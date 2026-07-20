του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Diamond Atelier (DA) ιδρύθηκε το 2013 στο Μόναχο της Γερμανίας και τα τελευταία 13 χρόνια κατασκευάζει χειροποίητες μοτοσυκλέτες με μινιμαλιστική σχεδιαστική φιλοσοφία. Κάθε δημιουργία της είναι μοναδική και αριθμείται σύμφωνα με την ονοματολογία DA#.

Στο φετινό Goodwood Festival of Speed, η Diamond Atelier παρουσίασε τη νεότερη δημιουργία της, την DA#22, μια μοτοσυκλέτα που η ίδια η εταιρεία χαρακτηρίζει ως «την πρώτη πραγματική έκφραση μιας νέας κατηγορίας, της Hyperbike».

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApat, αυτή η μοτοσυκλέτα δεν είναι ένα απλό πρωτότυπο ή εκθεσιακό μοντέλο, αλλά μια πλήρως λειτουργική και νόμιμη για κυκλοφορία μοτοσυκλέτα, κατασκευασμένη στο χέρι στο Μόναχο. Σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί τη βάση για μια μελλοντική, εξαιρετικά περιορισμένη σειρά Hyperbike.

Η DA#22 απευθύνεται σε συλλέκτες που «δεν αναζητούν άλλη μία superbike ή μία ακόμη εργοστασιακή έκδοση περιορισμένης παραγωγής». Κινείται από τον δικύλινδρο σε διάταξη V κινητήρα KTM LC8, ο οποίος αποδίδει περισσότερους από 205 ίππους.

Το πλαίσιο εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Wilbers και διαθέτει εμπρός ανάρτηση TYPE 46 RR, βασισμένη στην τεχνολογία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike, καθώς και ειδικά εξελιγμένο πίσω αμορτισέρ αποκλειστικά για την DA#22.

Η DKB Special Parts κατασκεύασε από κατεργασμένο αλουμίνιο με CNC τους διακόπτες και τα χειριστήρια του τιμονιού, εμπνευσμένα από την Formula 1, προσφέροντας χειρισμό με αγωνιστική φιλοσοφία. Η ίδια εταιρεία προμήθευσε επίσης ένα ανοιχτό, φωτιζόμενο καπάκι συμπλέκτη με γυάλινο παράθυρο.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης εξάτμιση από τιτάνιο και επάνω πλάκα τιμονιού κατασκευασμένη με τρισδιάστατη εκτύπωση σε τιτάνιο από την Aconity3D. Τα εξαρτήματα αυτά συνδυάζονται με τιμόνι και μαρσπιέ της Gilles Tooling.

Ο Marvin Diehl, ιδρυτής της KRT Framework, διαμόρφωσε στο χέρι το αλουμινένιο φέρινγκ, δημιουργώντας σύνθετες καμπύλες και ιδιαίτερα λεπτές ακμές. Το αποτέλεσμα συμπληρώνεται από ένα ηλεκτροφωτιζόμενο σύστημα βαφής (electroluminescent paint), που εφαρμόστηκε από τον Alex Bloch της Stilbruch Lack.

Τι είναι η ηλεκτροφωτιζόμενη βαφή;

Σύμφωνα με την Diamond Atelier, επιλεγμένα σημεία του αμαξώματος φωτίζονται όταν τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, μετατρέποντας ουσιαστικά την επιφάνεια της μοτοσυκλέτας σε ελεγχόμενη πηγή φωτός.

Μάλιστα, παρήχθη μόλις 1 λίτρο αυτής της κόκκινης ηλεκτροφωτιζόμενης βαφής και η εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στην επάνω πλάκα του τιμονιού έχει τοποθετηθεί ένα πραγματικό διαμάντι μέσα σε χειροποίητη βάση από ασήμι 925.

Μια πραγματικά μοναδική κατασκευή

Η DA#22 ξεπερνά κατά πολύ την έννοια μιας εξατομικευμένης μοτοσυκλέτας ή μιας περιορισμένης έκδοσης παραγωγής. Ωστόσο, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί μια εντελώς νέα κατηγορία μοτοσυκλέτας.

Το χειροποίητο αμάξωμα, η ηλεκτροφωτιζόμενη βαφή, το διαμάντι στην πλάκα του τιμονιού και όλα τα μοναδικά εξαρτήματα την καθιστούν πραγματικά ξεχωριστή. Από την άλλη πλευρά, ο κινητήρας KTM LC8 και οι αγωνιστικές αναρτήσεις θυμίζουν περισσότερο μια εξαιρετικά εξελιγμένη custom superbike παρά μια νέα κατηγορία «Hyperbike».

Η Diamond Atelier υποστηρίζει ότι οι μελλοντικές Hyperbike θα είναι ακόμη πιο αποκλειστικές, με εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή, κατασκευασμένες ξεχωριστά για κάθε πελάτη και προορισμένες για ιδιαίτερα απαιτητικούς συλλέκτες και λάτρεις της μοτοσυκλέτας.

Παρότι η DA#22 είναι εντυπωσιακή οπτικά και εξοπλισμένη με κορυφαία εξαρτήματα, τελικά μοιάζει περισσότερο με μια ακραία σχεδιαστική άσκηση παρά με την απαρχή μιας εντελώς νέας κατηγορίας μοτοσυκλετών.