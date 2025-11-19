Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο αναβάτης της Ténéré Spirit Experience, Kevin Gallas, σημείωσε μια εκπληκτική εμφάνιση στο Addax Rally κερδίζοντας την αναμέτρηση της τελευταίας ημέρας με τον Alessandro Botturi της ομάδας Ténéré Yamaha Rally.

Η 5η ετάπ του Addax Rally 2025 περιελάβανε μια χρονομετρημένη ειδική διαδρομή 283 χλμ. όπου ο Botturi της ομάδας Ténéré Yamaha Rally, σε συνεργασία με τους Riders for Health (με την υποστήριξη της Two Wheels for Life), και ο αναβάτης της Ténéré Spirit Experience (TSE), Gallas, προσπάθησαν για τη νίκη.

Κατευθυνόμενοι από τη Merzouga στη Merzane πάνω από αμμόλοφους, oueds, βραχώδεις πίστες και σκονισμένα μονοπάτια, το σκηνικό ήταν έτοιμο για μια επική αναμέτρηση με μόνο ένα λεπτό και πέντε δευτερόλεπτα να χωρίζουν το δίδυμο, και με τους δύο να απολαμβάνουν ένα πλεονέκτημα πενήντα λεπτών έναντι του επόμενου αναβάτη.

Ο Botturi ξεκίνησε και είχε δυνατό ρυθμό, με τον Kevin Gallass να ξεκινάει δεύτερος, τρία λεπτά πίσω.

Ο Γερμανός σχεδίαζε να προσπαθήσει να προλάβει τον Ιταλό με την Ténéré 700 Rally και να παραμείνει μαζί του για το υπόλοιπο της ειδικής διαδρομής για να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Ήξερε ότι αν το έκανε αυτό, θα κέρδιζε.

Ο Botturi, από την άλλη πλευρά, έπρεπε να ανακτήσει τον χρόνο, και οι δύο έφτασαν στο σημείο ανεφοδιασμού με ελάχιστη διαφορά να τους χωρίζει.

Δυστυχώς, εδώ θα τελείωνε η λαμπρή μάχη. Ο Botturi είχε παρατηρήσει ένα τεχνικό πρόβλημα στη μοτοσυκλέτα του και αναγκάστηκε να σταματήσει χωρίς να ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή για αν αποφύγει περαιτέρω ζημία στη μοτοσυκλέτα του.

Στη συνέχεια, ο Kevin Gallas οδήγησε με τον συναθλητή του από την TSE, Mike Weidemann, για το υπόλοιπο της ειδικής διαδρομής σε πιο χαλαρό ρυθμό και ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή στη δεύτερη θέση, με τον Weidemann να εξασφαλίζει τη νίκη στην ειδική διαδρομή.

Αυτό σήμαινε ότι ο Kevin Gallas πήρε τη συνολική νίκη, ένα κατόρθωμα ακόμη πιο εντυπωσιακό δεδομένου ότι ήταν μόλις το δεύτερο ράλι ερήμου που έκανε.

Μετά από 1.468 χιλιόμετρα σε μερικά από τα πιο σκληρά εδάφη που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα, ο Gallas είχε σημειώσει χρόνο 25 ωρών, 17 λεπτών και 53 δευτερολέπτων για να εξασφαλίσει μια κυρίαρχη νίκη με συνολική διαφορά μίας ώρας, 42 λεπτών και 46 δευτερολέπτων.

Ο Botturi, αφού του επιβλήθηκαν ποινές επειδή σταμάτησε στην τελική ειδική, τερμάτισε τον αγώνα στην 11η θέση, ενώ ο Weidemann, που δυστυχώς δεν κατάφερε να τερματίσει τη 2η Ειδική Διαδρομή, και δέχθηκε ποινή, ήταν 13ος.

Ο συναθλητής του στην TSE, Bertrand Gavard, τερμάτισε 23ος, αφού στον Γάλλο αναβάτη απονεμήθηκε επίσης η μέγιστη χρονική ποινή επειδή δεν κατάφερε να τερματίσει στην 4η Ειδική Διαδρομή.

Ήταν ένα εξαιρετικό Addax Rally για την Yamaha, όχι μόνο εξασφαλίζοντας τη συνολική νίκη, αλλά και με μια Ténéré να κερδίζει τέσσερις από τις πέντε ειδικές και να ασφαλίζει τέσσερις από τις πέντε πρώτες θέσεις στην κατηγορία Race 3 για δικύλινδρες μοτοσυκλέτες.

Η ομάδα Ténéré Yamaha Rally στρέφει τώρα την προσοχή της στο κύριο γεγονός της σεζόν της, τον αγώνα Africa Eco Race 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Στον αγώνα διάρκειας άνω των 6.000 χιλιομέτρων από την Ταγγέρη του Μαρόκου μέχρι το Ντακάρ της Σενεγάλης, οι αναβάτες θα ακολουθήσουν τις παλιές διαδρομές του Ράλι Ντακάρ, στην απόλυτη δοκιμασία ανθρώπου και μηχανής.

