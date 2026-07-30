Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Gemini Motors είναι μια σχετικά νέα, για την Ελληνική αγορά, μάρκα με μια γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει κυρίως μοντέλα με έμφαση στην οικονομική μετακίνηση με χαμηλό κόστος απόκτησης και σύγχρονη τεχνολογία.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Gemini Motors προσφέρει μοντέλα που μπορούν να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο αυτήν ακριβώς την ανάγκη για αυτόνομη και οικονομική μετακίνηση.

Επτά scooter 50-125 κ.εκ., ένα moped (παπί) 125 κ.εκ. και δύο πανίσχυρα SSV 800 κ.εκ. είναι μόνον η αρχή και όλα τους είναι μοντέλα που χαρακτηρίζονται από τους εξής σημαντικούς παράγοντες:

• Ποιότητα κατασκευής

• Σχεδιασμό από βραβευμένους οίκους

• Ποιοτικά περιφερειακά

• Διετή εγγύηση καλής λειτουργίας

• Ανταγωνιστικές τιμές πώλησης

• Επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων

• Τεχνική υποστήριξη

Η Πανελλαδική διάθεση και υποστήριξη των προϊόντων της Gemini Motors γίνεται από τη Mototrend SA (Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Loncin), μια εταιρεία με 50 χρόνια εμπειρίας στην αγορά του δικύκλου.