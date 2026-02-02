του Δημήτρη Διατσίδη

Η ομάδα BK8 Gresini Racing MotoGP Team παρουσίασε επίσημα το νέο της πρότζεκτ για τη σεζόν 2026 σε ένα ολοκαίνουργιο Διεθνές περιβάλλον. Για πρώτη φορά, η παρουσίαση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στην Kuala Lumpur, με οικοδεσπότη τον χορηγό τίτλου BK8 News, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη και την παγκόσμια επέκταση της ομάδας.

Ο Alex Márquez βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης, παρών αυτοπροσώπως μαζί με τη διοίκηση και τους συνεργάτες της ομάδας, ενώ ο Fermín Aldeguer συμμετείχε μέσω ζωντανής σύνδεσης από το σπίτι, λόγω τραυματισμού. Μια καθαρά φυσική απουσία που δεν περιόρισε τη συμμετοχή του νεαρού Ισπανού αναβάτη στο αγωνιστικό πρότζεκτ, το οποίο θα τον δει να επιστρέφει στην Desmosedici το συντομότερο δυνατό.

Η νέα αγωνιστική εμφάνιση αποτελεί μια συνεπή εξέλιξη της ταυτότητας της Gresini Racing: ένας λιτός και σύγχρονος σχεδιασμός, καθαρές επιφάνειες και ενισχυμένοι όγκοι, με το εμβληματικό ανοιχτό μπλε της ομάδας να αποδίδεται σε μια πιο πλούσια και διαφορετική απόχρωση. Μια ξεκάθαρη στυλιστική επιλογή που εγκαταλείπει πλήρως τις χρωμιωμένες λεπτομέρειες, ώστε να εκφράσει έναν ακόμη πιο έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα.

Η ομάδα φέτος εισέρχεται στην 30ή της σεζόν στο MotoGP και η παρουσίαση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία να τιμηθεί η μνήμη του Fausto Gresini και να αναπολήσουν όλοι τις στιγμές που διαμόρφωσαν την ιστορία της ομάδας από την Faenza,

ALEX MARQUEZ #73

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη νέα μοτοσυκλέτα και πραγματικά ενθουσιασμένος που ξεκινώ μια νέα σεζόν με αυτή την ομάδα. Η φετινή παρουσίαση στην Kuala Lumpur ήταν πολύ ξεχωριστή· πρόκειται για μια διαφορετική και πολύ σημαντική αγορά. Ελπίζουμε να είναι μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες και, από την πλευρά μας, θα καταβάλουμε όλη τη δέσμευση και τη σκληρή δουλειά που απαιτούνται για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε απολύτως έτοιμοι να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας».

FERMÍN ALDEGUER #54

«Είναι προφανώς μεγάλη απογοήτευση που δεν βρίσκομαι στην Kuala Lumpur για την παρουσίαση της ομάδας. Είχαμε ένα μικρό πισωγύρισμα και δουλεύουμε ασταμάτητα για να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό. Μου λείπει η ομάδα και μου λείπει η μοτοσυκλέτα· δυστυχώς πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά και να αναρρώσουμε. Αυτός είναι ο μόνος στόχος αυτή τη στιγμή: να επιστρέψω στο 100% και μετά θα σκεφτούμε την επιστροφή στη μοτοσυκλέτα. Ένα βήμα τη φορά. Η μοτοσυκλέτα είναι ακόμη πιο όμορφη από την περσινή και υπάρχει έντονη επιθυμία να επιστρέψω».

NADIA PADOVANI – ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ GRESINI RACING

«Αφήνουμε πίσω μας μια σεζόν 2025 γεμάτη επιβεβαιώσεις και κοιτάμε το 2026 με ενθουσιασμό και μεγάλη αποφασιστικότητα. Οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές: έχουμε μια συγκροτημένη ομάδα, με μεγάλη εμπειρία πίσω της, και δύο εξαιρετικά ταλαντούχους αναβάτες έτοιμους να συνεχίσουν την πορεία ανάπτυξης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Fermín εντάχθηκε στο πρότζεκτ με φυσική αυτοπεποίθηση και προσωπικότητα, δείχνοντας αμέσως ότι διαθέτει τις σωστές αξίες και προσέγγιση, και παρότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός δράσης, θα επιστρέψει πολύ σύντομα κοντά μας. Ο Alex έχει όλα όσα χρειάζονται για να είναι σταθερά μπροστά και να μάχεται για τις θέσεις που μετρούν σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτό το δίδυμο και στη δουλειά που κάνουμε μαζί. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό το νέο πρότζεκτ: μια μοτοσυκλέτα με ισχυρό, ουσιαστικό χαρακτήρα που αντικατοπτρίζει απόλυτα την ταυτότητά μας και την επιθυμία μας να συνεχίσουμε να εκπλήσσουμε».

MICHAEL GATT – BK8 NEWS MANAGING DIRECTOR

«Η μεταφορά της παρουσίασης της ομάδας στην Kuala Lumpur δεν είναι απλώς μια αλλαγή τοποθεσίας. Αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η BK8 News προσεγγίζει αυτή τη συνεργασία. Δεν συμμετέχουμε μόνο ως χορηγός τίτλου. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε ενεργά την παγκόσμια ανάπτυξη της Gresini Racing και τη σύνδεσή της με νέα κοινά. Η BK8 News βασίζεται στην αξιοπιστία. Ο ρόλος μας είναι να ενισχύσουμε την προβολή των αξιών, της κληρονομιάς και της αγωνιστικής ταυτότητας της Gresini Racing, δίνοντας παράλληλα στους φιλάθλους πιο ξεκάθαρη πρόσβαση στους ανθρώπους, τις αποφάσεις και την προσπάθεια πίσω από τα αποτελέσματα. Καθώς ξεκινά η σεζόν 2026, αυτό το πρότζεκτ σηματοδοτεί μια κοινή δέσμευση για μακροπρόθεσμη πρόοδο, εντός και εκτός πίστας, με τη φιλοδοξία να συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί στο υψηλότερο επίπεδο».