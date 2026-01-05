του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Benda Dark Flag 950 συνδυάζει τη ρετρό αισθητική ενός μοντέλου cruiser με τη μεταξένια δύναμη ενός σύγχρονου V4 κινητήρα.

Τα μοντέλα cruiser είναι από εκείνες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών που απλώς αρνούνται να εξαφανιστούν. Είναι εύκολα στους χειρισμούς, με τη χαμηλή σέλα, το μακρύ ρεζερβουάρ και το μεγάλο κινητήρα, να βοηθούν στη χαλαρή στάση κατά την οδήγηση.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας αυτής της κατηγορίας, ο V-twin κινητήρας ταίριαζε απόλυτα στο χαλαρό στυλ οδήγησης. Οι Αμερικανικές εταιρείες έχτισαν την ταυτότητά τους πάνω σε αυτούς και οι Ιάπωνες ακολούθησαν με τις δικές τους εκδοχές τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Μεγάλος κυβισμός, πολλή ροπή και ήχος που προερχόταν από ισχυρές εκρήξεις στους κυλίνδρους αλλά όχι υψηλές στροφές λειτουργίας. Και όποτε κάποιος έσπαγε τους κανόνες, ξεχώριζε αμέσως.

Η Yamaha πρώτη με την VMAX άλλαξε τα δεδομένα. Δεν ήταν διακριτική, ούτε παραδοσιακή. Ήταν ουσιαστικά μια μυώδης μοτοσυκλέτα με χαμηλή θέση οδήγησης που έμοιαζε κάπως με τα μοντέλα cruiser. Για χρόνια ήταν μόνη της σε αυτή την κατηγορία. Σήμερα, αυτή η ιδέα επιβιώνει κυρίως μέσω της Ducati Diavel V4. Ίδια βασική φιλοσοφία, εντελώς διαφορετική υλοποίηση. Υψηλή τεχνολογία, επιθετικό χαρακτήρα, ακριβή και πολύ περήφανη που έχει V4 κινητήρα. Δείχνει γρήγορη ακόμα και ακίνητη, ενώ οδηγείται πραγματικά γρήγορα συγκριτικά με το μέγεθός της.

Γι’ αυτό και η Benda χρησιμοποιεί έναν V4 κινητήρα και έχει τόσο ενδιαφέρον. Η Benda ανήκει στις νέες Κινεζικές εταιρείες μοτοσυκλέτας που παρέκαμψαν το στάδιο των μικρών κυβισμών. Αντί να ξεκινήσουν με μοντέλα μικρού κυβισμού και να ανέβουν σταδιακά, πήγαν κατευθείαν σε μεγάλους κινητήρες και εξειδικευμένες κατηγορίες cruisers, με τετρακύλινδρους εν σειρά, V4, ακόμα και έναν περίεργο υβριδικό κινητήρα 250 κ.εκ. Συνήθως αυτά έρχονται πολύ αργότερα στα μοντέλα μιας νέας μάρκας.

Τώρα η εταιρεία έκανε ένα βήμα παραπέρα με τη δημιουργία της Benda Moto Europe GmbH, με έδρα το Σάλτσμπουργκ. Και μόνο αυτή η κίνηση λέει πολλά, γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για εγχώρια επίδειξη δύναμης. Η Ευρώπη είναι ξεκάθαρα στο πλάνο και εδώ μπαίνει στο κάδρο η Dark Flag 950.

Στα χαρτιά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά δείχνουν ήδη εντυπωσιακά. Ένας V4 κινητήρας 950 κ.εκ. με 100 ίππους στις 9,000 σ.α.λ. και 8,7 kgm ροπής στις 7,000 σ.α.λ., είναι πολύ πιο δυνατός για να καλύψει τις χαλαρές βόλτες και υπόσχεται περισσότερη δράση στην οδήγηση. Διαθέτει γκάζι ride-by-wire, συμπλέκτη ολίσθησης και χαμηλό ύψος σέλας στα 69.6 εκ. Είναι σχετικά μικρή σε μήκος, περίπου 232 εκ., όμως αυτό που πραγματικά τραβά την προσοχή, είναι η εμφάνιση.

Με δεδομένο ότι η Dark Flag 950 φορά κινητήρα V4, θα περίμενε κανείς η Benda να την κάνει να δείχνει μυώδης και επιθετική. Αντί γι’ αυτό, η μοτοσυκλέτα δείχνει ξεκάθαρα σαν μία κλασική V-twin cruiser. Μακρύ ρεζερβουάρ, χαμηλή θέση οδήγησης, εκτεθειμένα μηχανικά μέρη και αρκετά παραδοσιακές αναλογίες. Αν δεν γνωρίζει κανείς την ύπαρξη του V4, θα νόμιζε ότι πρόκειται για μία ακόμα μεγάλη δικύλινδρη μοτοσυκλέτα που κυνηγά την κλασική αισθητική αυτής της κατηγορίας.

Η Dark Flag 950 είναι μία V4 cruiser που μεταμφιέζεται σε V-twin. Όλη η ομαλότητα, η ευκολία στις στροφές και η εκλεπτυσμένη λειτουργία ενός σύγχρονου V4, σε ένα γνώριμο και νοσταλγικό σχήμα. Δεν έχει τις επιδόσεις όπως η VMAX ή όπως η Diavel. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με την επιθετική εικόνα. Ο εξοπλισμός παραμένει απλός και λειτουργικός με συμβατικό πιρούνι, διπλά πίσω αμορτισέρ, ενώ το φρενάρισμα έχει αναλάβει η Brembo, με δύο εμπρός ακτινικές δαγκάνες πολλαπλών εμβόλων και μία πίσω δαγκάνα διπλού εμβόλου, όλα υπό τον έλεγχο δικάναλου ABS. Οι ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών φορούν φαρδιά ελαστικά CST. Η Dark Flag 950 είναι σχετικά ελαφριά με βάρος 242 κιλά σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Με τον παραπάνω εξοπλισμό η Benda δείχνει να δίνει έμφαση στη λογική τιμολόγηση και όχι στις πολύ υψηλές επιδόσεις.

Αν τελικά προσφερθεί σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα Ευρωπαϊκά μοντέλα V4, η Dark Flag 950 μπορεί να αποτελέσει ένα μοντέλο V4 cruiser που δεν είναι ακραίο και δεν κοστίζει υπερβολικά. Σε μια συντηρητική κατηγορία, αυτή η διακριτική αναβάθμιση ίσως να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της απέναντι στον πιο δυνατό ανταγωνισμό.