινοτομία σημαίνει επίσης να έχεις το θάρρος να κάνεις πίσω αν το τελικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες.