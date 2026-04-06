του Νεκτάριου Διατσίδη

Με περιορισμένη διαθεσιμότητα παγκοσμίως, η KTM 890 ADVENTURE R RALLY του 2026 είναι η απόλυτη έκφραση της rally καταγωγής της KTM. Αναπτυγμένη από DNA νικητών του Dakar, στέκεται ως η πιο προσανατολισμένη στην απόδοση Adventure μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού στην κατηγορία της.

Ενώ η KTM 890 ADVENTURE R θέτει τα πρότυπα για απόδοση εκτός δρόμου, η KTM 890 ADVENTURE R RALLY είναι σχεδιασμένη για αναβάτες που απαιτούν ανάρτηση επιπέδου εργοστασίου, εργονομία προδιαγραφών rally και εξοπλισμό χωρίς συμβιβασμούς κατευθείαν από την έκθεση. Κατασκευασμένη για να κατακτά και όχι απλώς να διασχίζει το έδαφος, αντλεί άμεση έμπνευση από τις rally μοτοσυκλέτες της Red Bull KTM Factory Racing.

Προερχόμενη απευθείας από τα αγωνιστικά προγράμματα της WP Factory Racing, η ανάρτηση WP PRO COMPONENTS φέρνει αυθεντική αγωνιστική τεχνολογία – όχι προσαρμοσμένα εξαρτήματα δρόμου – στην κατηγορία Adventure. Ένα ελαφρύ πιρούνι WP XPLOR PRO με τεχνολογία Cone Valve συνεργάζεται αρμονικά με ένα αμορτισέρ WP XPLOR PRO, προσφέροντας κορυφαία διαδρομή 270 mm και εξαιρετική απόσβεση ακόμη και στα πιο απαιτητικά τερέν.

Παρά την απαράμιλλη σταθερότητα του εμπρός μέρους, την ανώτερη αντοχή στο τερμάτισμα και την απόλυτα ελεγχόμενη αίσθηση σε υψηλές ταχύτητες, η άνεση παραμένει πρωταρχική, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ισορροπία σε μεγάλα ταξίδια, ακόμη και με αποσκευές ή συνεπιβάτη.

Η ισχύς προέρχεται από έναν συμπαγή δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 889 κ.εκ. που αποδίδει 106 ίππους και 100 Nm ροπής στις 6,500 σ.α.λ. Τα προηγμένα ηλεκτρονικά ενισχύουν τον rally χαρακτήρα, με Offroad ABS, πολλαπλά ride modes συμπεριλαμβανομένου του Rally Mode, Traction Control και Motor Slip Regulation, επιτρέποντας στον αναβάτη να ρυθμίζει την απόδοση άμεσα μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT 5 ιντσών με Connectivity Unit και πλοήγηση Turn-by-Turn+.

Οπτικά, η έκδοση 2026 κάνει ξεκάθαρη δήλωση. Ο νέος σχεδιασμός εμπνευσμένος από Red Bull KTM Factory Racing και η εξάτμιση Akrapovič Slip-on Line θυμίζουν τις μοτοσυκλέτες που έχουν κερδίσει το Dakar, δημιουργώντας μια μοτοσυκλέτα που δείχνει έτοιμη για κάθε τερέν.

Ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη στην αδιάλλακτη απόδοσή του, η KTM 890 ADVENTURE R RALLY του 2026 συνοδεύεται από την KTM PREMIUM MANUFACTURER’S WARRANTY. Οι αναβάτες επωφελούνται από έως και 4 χρόνια κάλυψης, προσφέροντας μακροχρόνια ασφάλεια που υποστηρίζεται από την αποδεδειγμένη αξιοπιστία της KTM στους αγώνες. Για να διατηρηθεί σε ισχύ η εγγύηση, η τακτική συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα service σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη KTM. Περισσότερες πληροφορίες για την PREMIUM MANUFACTURER’S WARRANTY είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ktm.com.

2026 KTM 890 ADVENTURE R RALLY – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 889 κ.εκ. (106 PS / 100 Nm)

Ανάρτηση WP XPLOR PRO (διαδρομή 270 mm)

Εξάτμιση Akrapovič Slip-on Line

Σέλα Rally και Factory Racing Footpegs

TECH PACK που περιλαμβάνει Rally Mode, Quickshifter+, Cruise Control & Motor Slip Regulation

Offroad ABS και πολλαπλά Ride Modes

Οθόνη TFT 5 ιντσών με πλοήγηση Turn-by-Turn+

Ενισχυμένοι τροχοί (2.15×21”; 4.00×18”)

Carbon προστατευτικά ρεζερβουάρ

Supersprox-Stealth πίσω γρανάζι

Rally CTG (Rally Cutting/Color/Graphics) με δίχρωμο σχεδιασμό ρεζερβουάρ

KTM PREMIUM MANUFACTURER’S WARRANTY

Για τους αναβάτες που αναζητούν την πιο άμεση σύνδεση με την αγωνιστική κληρονομιά της KTM σε μια Adventure μοτοσυκλέτα παραγωγής, η KTM 890 ADVENTURE R RALLY του 2026 θέτει νέα πρότυπα.

Η KTM 890 ADVENTURE R RALLY του 2026 βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής στην Αυστρία από τον Μάρτιο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ktm.com