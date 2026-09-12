του Νεκτάριου Διατσίδη

Το #Gresini30Seasons επιστρέφει στο Misano και το αφιέρωμα ήταν τόσο συγκινητικό όσο και αναπόφευκτο. Αυτή την Κυριακή, τα φέρινγκ των μοτοσυκλετών των Alex Marquez και Fermin Aldeguer θα τιμήσουν τη μοτοσυκλέτα που συνόδευσε τον Marco Simoncelli κατά τη δραματικά σύντομη καριέρα του στο MotoGP.

Παρουσία του Paolo Simoncelli, των Carmelo και Carlos Ezpeleta, του Aldo Drudi και ολόκληρης της Gresini Racing Team, με επικεφαλής την Nadia Padovani, παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής οι χρωματισμοί που θα κάνουν την εμφάνισή τους στην πίστα αυτή την Κυριακή.