του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Γαλλική Furion παρουσιάζει την Taran, μια ηλεκτρική superbike με ισχύ 326 ίππων, κίνηση και στους δύο τροχούς και έναν πρωτοποριακό ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στον εμπρός τροχό. Η τεχνολογία EVERSOR έχει ήδη δοκιμαστεί σε λειτουργικό πρωτότυπο, όμως οι εντυπωσιακές επιδόσεις της Taran δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Η Furion, με έδρα το Le Mans, εργάζεται εδώ και περίπου δέκα χρόνια πάνω σε καινοτόμα συστήματα κίνησης για μοτοσυκλέτες. Αρχικά ασχολήθηκε με υβριδικές κατασκευές, ενώ πλέον επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Η Taran αποτελεί το πρώτο μοντέλο που θα χρησιμοποιήσει την πλήρως ηλεκτρική εκδοχή του συστήματος EVERSOR και προορίζεται να παραχθεί σε περιορισμένη σειρά.

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της είναι ο ηλεκτροκινητήρας αξονικής ροής στον εμπρός τροχό, ο οποίος συνεργάζεται με έναν δεύτερο κινητήρα στον πίσω. Η συνολική ισχύς φτάνει, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τους 326 ίππους (240 kW), ενώ η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 20 kWh και το βάρος ανακοινώνεται στα 230 κιλά.

Η σχεδίαση της Taran είναι ιδιαίτερα αιχμηρή, με έντονες γωνίες, πολυεδρικές επιφάνειες και λεπτά φωτιστικά σώματα. Το όνομά της προέρχεται από τον Taranis, τον κελτικό θεό της βροντής, σε μια συμβολική αναφορά στην ηλεκτρική της φύση. Τη σχεδίαση υπογράφει ο Takumi Yamamoto, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση ανέλαβε η L’Agence Pigment.

Η τεχνολογία EVERSOR και τα πλεονεκτήματά της

Το EVERSOR βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η τοποθέτηση ενός συμπαγούς ηλεκτροκινητήρα αξονικής ροής στο κέντρο του εμπρός τροχού, μια διάταξη που επιτρέπει την αξιοποίηση του χώρου και προσφέρει σημαντική ισχύ σε μικρό όγκο.

Το δεύτερο αφορά την αντίθετη περιστροφή του ηλεκτροκινητήρα σε σχέση με τον τροχό. Με αυτόν τον τρόπο, η Furion επιδιώκει να περιορίσει το γυροσκοπικό φαινόμενο που επηρεάζει την αλλαγή κατεύθυνσης. Σύμφωνα με προσομοιώσεις της εταιρείας, η συγκεκριμένη λύση μπορεί να βελτιώσει την ευελιξία κατά 11%. Η τεχνολογία έχει κατοχυρωθεί με Διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Το τρίτο πλεονέκτημα αφορά την ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση. Επειδή το βάρος μεταφέρεται προς τον εμπρός τροχό όταν φρενάρουμε, ένας ηλεκτροκινητήρας εκεί μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την πρόσφυση και να λειτουργήσει ως γεννήτρια. Η Furion υποστηρίζει ότι έτσι μπορεί να ανακτηθεί έως και το 77% της ενέργειας πέδησης, έναντι μόλις 7% σε μια συμβατική διάταξη με κινητήρα στον πίσω τροχό.

Τέλος, η ύπαρξη δύο ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει την κίνηση και των δύο τροχών, με την κατανομή της ισχύος να ελέγχεται ηλεκτρονικά. Η εταιρεία θεωρεί ότι αυτό θα προσφέρει αυξημένη πρόσφυση και ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα και δύσκολες επιφάνειες.

326 ίπποι και αυτονομία 200 χιλιομέτρων

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνει η Furion είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Η Taran θα διαθέτει ισχύ 326 ίππων, μπαταρία 20 kWh και βάρος 230 κιλά, ενώ η εκτιμώμενη αυτονομία φτάνει τα 200 χιλιόμετρα. Η κατανάλωση υπολογίζεται περίπου στις 10 kWh/100 χλμ.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι το σύστημα EVERSOR μπορεί να προσφέρει 20-30% μεγαλύτερη αυτονομία σε σύγκριση με μια συμβατική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα αντίστοιχης χωρητικότητας μπαταρίας, χωρίς πρόσθετο βάρος ή αύξηση του κόστους. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις προέρχονται από προσομοιώσεις που έχουν προσαρμοστεί βάσει πραγματικών μετρήσεων.

Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική θα λειτουργεί αρχικά στα 400 Volt, ενώ εξετάζεται και η μελλοντική μετάβαση στα 800 Volt, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών απωλειών και την καλύτερη διαχείριση των υψηλών φορτίων.

Από το υβριδικό πρωτότυπο στην Taran

Η τεχνολογία EVERSOR έχει ήδη δοκιμαστεί στην υβριδική M2, ένα πρωτότυπο βασισμένο στην Yamaha MT-07 που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2026. Εκεί, ο δικύλινδρος κινητήρας CP2 των 689 κ.εκ. κινούσε τον πίσω τροχό, ενώ ένας ηλεκτροκινητήρας στον εμπρός προσέφερε επιπλέον ισχύ περίπου 20 ίππων και ροπή 300 Nm.

Στην Taran, ο θερμικός κινητήρας καταργείται και αντικαθίσταται από δεύτερο ηλεκτροκινητήρα. Παράλληλα, η Furion έχει δοκιμάσει στο Le Mans έναν λειτουργικό φορέα της τεχνολογίας EVERSOR. Κατά τις δοκιμές, το σύστημα κατάφερε να ανακτήσει 7,9 kW κατά την πέδηση, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 76% της μέγιστης ισχύος του κινητήρα του.

Ωστόσο, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με πρωτότυπο που λειτουργούσε στα 48 Volt και όχι με την τελική αρχιτεκτονική των 400 Volt που προορίζεται για την Taran. Επίσης, η ίδια η μοτοσυκλέτα δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ως πλήρως λειτουργικό μοντέλο, επομένως οι 326 ίπποι και οι υπόλοιπες επιδόσεις παραμένουν προς επιβεβαίωση.

Περιορισμένη παραγωγή και συνεργασίες με κατασκευαστές

Η Furion δεν σκοπεύει να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο κατασκευαστή μοτοσυκλετών. Αντίθετα, θέλει να αξιοποιήσει εμπορικά την τεχνολογία EVERSOR, παραχωρώντας άδειες χρήσης σε άλλες εταιρείες. Η Taran θα λειτουργήσει ως βιτρίνα των δυνατοτήτων της, αποδεικνύοντας τι μπορεί να προσφέρει το σύστημα χωρίς τους περιορισμούς μιας συμβατικής υβριδικής κατασκευής.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τιμή, ημερομηνία κυκλοφορίας ή αριθμός παραγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη λίστα ενημέρωσης της εταιρείας, περιμένοντας περισσότερες πληροφορίες για κρατήσεις και δοκιμές.

Η Furion έχει αποδείξει ότι η βασική ιδέα του EVERSOR λειτουργεί, όμως η μεταφορά της σε μια ηλεκτρική superbike 326 ίππων αποτελεί το επόμενο και σημαντικότερο βήμα. Αν καταφέρει να υλοποιήσει όσα υπόσχεται, η Taran θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαφορετική προσέγγιση στην ηλεκτρική μοτοσυκλέτα υψηλών επιδόσεων.