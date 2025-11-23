του Δημήτρη Διατσίδη

Η 57η έκδοση του θρυλικού Macau Motorcycle Grand Prix ήταν για άλλη μια φορά ένας αγώνας γεμάτος ένταση και ανησυχία! Το να τρέχουν δίπλα στις μπαριέρες και τους τοίχους που στήνονται μέσα στην πόλη του Macau είναι – μπορεί να πει κανείς – μια τρέλα! Όμως όπως και στο Isle Of Man οι κορυφαίου αγωνιζόμενοι σε αγώνες δρόμου, έδωσαν το παρόν, παρά τον κίνδυνο που πάντα υπάρχει σε τέτοιου είδους διαδρομές.

Στη φετινή έκδοση οι αγωνιζόμενοι της BMW στους αγώνες ταχύτητας σε δρόμο αποδείχθηκαν για ακόμη μία φορά ανίκητοι στο θεαματικό Guia Circuit του Macau. Κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις, εξασφαλίζοντας ένα βάθρο ολοκληρωτικά της BMW. Ο κυρίαρχος αναβάτης του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου ήταν ο Davey Todd (GBR) με την #8 BMW M 1000 RR της Zeeco BMW Motorrad, αφού ήταν ταχύτερος τόσο στις Δοκιμές όσο και στις Κατατακτήριες. Ο Βρετανός οδήγησε μέχρι τη νίκη μέσα από τα στενά «αστικά φαράγγια». Οι Peter Hickman (GBR) και Erno Kostamo (FIN / Racing for Inclusion by RVS) ολοκλήρωσαν την επιτυχία της BMW με την 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Ήταν η δεύτερη φορά που ο Todd σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο του νικητή στο Macau. Είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί και πέρσι. Ωστόσο, τότε ο πραγματικός Αγώνας δεν μπόρεσε να διεξαχθεί λόγω βροχής και τα τρόπαια απονεμήθηκαν στους τρεις ταχύτερους των Κατατακτηρίων: τους αγωνιζόμενους αναβάτες της BMW Todd, Kostamo και Hickman. Φέτος, ο καιρός προκάλεσε και πάλι καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των μοτοσυκλετών και οι κατατακτήριες μετατέθηκαν από την Παρασκευή στο Σάββατο, αλλά ο Αγώνας των 12 γύρων ξεκίνησε όπως είχε προγραμματιστεί. Ο Todd ήταν επικεφαλής εκκινώντας από την pole position και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με προβάδισμα δέκα δευτερολέπτων.

Ο Hickman, ο οποίος έχει ήδη κερδίσει το Macau Grand Prix τέσσερις φορές με BMW, έκανε μια δυνατή επιστροφή από τραυματισμό, τερματίζοντας 2ος. Ο Kostamo, νικητής του 2022 και 2ος πέρσι, ήταν επίσης ανάμεσα στα φαβορί. Ξεκινώντας από τη 2η θέση στο grid, την κράτησε στους πρώτους γύρους, αλλά ένα μικρό λάθος επέτρεψε στον Hickman να περάσει. Στο τέλος, ο Kostamo εξασφάλισε μια άνετη 3η θέση.

Συνολικά 6 BMW M 1000 RR τερμάτισαν μέσα στη δεκάδα. Ο Ιταλός πρωτοεμφανιζόμενος στο Macau Maurizio Bottalico (Croweperformance / Bottalico) τράβηξε επίσης την προσοχή τερματίζοντας 6ος στο ντεμπούτο του στο Guia Circuit. Ο Davo Johnson (AUS / Racing for Inclusion by RVS) ολοκλήρωσε 7ος και ο Phillip Crowe (GBR / Croweperformance / Bottalico) τερμάτισε στη 10η θέση.

Αντιδράσεις μετά το Macau Grand Prix

Sven Blusch, Επικεφαλής της BMW Motorrad Motorsport:

«Συγχαρητήρια στους Davey Todd, Peter Hickman, Erno Kostamo και σε όλους όσοι συμμετείχαν για αυτό το εξαιρετικό τέλος της σεζόν. Δεν ήταν μια εύκολη χρονιά για την ομάδα 8Ten Racing – ειδικά ο σοβαρός τραυματισμός του Peter έθεσε την ομάδα μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Ακόμη πιο εντυπωσιακό λοιπόν να βλέπουμε τις ομάδες των Davey και Peter, κάτω από τη σημαία της Zeeco BMW Motorrad, καθώς και τον Erno με την Racing for Inclusion by RVS, να στέκονται μαζί στο βάθρο εδώ στο Macau. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για τους αναβάτες και τις ομάδες, τους ευχόμαστε μια πανάξια γιορτή στο Macau και ανυπομονούμε για μια κοινή σεζόν 2026. Τα πολλά αποτελέσματα στην πρώτη δεκάδα των αναβατών της BMW στο Macau υπογραμμίζουν την εξαιρετική απόδοση της M 1000 RR, η οποία για ακόμη μία φορά απέδειξε τα δυνατά της σημεία στο απαιτητικό Guia Circuit».

Davey Todd, Zeeco BMW Motorrad:

«Έκανα πλάκα με τον Peter λέγοντάς του ότι τώρα έχω μία και μισή νίκη στο Macau. Είναι απίστευτο να το κάνω αυτό και να αποδείξω σε όλους ότι πέρσι η νίκη δεν ήταν τυχαία. Είχα κάτι να αποδείξω ερχόμενος εδώ φέτος. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, είχαμε εξαιρετικό ρυθμό, όλη η ομάδα της Zeeco BMW Motorrad έκανε φοβερή δουλειά. Ένιωθα φοβερά πάνω στην BMW M 1000 RR όλη την εβδομάδα. Είμαι απλώς λίγο απογοητευμένος για ένα πράγμα. Νόμιζα ότι ο ρυθμός ήταν αρκετά αργός στον Αγώνα, δεν πίεσα πολύ όταν είχα διαφορά και μετά έμαθα ότι κάναμε χρόνο 23s και είμαι σίγουρος ότι ένα νέο ρεκόρ γύρου με 22s θα ήταν εφικτό, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψω εδώ του χρόνου για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν τόσοι πολλοί χορηγοί και συνεργάτες που μας βοήθησαν να βρεθούμε εδώ στο Macau. Τους εκτιμούμε όλους πραγματικά και θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Peter Hickman, Zeeco BMW Motorrad:

«Ήταν ένας πολύ καλός Αγώνας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έδειξα ότι έχω ακόμα τον ρυθμό. Ήμουν μόλις μερικά δέκατα πιο αργός από τον Davey. Είμαι σίγουρος ότι είχε ακόμα περισσότερο να δώσει, αλλά το να μπορώ να είμαι κοντά του, στη φάση που βρίσκομαι προσωπικά αυτή τη στιγμή, με κάνει πραγματικά πολύ χαρούμενο. Ήταν υπέροχο να δείξω ότι έχω τον ρυθμό και τώρα απλώς πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου τον χειμώνα για να είμαι έτοιμος για τη σεζόν 2026. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Zeeco BMW Motorrad, σε όλα τα παιδιά και όλους όσοι μας βοήθησαν και βεβαιώθηκαν ότι φτάσαμε εδώ. Ήταν απλά φανταστικά. Ένα 1-2 για την ομάδα μας – δεν γίνεται καλύτερα»!

Erno Kostamo, Racing for Inclusion by RVS:

«Δυσκολευόμουν στα Ελεύθερα Δοκιμαστικά και είχα πολλά προβλήματα με τη μοτοσυκλέτα, αλλά στις Κατατακτήριες όλα πήγαν καλά. Στον Αγώνα ήμουν λίγο νευρικός. Πίεζα δυνατά πίσω από τον Peter και τον Davey. Το φετινό Macau Grand Prix δεν ήταν τόσο εύκολο για μένα, αλλά είμαι χαρούμενος».

Στοιχεία και αριθμοί

Κατατακτήριες:

Θερμοκρασία αέρα: 23°, υγρασία: 80%, συνθήκες: στεγνό.

Αγώνας:

Θερμοκρασία αέρα: 23°, υγρασία: 82%, συνθήκες: στεγνό, γύροι: 12.

Ταχύτερος γύρος αγώνα: Davey Todd, 7ος γύρος, 2:23.702