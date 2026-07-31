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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Suzuki Moto Greece ανακοίνωσε την καμπάνια Get Away Offers, που προσφέρει προνομιακές τιμές σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας της, με όφελος έως και 1.200€.

Αν αναζητάτε μια μοτοσυκλέτα για τις καθημερινές σας μετακινήσεις, για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και για περιπέτειες πέρα από την άσφαλτο, τα μοντέλα της οικογένειας V-STROM και η GSX-S1000GT συνδυάζουν άνεση και κορυφαία αξιοπιστία.

Νέες προνομιακές τιμές Get Away Offers:

• V-STROM 1050 – 14.695€ (από 15.895€) | ‘Οφελος 1.200€

• V-STROM 1050DE – 15.395€ (από 16.395€) | Όφελος 1.000€

• GSX-S1000GT – 14.995€ (από 15.895€) | Όφελος 900€

Οι προνομιακές τιμές συνεχίζονται στα μοντέλα:

• V-STROM 800 – 9.895€ (από 10.695€) | Όφελος 800€

• V-STROM 800DE – 10.895€ (από 11.595€) | Όφελος 700€

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Δίκτυο Εμπόρων Suzuki