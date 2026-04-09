του Νεκτάριου Διατσίδη

Το νέο σπορ μοντέλο της CFMoto, των 500 κ.εκ. με τετρακύλινδρο κινητήρα κάνει την εμφάνισή του στην αγορά της Κίνας με τιμή περίπου 3,900 €.

Στις αρχές Μαρτίου πήραμε μια πρώτη γεύση του CFMoto 500SR, όταν εγκρίθηκε για κυκλοφορία στην Κίνα, αλλά πλέον παρουσιάστηκε επίσημα σε εκδήλωση στην πίστα Chengdu Tianfu International Circuit. Μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η CFMoto ανακοίνωσε και την προτεινόμενη τιμή λιανικής – έναν λόγο που αναμένεται να ανησυχήσει τους ανταγωνιστές.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για εξαγωγές, αποτελεί ήδη έναν έτοιμο αντίπαλο για μοντέλα όπως η Kawasaki Ninja ZX-4R και η νέα Honda CBR500R Four, η οποία παρουσιάστηκε πλήρως μόλις μία ημέρα πριν από το μοντέλο της CFMoto. Ωστόσο, ενώ η Honda – που επίσης κατασκευάζεται στην Κίνα – κοστίζει περίπου 6,000 € εκεί, η CFMoto κοστίζει περίπου 3,900 €. Τι θυσιάζει για αυτή τη χαμηλή τιμή; Με μια πρώτη ματιά, όχι πολλά. Είναι ελαφρύτερη και πιο ισχυρή από την Honda, αν και η τελευταία διαθέτει το πιο πρόσφατο σύστημα ηλεκτρονικού και μηχανικού ελέγχου του συμπλέκτη E-Clutch, καθώς και γκάζι ride-by-wire, ανεβάζοντας το επίπεδο της τεχνολογίας.

Στην καρδιά της CFMoto 500SR βρίσκεται μια εκδοχή του τετρακύλινδρου κινητήρα των 500 κ.εκ. που παρουσιάστηκε πέρυσι στο ρετρό μοντέλο 500SR Voom, με νέους εκκεντροφόρους και βελτιωμένο σύστημα επιλογής ταχυτήτων. Παρότι έχει χωρητικότητα κατά 2 κ.εκ. μικρότερη από τα 502 κ.εκ. της Honda, διαθέτει μεγαλύτερη διάμετρο κυλίνδρου – 63mm αντί για 60mm – και μικρότερη διαδρομή 40.1mm έναντι 44.4mm του ανταγωνιστή. Το αποτέλεσμα είναι μέγιστη ισχύς 78 ίππων στις 12,500 σ.α.λ., δηλαδή 7 ίπποι περισσότεροι και με όριο στροφών κατά 1,500 σ.α.λ. υψηλότερο από τον κινητήρα της Honda. Επιπλέον, η CFMoto αναφέρει αύξηση ισχύος κατά 3.5% (έως 82 ίππους) χάρη στο ram-air σε υψηλές ταχύτητες. Η ροπή φτάνει τα 48.8 Nm στις 11,000 σ.α.λ., λίγο χαμηλότερη από τα περίπου 52.9 Nm της CBR500R Four, κάτι που οφείλεται στη μικρότερη διαδρομή.

Ο κινητήρας χρησιμοποιεί σύστημα ψεκασμού Bosch σε συνδυασμό με μηχανικό γκάζι. Χωρίς τον ηλεκτρονικό έλεγχο ride-by-wire, δεν υποστηρίζει πολλαπλά προγράμματα οδήγησης, αλλά διαθέτει traction control δύο επιπέδων. Το quickshifter λειτουργεί μόνο στα ανεβάσματα ταχυτήτων.

Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος σε πλαίσιο χωροδικτύωμα από χρωμιομολυβδαινιούχο ατσάλι, με υποπλαίσιο από αλουμίνιο. Οι αναρτήσεις είναι υψηλού επιπέδου: ανεστραμμένο πιρούνι 41mm με 30 ρυθμίσεις προφόρτισης και monoshock αμορτισέρ πίσω με 16 ρυθμίσεις προφόρτισης και απόσβεσης συμπίεσης. Στα φρένα συναντάμε τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Nissin μπροστά με διπλούς δίσκους 300mm και πίσω έναν δίσκο 220mm με δαγκάνα 2 εμβόλων. Το ABS της Continental είναι στάνταρ και απενεργοποιείται στον πίσω τροχό. Περιλαμβάνεται επίσης αποσβεστήρας τιμονιού (σταμπιλιζατέρ) με 24 επίπεδα ρύθμισης.

Αρχικά, η CFMoto δίνει προτεραιότητα στην Κινεζική αγορά, όπου η ζήτηση για μικρού κυβισμού τετρακύλινδρα σπορ μοντέλα οδηγεί την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μοτοσυκλετών. Ωστόσο, οι εξαγωγές είναι πιθανές στο μέλλον. Το συγγενικό μοντέλο 500SR Voom έχει ήδη εμφανιστεί σε ορισμένες αγορές, όπως η Αυστραλία. Αν υπάρξει εμπορικό ενδιαφέρον παγκοσμίως, η CFMoto δύσκολα θα το αγνοήσει. Αναπόφευκτα, η τιμή θα είναι υψηλότερη σε άλλες αγορές, λόγω κόστους συμμόρφωσης με τα πρότυπα εκπομπών. Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη μοντέλων με μικρούς τετρακύλινδρους κινητήρες, έχει πλέον αγοραστικό κοινό και η ομαλή λειτουργία τους σε υψηλές στροφές μαζί με τον ωραίο ήχο των πολλών κυλίνδρων, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κριτήριο για την απόκτησή τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά CFMoto 500SR (2026)

Κινητήρας: DOHC, υγρόψυκτος τετρακύλινδρος εν σειρά, 4 βαλβίδες/κύλινδρο

Κυβισμός: 500 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή: 63 x 40.1 mm

Σχέση συμπίεσης: 12.3:1

Κιβώτιο / Μετάδοση: 6 σχέσεων / αλυσίδα

Ισχύς: 77.8 hp @ 12,500 σ.α.λ.

Ροπή: 48.9 Nm @ 11,000 σ.α.λ.

Τροφοδοσία: Ηλεκτρονικός ψεκασμός Bosch

Πλαίσιο: Χωροδικτύωμα από χρωμιομολυβδαινιούχο ατσάλι

Μπροστινή ανάρτηση: 41 mm ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι (USD), ρυθμιζόμενη προφόρτιση

Πίσω ανάρτηση: Monoshock, ρυθμιζόμενη προφόρτιση και συμπίεση

Μπροστινό φρένο: Δαγκάνα Nissin 4 εμβόλων, δίσκος 320 mm με ABS

Πίσω φρένο: Δαγκάνα 2 εμβόλων, δίσκος 220 mm με δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS

Τροχοί (Ε/Π): Χυτοί αλουμινίου, 17 ιντσών

Ελαστικά (Ε/Π): 120/70 ZR17 / 160/60 ZR17

Μεταξόνιο: 1,395 mm

Ύψος σέλας: 805 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 15.1 λίτρα

Βάρος (πλήρες υγρών): 187 κιλά