Το 2025 σφράγισε ακόμη μία χρονιά πρωτιάς για την ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά δικύκλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2025, η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. παρέμεινε στην 1η θέση με μερίδιο 31%.

Πρόκειται για την 16η συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου, καταγράφοντας ταυτόχρονα:

• την 1η θέση στη γενική κατάταξη

• την 1η θέση στην κατηγορία scooters, με τη SYM να παραμένει σταθερά 1η για 14η συνεχόμενη χρονιά

• την 1η θέση στην κατηγορία παπιών

Τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν τις ταξινομήσεις των 50 cc, συμβατικών και ηλεκτρικών, κατηγορία στην οποία η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. επίσης πρωταγωνιστεί.

Πρόκειται για επίδοση που αντανακλά τη σταθερή εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά και τη συνεπή παρουσία της εταιρείας σε επίπεδο προϊόντων και υποστήριξης.

Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης και περιλαμβάνει τα brands SYM, DAYTONA, QJMOTOR, ZONTES και KOVE, η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

H ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα, στη διαθεσιμότητα και στην ουσιαστική after sales υποστήριξη, μέσα από το δίκτυο συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα.

Το 2025 αποτέλεσε επίσης μια χρονιά με περαιτέρω ανάπτυξη για τις εξαγωγές.

Με συνολικές πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό που ξεπερνούν τις 32.000 μονάδες, η εξαγωγική δραστηριότητα αντιστοιχεί πλέον στο 15% των εγχώριων πωλήσεων.

H επίδοση αυτή εξαργυρώνει την εμπιστοσύνη των εργοστασίων, τα οποία αναθέτουν στη ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. τη διεύρυνση της παρουσίας τους σε 10 και πλέον αγορές του εξωτερικού.

Η ΓΚΟΡΓΚΟΛHΣ Α.Ε. συνεχίζει με σταθερή προσήλωση στη στρατηγική της ανάπτυξης, ενισχύοντας τα θεμέλια της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.

Επίσης επιταχύνει την εξωστρέφεια, με στόχο ανταγωνιστικότερους όρους προμήθειας και αποδοτικότερη διαχείριση αποθεμάτων.