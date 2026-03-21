του Δημήτρη Διατσίδη

Η πρώτη ημέρα του MotoGP στην Βραζιλία, μετά από 22 χρόνια, επηρέστηκε σημαντικά από τη βροχή που είχε ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής. Αργότερα σταμάτησε με την πίστα να στεγνώνει, όταν όμως οι αναβάτες της μεγάλης κατηγορίας βγήκαν στην πίστα της Goiânia για τις καθοριστικές απογευματινές Δοκιμές ο φόβος της βροχής επανεμφανίστηκε.

Οι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου ήταν έτοιμοι να πιέσουν εξαρχής, ώστε να βρεθούν μέσα στις δέκα πρώτες πολυπόθητες θέσεις της πρόκρισης στις Κατατακτήριες 2, πριν χειροτερέψουν οι συνθήκες.

Αυτό βεβαίως ανάγκασε κάποιους αναβάτες να πιέσουν περισσότερο από όσο έπρεπε και έτσι τόσο ο Brad Binder όσο και ο Jack Miller βρέθηκαν στο έδαφος – αμφότεροι στην τέταρτη στροφή.

Εν τω μεταξύ στην κορυφή των φύλλων χρόνου βρισκόταν ο Zohann Zarco, ενώ για λίγο στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο Diogo Moreira, κάνοντας το 1-2 για την LCR Honda.

Λίγο αργότερα όμως, ο Βραζιλιάνος rookie είχε μια πτώση – και αυτός στην τέταρτη στροφή – και έχασε θέσεις στους επόμενους γύρους.

Η πρώτη θέση άλλαξε για λίγα δευτερόλεπτα χέρια, με τον Jorge Martin να ξεπερνάει τον Zarco, πριν ο Γάλλος απαντήσει με 1:21.257.

Φτάνοντας στην μισή ώρα, η βροχή εντάθηκε και όλοι οι αναβάτες επέστρεψαν στα pits, περιμένοντας και ελπίζοντας (όσοι ήταν εκτός δεκάδας) ότι οι συνθήκες θα βελτιώνονταν και πάλι αρκετά ώστε να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να πάρουν την πρόκριση.

Τελικά όμως ο καιρός “δεν τους έκανε τη χάρη” και οι θέσεις πρόκρισης του MotoGP κρίθηκαν στο πρώτο μισάωρο.

Ο Zarco κράτησε την πρώτη θέση, με τον Marc Marquez να ακολουθεί, 125 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω.

Εκπληκτική εμφάνιση έκανε ο Toprak Razgatlioglu, με τον Τούρκο rookie να παίρνει την τρίτη θέση και την απευθείας πρόκριση στις Δεύτερες Κατατακτήριες.

Ακολούθησε ο Jorge Martin, ενώ ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Pedro Acosta, συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα.

Ο Alex Marquez βελτιώθηκε στα τελικά στάδια πριν την βροχή και πήρε την έκτη θέση, με τον Fabio Quartararo να ακολουθεί.

Ο Fermin Aldeguer επέστρεψε αυτό το Σαββατοκύριακο στην δράση, έχοντας χάσει την χειμερινή προετοιμασία και το πρώτο Grand Prix της χρονιάς, κατάφερε όμως να πάρει την απευθείας πρόκριση, με την όγδοη θέση.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Francesco Bagnaia και Ai Ogura.

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά: Practice Classification for BRA MotoGP PR