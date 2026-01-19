του Δημήτρη Διατσίδη

Η Aprilia Racing παρουσίασε επίσημα την Aprilia RS-GP26, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα οδηγηθεί από τους Marco Bezzecchi και Jorge Martín στη σεζόν MotoGP 2026. Η υπερήφανα Ιταλική μοτοσυκλέτα διαθέτει έντονη τεχνολογική και αγωνιστική ταυτότητα και εκφράζει την αιχμή ενός διαρκώς εξελισσόμενου πρότζεκτ.

Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της RS-GP26, η οποία διατηρεί τα εμβληματικά χρώματα της Aprilia Racing, είναι η παρουσία ενός ευγενούς συμβόλου από την ιστορία της – του λιονταριού, που αποτελεί μέρος του DNA της Aprilia Racing. Πέρα από τους ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή, το Leone Alato – σύμβολο της Βενετίας, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από τα κεντρικά της Aprilia Racing στο Noale – ενσαρκώνει αξίες που αντικατοπτρίζουν πλήρως την ταυτότητα της ομάδας και των αναβατών της: δύναμη, ισχύ, αποφασιστικότητα και θάρρος. Είναι το έμβλημα μιας ομάδας που δεν τα παρατά ποτέ, ικανής να αντιμετωπίζει πεισματικά τις δυσκολίες και να επιστρέφει ακόμη πιο δυνατή.

Ο στόχος για το 2026 είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων της περασμένης χρονιάς, της πιο επιτυχημένης στην ιστορία της Aprilia Racing, η οποία ολοκληρώθηκε με τη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών με 418 βαθμούς – ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 400 – και την 3η θέση στο Πρωτάθλημα Αναβατών με τον Marco Bezzecchi στους 353 βαθμούς, την καλύτερη επίδοση αναβάτη στην ιστορία της Aprilia Racing στο MotoGP. Σε αυτά προστίθενται εντυπωσιακά στατιστικά: 19 βάθρα συνολικά, με 3 νίκες σε Sprint και 4 νίκες σε Αγώνες, 5 pole positions ισοφαρίζοντας το προηγούμενο ρεκόρ, καθώς και η 300ή νίκη για τον κατασκευαστή από το Noale στο GP Αυστραλίας. Το ορόσημο αυτό, που αργότερα έφτασε τις 302 νίκες, επιβεβαίωσε την Aprilia Racing ως τον πιο επιτυχημένο Ευρωπαϊκό κατασκευαστή στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών.

Τη σεζόν 2026 τα χρώματα της εταιρείας από το Noale θα υπερασπιστούν οι Marco Bezzecchi και Jorge Martín. Το 2025, ο Ιταλός αναβάτης ήταν πρωταγωνιστής μιας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου χρονιάς, κατακτώντας την 3η θέση στη γενική κατάταξη του Πρωταθλήματος Αναβατών, με απόδοση που τον καθιέρωσε ως τον κορυφαίο αναβάτη στην ιστορία της Aprilia Racing. Ο Bezzecchi προσεγγίζει το 2026 με στόχο να επιβεβαιώσει τη θέση του στην κορυφή της κατηγορίας και να συνεχίσει την ανοδική πορεία που ξεκίνησε με την ομάδα.

Ο Jorge Martín, ο οποίος θα αγωνίζεται με τον αριθμό 89 στο μπροστινό φέρινγκ, προετοιμάζεται για μια νέα σεζόν έπειτα από ένα 2025 που επηρεάστηκε από τραυματισμούς. Για τον Ισπανό αναβάτη, το 2026 σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το οποίο αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα και την επιθυμία να εκφράσει πλήρως το δυναμικό του.

Στο πλευρό των εργοστασιακών αναβατών, ο Lorenzo Savadori επιβεβαιώνεται ως Δοκιμαστής, έπειτα από τη σημαντικότατη συμβολή του τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη και ανάπτυξη της RS-GP.

Η Aprilia RS-GP26 αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη του πρότζεκτ της Aprilia Racing στο MotoGP. Κάθε λεπτομέρεια έχει επανασχεδιαστεί ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και να εδραιώσει τη θέση της Aprilia Racing ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του MotoGP. Όλοι οι τομείς της μοτοσυκλέτας έχουν βελτιωθεί: από την ακόμη πιο εξελιγμένη αεροδυναμική που είναι ιδιαίτερα εμφανής στο μπροστινό τμήμα του φέρινγκ, μέχρι την αρχιτεκτονική του πλαισίου, τα ηλεκτρονικά και τον κινητήρα V4, ο οποίος υπέστη εκτενή εξέλιξη σε όλα τα εξαρτήματα που δεν περιορίζονται από τους κανονισμούς. Το τεχνικό τμήμα στο Noale, υπό την καθοδήγηση του Fabiano Sterlacchini, αντιμετώπισε αυτή τη νέα πρόκληση παραμένοντας πιστό στο DNA του και αναπτύσσοντας μια μοτοσυκλέτα όπου η καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη άξονα του οράματος.

Η RS-GP26 θα είναι επίσης η τελευταία εξέλιξη ενός τεχνικού κύκλου που έφερε στην πίστα τις ταχύτερες μοτοσυκλέτες στην ιστορία του MotoGP, χάρη στην ακραία αεροδυναμική, τα συστήματα μεταβολής ύψους και τους κινητήρες 1000cc, οι οποίοι δεν θα επιτρέπονται από το 2027. Για αυτούς τους λόγους, η RS-GP26 θα είναι το ταχύτερο πρωτότυπο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Aprilia Racing.

