του Νεκτάριου Διατσίδη

Η επερχόμενη Cyclone RC700 αναδεικνύει την προσπάθεια της Κίνας να μπει δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίου κυβισμού σπορ μοτοσυκλετών.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τετρακύλινδρα μοντέλα αυτής της κατηγορίας επιμένουν σε αυτή τη διάταξη κυλίνδρων, καθώς προσφέρουν συναρπαστικές επιδόσεις χωρίς να γίνονται υπερβολικά, έχουν εμβληματικό ήχο και παραμένουν φιλικά για καθημερινή χρήση.

Για χρόνια, η κατηγορία ανήκε στους Ιάπωνες, με μοντέλα όπως τα Honda CBR600RR και Kawasaki ZX-6R να αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεσαι περισσότερη ιπποδύναμη για να διασκεδάσεις. Όμως τα τελευταία χρόνια οι Ιαπωνικές εταιρείες στρέφονται περισσότερο σε μικρότερες, δικύλινδρες μοτοσυκλέτες.

Εδώ μπαίνουν δυναμικά οι Κινέζοι κατασκευαστές. Εταιρείες όπως η Kove και η QJ Motor παρουσιάζουν κανονικά τετρακύλινδρα μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία, επιθετική σχεδίαση και τιμές χαμηλότερες από τον ανταγωνισμό. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Cyclone, η μάρκα της Zongshen, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσυκλετών στην Κίνα και συνεργάτη των Piaggio και Aprilia.

Οι πρώτες απόπειρες ήταν η RC680R το 2023 και η RC700R που ακολούθησε το 2024. Και οι δύο χρησιμοποιούσαν έναν εν σειρά τετρακύλινδρο κινητήρα 674 κ.εκ. που προφανώς είχε εμπνευστεί από την πλατφόρμα των Honda 650. Αυτό δεν είναι μυστικό ούτε παράνομο, αρκεί να μην αντιγράφεται πατενταρισμένη τεχνολογία. Πολλοί Κινέζοι κατασκευαστές κάνουν το ίδιο εδώ και δεκαετίες και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αυτή η κατηγορία εκτοξεύεται αυτή τη στιγμή.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι ένας νέος σχεδιασμός με την απλή ονομασία RC700, που εντοπίστηκε μέσω καταχωρίσεων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα και ήρθε στο φως από τους συναδέλφους στο Cycle World. Η μοτοσυκλέτα διατηρεί τον ίδιο εν σειρά τετρακύλινδρο κινητήρα 674 κ.εκ., αλλά όλα γύρω του είναι ουσιαστικά καινούργια. Και εδώ φαίνεται πως η Cyclone σταμάτησε να πειραματίζεται και άρχισε να δεσμεύεται σοβαρά.

Το πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα σχέδια. Αντί για ένα πλαίσιο που μιμούνταν στενά τη διάταξη της Honda, η RC700 χρησιμοποιεί ένα μπροστινό τμήμα από σωληνωτό ατσάλι που συνδέεται με σημείο στήριξης ψαλιδιού από χυτό αλουμίνιο. Δείχνει πιο εξωτικό, σαν κάτι που θα περίμενες από μια Ευρωπαϊκή εταιρεία. Το χυτό αλουμινένιο ψαλίδι χρησιμοποιεί κάτω στήριξη, κατευθείαν από τον χώρο του MotoGP. Και η διάταξη της εξάτμισης είναι έξυπνη, με τον καταλύτη να είναι τοποθετημένος μπροστά από τη στήριξη του ψαλιδιού, πριν καταλήξει σε μικρά τελικά ψηλά στη δεξιά πλευρά της ουράς.

Η σχεδίαση έχει ακολουθήσει πλήρως τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες. Το μπροστινό μέρος εγκαταλείπει τους διπλούς προβολείς και χρησιμοποιεί έναν στο κέντρο, πλαισιωμένο από μεγάλες εισαγωγές αέρα δεξιά και αριστερά. Τεράστια winglets προεξέχουν μπροστά και δεν προσπαθούν καν να περάσουν απαρατήρητα. Από το πλάι, η μοτοσυκλέτα δείχνει μακριά και χαμηλή, με πιο επίπεδο ρεζερβουάρ, βαθιές εγκοπές για τα γόνατα και φέρινγκ που θυμίζουν περισσότερο πρωτότυπο αγωνιστικό παρά μοντέλο παραγωγής. Ακόμα και τα μπροστινά φρένα, που φαίνεται να χρησιμοποιούν ακτινικές δαγκάνες J.Juan, έχουν μερικά αεροδυναμικά καλύμματα. Είναι υπερβολή, αλλά με τρόπο που μοιάζει σκόπιμος και όχι επιτηδευμένος.

Θα είναι αυτή η RC700 τελικά εκείνη που θα περάσει στην παραγωγή; Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Η Cyclone έχει προετοιμάσει το κοινό με αυτή την ιδέα περισσότερες από μία φορές και η υπομονή αρχίζει να εξαντλείται. Παρ’ όλα αυτά, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Οι Κινεζικές εταιρείες δεν αντιγράφουν απλώς παλιές φόρμουλες. Τις εξελίσσουν, τις αναμειγνύουν και μπαίνουν σε χώρους που παλαιότερα ήταν απαγορευμένοι, εκτός αν προέρχονταν από Ιαπωνικές ή Ευρωπαϊκές εταιρίες.

Για τους αναβάτες, αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές, καλύτερη τεχνολογία και πιο προσιτές τιμές. Η κατηγορία των μεσαίου κυβισμού «ανάβει» για τα καλά και η RC700 είναι άλλη μία δυνατή ένδειξη. Περισσότερος ανταγωνισμός σημαίνει περισσότερες επιλογές, καλύτερη τεχνολογία που φτάνει πιο γρήγορα στην αγορά και τιμές που κάνουν ξανά προσιτές τις μοτοσυκλέτες υψηλών προδιαγραφών. Η RC700 είναι άλλο ένα σημάδι ότι τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο… θορυβώδη.