Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Vespa και η Gigi παρουσιάζουν μια αποκλειστική συνεργασία, εμπνευσμένη από το καλοκαίρι και το ελεύθερο πνεύμα της Ιταλικής Ριβιέρας.

Μια φυσική δημιουργική σύμπραξη ανάμεσα σε δύο εμβληματικά ονόματα που, το καθένα με τον δικό του μοναδικό τρόπο, εκφράζουν το πάθος για τα ταξίδια, την έμφυτη κομψότητα και τον Ιταλικό τρόπο ζωής.

Δύο εμβληματικά ονόματα σε διαρκή κίνηση

Πάντα μπροστά από την εποχή της, η Vespa εξερευνά διαρκώς νέους ορίζοντες, διευρύνοντας τα όρια του κόσμου της.

Μέσα από τη συνεργασία της με την Gigi, η μάρκα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να επαναπροσδιορίζει την εμπειρία, να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους και να προσφέρει μια μοναδική προσέγγιση στο σύγχρονο lifestyle.

Μαζί, εκφράζουν την ίδια φιλοσοφία: κομψότητα, ελευθερία, χαρά της ζωής και απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η συνεργασία της Gigi με την Vespa δεν αποτελεί απλώς μια συνάντηση δύο αναγνωρίσιμων ονομάτων, αλλά την έκφραση μιας κοινής αισθητικής και φιλοσοφίας ζωής.

Και οι δύο μάρκες έχουν συνδέσει το όνομά τους με την αυθεντικότητα, τον διαχρονικό σχεδιασμό και την απόλαυση των μικρών στιγμών που κάνουν κάθε διαδρομή και κάθε προορισμό ξεχωριστό.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η καθημερινή μετακίνηση μετατρέπεται σε εμπειρία, όπου η λειτουργικότητα συναντά το στιλ και η Ιταλική παράδοση αποκτά μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη έκφραση.

Το πιο περιζήτητο αντικείμενο του καλοκαιριού

Αυτή η αποκλειστική σχεδίαση αποτίει φόρο τιμής στις ρίζες της Gigi μέσα από μια ζωηρή, ηλιόλουστη απόχρωση του κίτρινου, που αποτελεί τη φωτεινή και χαρακτηριστική του υπογραφή.

Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται μια ιστορία.

Η επενδυμένη σέλα, σε απόχρωση του κονιάκ με ραφές σε ιβουάρ χρώμα, αποπνέει διακριτική και διαχρονική πολυτέλεια.

Στην εμπρός ποδιά, μια διακοσμητική λωρίδα εμπνευσμένη από τις εμβληματικές ριγέ ομπρέλες του οίκου συνδυάζεται με μια σχάρα αποσκευών, εξοπλισμένη με δερμάτινους ιμάντες για τη μεταφορά μιας πετσέτας παραλίας, ενώ το χαρακτηριστικό λογότυπο Gigi λειτουργεί ως πρόσκληση για απόδραση.

Στο πίσω μέρος, η χρωμιωμένη σχάρα αποσκευών καταλήγει σε ένα ψάθινο καλάθι, μια κομψή αναφορά στις μεσογειακές αποδράσεις.

Οι ζάντες σε ιβουάρ λευκό, σε συνδυασμό με τα ελαστικά και τα αντίστοιχα λευκά πλαϊνά, προσφέρουν μια σύγχρονη ερμηνεία της αισθητικής των κλασικών Vespa που άλλοτε διέσχιζαν τους δρόμους του Saint-Tropez.

Ένα συγκεκριμένο όραμα ευτυχίας: να ακολουθείς τον ήλιο, να επιλέγεις τις ομορφότερες διαδρομές και να μετατρέπεις κάθε στιγμή σε προορισμό.

Η Vespa Gigi Edition θα εκτίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν κάτω από τα πεύκα του Gigi Saint-Tropez και προορίζεται να γίνει ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα του καλοκαιριού.

Δημιουργημένες αποκλειστικά για την Gigi, αυτά τα μοναδικά μοντέλα θα διατίθενται σε περιορισμένη έκδοση, κατόπιν παραγγελίας, για τους φίλους της μάρκας και τους συλλέκτες που αναζητούν το επόμενο αντικείμενο του πόθου τους.

Διαθέσιμη αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας μέσω της Vespa, με τιμή εκκίνησης από 12,000€.