Οι Marco Bezzecchi και Jorge Martín θα συνεχίσουν να βασίζονται σε μια συμπαγή και ενωμένη ομάδα, με την υποστήριξη του επίσημου Δοκιμαστή Lorenzo Savadori και της Trackhouse MotoGP Team, με τους Raúl Fernández και Ai Ogura. Το πρότζεκτ της Trackhouse, σχεδιασμένο ως στρατηγικός συνεργάτης και όχι απλώς ως δορυφορική ομάδα, αποτελεί θεμελιώδη πόρο για τη συνεχή εξέλιξη της RS-GP, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα και συμβάλλοντας στη διαδικασία καινοτομίας.

MARCO BEZZECCHI

«Είμαι χαρούμενος που επιτέλους επιστρέφουμε να μιλάμε για μοτοσυκλέτες. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αν και στην πραγματικότητα δεν σταματήσαμε ποτέ. Στο Noale η εταιρεία δουλεύει εντατικά και εγώ προπονούμαι συνεχώς. Έχω τεράστιο κίνητρο και ανυπομονώ να απολαύσω την οδήγηση. Το φινάλε του 2025 ήταν εξαιρετικά θετικό και αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή μας. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά».

JORGE MARTÍN

«Μετά την εμπειρία της περσινής χρονιάς με την Aprilia και τις τελευταίες εξαιρετικά σημαντικές δοκιμές στη Βαλένθια, ο στόχος τώρα είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε μαζί. Είμαι σίγουρος ότι στην αρχή της σεζόν θα υπάρχει πολλή δουλειά, αλλά γνωρίζουμε καλά πού πρέπει να βελτιωθούμε. Θέλω αυτή η χρονιά να με βρει ξανά να μάχομαι για τις πρώτες θέσεις και τις νίκες. Μόλις βρεθώ στο 100% της φυσικής μου κατάστασης, θα είμαστε έτοιμοι για τα πάντα».

LORENZO SAVADORI

«Ανυπομονώ να ξεκινήσει το 2026. Ο βασικός στόχος είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη μοτοσυκλέτα, προχωρώντας τη δουλειά και την πορεία που ξεκινήσαμε το 2025, ώστε να βλέπουμε την Aprilia σταθερά μπροστά. Θα συμμετάσχω σε ορισμένους αγώνες ως wild-card και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να συμβάλω στην εξέλιξη της RS-GP26. Παράλληλα, γύρω στον Απρίλιο, θα ξεκινήσουμε και την ανάπτυξη ενόψει του 2027».

MASSIMO RIVOLA, CEO APRILIA RACING

«Αντιμετωπίζουμε τη σεζόν 2026 γνωρίζοντας καλά ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Προερχόμαστε από ένα πολύ δυνατό 2025 που μας επέτρεψε να φτάσουμε σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και τώρα ο στόχος είναι να παλεύουμε σε κάθε αγώνα. Θα ακολουθήσουμε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στο γκαράζ: από τη μία, θέλουμε να συνεχίσουμε από το επίπεδο στο οποίο τελειώσαμε πέρυσι με τον Marco και από την άλλη να χτίσουμε πολλά μαζί με τον Jorge. Πιστεύουμε πολύ στην RS-GP26 και θεωρούμε ότι έχει τεράστιο δυναμικό, όπως και οι αναβάτες μας».

APRILIA RS-GP26 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος κινητήρα: V4 90° – 1000cc, διάμετρος 81mm, πνευματικό σύστημα βαλβίδων, σύστημα ξηρού κάρτερ

Ισχύς κινητήρα: > 280 CV

Μέγιστες στροφές: > 17,500 rpm

Βάρος: 157 kg

Κιβώτιο: Aprilia Racing Seamless System, 6 σχέσεων

Ηλεκτρονικά: Magneti Marelli BAZ340 ECU, ενιαίο λογισμικό

Εξάτμιση: SC Project τιτανίου

Σύστημα εξαγωγής: Βαλβίδα εξαγωγής για βελτίωση του φρεναρίσματος κινητήρα

Φίλτρο αέρα: Υψηλής διαπερατότητας αγωνιστικό – MotoGP technology – Sprint Filter

Συμπλέκτης: Δίσκοι carbon

Ψυγεία: Racing by PWR

Αλυσίδα: Regina Chain

Πλαίσιο: Aprilia Racing chassis, κράμα αλουμινίου

Ψαλίδι: Aprilia Racing carbon fiber

Μπροστινό πιρούνι: Öhlins

Αμορτισέρ: Öhlins

Σταμπιλιζατέρ τιμονιού: Öhlins, ρυθμιζόμενο

Σύστημα ρύθμισης ύψους πίσω: Aprilia Racing “BSB” system

Ζάντες:

– Εμπρός: Marchesini σφυρήλατο μαγνήσιο, 5 ακτίνων “Y”, 17’’ x 4’’

– Πίσω: Marchesini σφυρήλατο μαγνήσιο, 5 ακτίνων “Y”, 17’’ x 6.25’’

Ελαστικά: Michelin

Σύστημα πέδησης:

– Εμπρός: Μονομπλόκ αλουμινένιες δαγκάνες Brembo GP4 με ψύκτρες, κατεργασμένες από συμπαγές υλικό, ακτινική στήριξη, 4 έμβολα τιτανίου. Διπλοί carbon δίσκοι Brembo 340–355mm

– Πίσω: Αλουμινένια δαγκάνα Brembo, αξονική στήριξη, 2 έμβολα. Μονός ατσάλινος δίσκος Brembo 218mm