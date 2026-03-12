Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας – ΕΛ.ΜΟΤ.Ο. θα πραγματοποιηθεί 14 & 15 Μαρτίου, στην Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης αναλυτικά:

Σάββατο 14 Μαρτίου | 18:00 – 21:00: Προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, με εισηγήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις, καθώς και συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων Λεσχών και Μοτο-ομάδων.

| 18:00 – 21:00: Προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, με εισηγήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις, καθώς και συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων Λεσχών και Μοτο-ομάδων. Κυριακή 15 Μαρτίου | 09:00 – 13:00: Eργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Λεσχών της ΕΛ.ΜΟΤ.Ο. και των Μοτο-ομάδων Supporters.

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδριάσεων Παλαιού Δημαρχείου Αριστομένους 26-28, Καλαμάτα.

Τη διοργάνωση πραγματοποιεί η ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης οι Λέσχες και οι Μοτο-ομάδες της ΕΛ.ΜΟΤ.Ο θα καταθέσουν τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους.

Επίσης, μέσα από τον διάλογο στη Γενική Συνέλευση, θα έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα.