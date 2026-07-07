Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H Gemini Μotors παρουσιάζει το νέο Gemini Ark125X ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής για παπιά που καλύπτουν διευρυμένες ανάγκες και γούστα!

Το νέο Ark125X εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίαση, τον πλουσιότερο στην κατηγορία εξοπλισμό, το φινίρισμα και την τιμή αγοράς που ανατρέπει ευχάριστα τα δεδομένα!

Κινητήρας

Το νέο Ark125X διαθέτει τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 124cc Euro5+ με 1 ΕΕΚ και δύο βαλβίδες, που τροφοδοτείται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό της Delphi.

H απόδοσή του φθάνει τους 8,6 ίππους στις 8.000 σ.α.λ. και η ροπή του τα 8,6Nm/5.500 σ.α.λ.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την κατηγορία είναι η ύπαρξη αντικραδασμικού άξονα, ο οποίος εξασφαλίζει ομαλότερη λειτουργία σε όλο το φάσμα των στροφών.

Η απόδοσή του είναι γραμμική και σχεδιασμένη για παροχή ισχύος από τις πολύ χαμηλές στροφές και με έμφαση στην οικονομία καυσίμου.

Η κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 1,8 lt/100Km (WMTC) και σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 4,7lt προσφέρει αυτονομία άνω των 250 χιλιομέτρων!

To ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει 4 σχέσεις με κυλιόμενο μύλο και ελέγχεται από αυτόματο φυγοκεντρικό συμπλέκτη.

Μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη μίζας και μανιβέλας κάτι που προσφέρει τη δυνατότητα εκκίνησης και με πεσμένη μπαταρία.

Πλαίσιο φρένα και αναρτήσεις

H μοντέρνα σπορ σχεδίασή του συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη χρηστικότητα και θα κάνουν τη ζωή του ιδιοκτήτη εύκολη.

Οι αλουμινένιοι τροχοί έχουν διάμετρο 17 ιντσών και τα φρένα είναι με κυματιστά δισκόφρενα (μαργαρίτα) μπροστά και πίσω, που προσφέρουν συνδυασμένη λειτουργία (CBS).

Ο κυματιστός δίσκος μπροστά έχει διάμετρο 320mm κάτι που μας δείχνει ότι πρέπει να έχει κορυφαία απόδοση.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο σωληνωτό και οι αναρτήσεις απαρτίζονται από τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ πίσω.

Με βάρος στα μόλις 98 κιλά και μεταξόνιο στα 1.255mm η ευκολία οδήγησης είναι δεδομένη, ειδικά μέσα στην χαοτική κίνηση της πόλης.

Βασικός εξοπλισμός

Το νέο Ark125X θα λέγαμε ότι δεν έχει αντίπαλο στον τομέα, προσφέροντας ως στάνταρ όλα τα παρακάτω:

Προβολέας LED με φως ημέρας DRL

Οθόνη LCD με αναλογικό στροφόμετρο

Πλάτη συνεπιβάτη (προσθαφαιρούμενη)

Ανεμοθώρακας (προσθαφαιρούμενος)

Σπαστά μαρσπιέ αναβάτη

Διπλή Θύρα USB (A-C)

Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα

Σχάρα στην ποδιά

Σχάρα αλουμινίου

Διατίθεται έξτρα πλάκα για τοποθέτηση βαλίτσας Top Case

Διαθεσιμότητα και τιμή

Το νέο Ark125X βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην ανταγωνιστική τιμή των 1.795€!

Είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εντυπωσιακούς χρωματισμούς και καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.