Kevin Gallas – P1 Γενική Κατάταξη – 25ώ, 17λ, 53δ – Αναβάτης Ténéré Spirit Experience: «Αυτό το συναίσθημα είναι απίστευτο! Λυπάμαι πολύ για τον Alessandro, καθώς απολαύσαμε μια εξαιρετική μάχη τις τελευταίες πέντε ημέρες και δεν του άξιζε να τελειώσει έτσι. Ήταν πρώτος στη σημερινή ειδική διαδρομή και εγώ ξεκίνησα δεύτερος, τρία λεπτά πίσω, οπότε σχεδίαζα να τον προλάβω και να μείνω μαζί του, και στη συνέχεια να προσπαθήσω να διαχειριστώ τον αγώνα. Ήξερα ότι αν το έκανα αυτό, θα κέρδιζα. Είχα μια υπέροχη αίσθηση με τη μοτοσικλέτα και, παρά τα μερικά λάθη, όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο. Όταν φτάσαμε στο σημείο ανεφοδιασμού, είδα ότι ο Alessandro ήταν μόλις ένα λεπτό μπροστά μου, αλλά είχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα, αποφάσισα να οδηγήσω με τον Mike, καθώς εγώ πήγαινα για τη συνολική νίκη και αυτός πίεζε για τη νίκη της ειδικής διαδρομής. Δουλέψαμε καλά μαζί και, παρόλο που είχαμε κάποια προβλήματα με το roadbook και χαθήκαμε λίγο, ο Mike κατάφερε να βρει το σημείο αναφοράς και μπήκαμε σε έναν ωραίο ρυθμό, παίρνοντας εναλλάξ το προβάδισμα και εγώ απλώς απόλαυσα το τελευταίο χιλιόμετρο. Θέλω να ευχαριστήσω την Yamaha και την TSE για τις πέντε απίστευτες μέρες που πέρασα. Η μοτοσυκλέτα ήταν καταπληκτική σε όλο τον αγώνα, σε αυτό το δεύτερο ράλι ερήμου που συμμετείχα, δεδομένου ότι ακόμα μαθαίνω, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Νιώθω ότι έκανα ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα μου.»

Alessandro Botturi – 11ος Συνολικός Χρόνος – 44ώ, 16λ, 59δ – Ténéré Yamaha Rally Team: «Δυστυχώς, σήμερα δεν πήγε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Πίεζα σκληρά τη μοτοσικλέτα και ένιωθα καλά, αλλά μετά αντιμετώπισα ένα τεχνικό πρόβλημα. Εφόσον χρησιμοποιούμε αυτόν τον αγώνα απλώς ως δοκιμή πριν από το AER, αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να μην συνεχίσουμε και να ρισκάρουμε να προκαλέσουμε ζημιά στη μοτοσυκλέτα. Είμαι προφανώς απογοητευμένος, καθώς είχα μια εξαιρετική μάχη με τον Kevin Gallas σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οδήγησε εξαιρετικά, πραγματικά αξίζει τη νίκη και θα ήθελα να τον συγχαρώ. Οι τελευταίες πέντε ημέρες ήταν εξαιρετικές, καθώς μας έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξουμε και να αξιολογήσουμε τη μοτοσυκλέτα σε παρόμοιες συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια του AER, και τώρα θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά για να τεθούμε στην καλύτερη δυνατή θέση για να διεκδικήσουμε τη νίκη του χρόνου.»

Marc Bourgeois – Ténéré Yamaha Rally Team – Διευθυντής Ομάδας: «Η τελευταία μέρα περιελάμβανε μια μικρότερη ειδική διαδρομή και όλα ήταν έτοιμα για μια επική αναμέτρηση μεταξύ του Alessandro και του Kevin. Ο Kevin Gallas είχε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό προβάδισμα, καθώς έμπαινε στην ειδική διαδρομή. Ο Alessandro άνοιξε, με τον Kevin πίσω του, και φαινόταν ότι η μάχη θα ήταν έντονη τα τελευταία 100 χιλιόμετρα, αλλά, δυστυχώς, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, ο Alessandro έπρεπε να σταματήσει και αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να μην συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια στον Kevin Gallas, είναι ένας νεαρός και ταλαντούχος αναβάτης και αποκτά όλο και περισσότερη εμπειρία σε rally raid, και ήταν εντυπωσιακός. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τον Mike, καθώς σήμερα πέτυχε διπλή νίκη στην Yamaha κερδίζοντας τη νίκη στην ειδική διαδρομή, και ήταν εξαιρετικός σε όλο τον αγώνα. Για την ομάδα και τον Alessandro, αυτή ήταν μια ακόμη σημαντική δοκιμή πριν από την AER, και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ανυπομονούμε ήδη για την επόμενη δοκιμή μας.»