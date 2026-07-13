του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ducati γιόρτασε μια ιστορική ημέρα στο Donington Park, καθώς ο Nicolo Bulega επέστρεψε στις νίκες κατακτώντας και τους δύο Αγώνες της Κυριακής, εξασφαλίζοντας παράλληλα το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, ενώ απομένουν ακόμη τέσσερις Γύροι για την ολοκλήρωση της σεζόν. Η κατασκευάστρια από την Bologna συνέχισε την αψεγάδιαστη πορεία της σημειώνοντας την 24η νίκη της στη φετινή χρονιά, ενώ η Aruba.it Racing – Ducati κατέκτησε και το Πρωτάθλημα Ομάδων μετά την επιτυχία της στον Αγώνα Tissot Superpole.

Στιγμιότυπα Αγώνα Superpole

Η πρώτη νίκη της Κυριακής για τον Bulega χάρισε στην Aruba.it Racing – Ducati το Πρωτάθλημα Ομάδων, έπειτα από έναν συναρπαστικό Αγώνα 10 γύρων.

Ο Yari Montella προηγήθηκε στους τρεις πρώτους γύρους, πριν ο Bulega πραγματοποιήσει την καθοριστική προσπέραση στην Melbourne Loop στον πέμπτο γύρο. Από τη στιγμή που πέρασε μπροστά, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος διαχειρίστηκε τον Αγώνα μέχρι τον τερματισμό, με τον Montella να κατακτά τη 2η θέση και να ολοκληρώνει ακόμη ένα 1-2 για την Ducati.

Ο Iker Lecuona πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά εξαιρετική εκκίνηση, παίρνοντας την πρωτοπορία και δημιουργώντας γρήγορα προβάδισμα σχεδόν ενός δευτερολέπτου. Ωστόσο, ο αγώνας του ολοκληρώθηκε πρόωρα έπειτα από πτώση στη στροφή Goddards στον δεύτερο γύρο, δίνοντας την πρωτοπορία στον Montella και αναγκάζοντας τον Ισπανό να εκκινήσει το Αγώνα 2 από τη 10η θέση του grid.

Σε μια συγκινητική ημέρα για την ELF Marc VDS Racing Team, η οποία ξεκίνησε με ενός λεπτού χειροκρότημα στη μνήμη του ιδρυτή της ομάδας, Marc van der Straten, ο Sam Lowes κατέκτησε μια εξαιρετική 3η θέση. Ο Βρετανός αναβάτης σημείωσε επίσης νέο ρεκόρ γύρου Αγώνα.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +1.581δ.

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +3.346δ.

Στιγμιότυπα Αγώνα 2

Ο Nicolo Bulega ολοκλήρωσε ένα κυριαρχικό Σαββατοκύριακο οδηγώντας την Aruba.it Racing – Ducati στο 1-2 στον δεύτερο Αγώνα, με τον συναθλητή του Iker Lecuona να πραγματοποιεί μια εξαιρετική αντεπίθεση, ξεκινώντας από τη 10η θέση της εκκίνησης.

Έχοντας εκκινήσει από την τέταρτη σειρά, ο Lecuona δεν άργησε να αρχίσει την άνοδό του. Προσπέρασε τον Garrett Gerloff στην Coppice ήδη από τον πρώτο γύρο και στη συνέχεια πραγματοποίησε μια σειρά από αποφασιστικές προσπεράσεις στην Melbourne Loop, αφήνοντας πίσω τους Axel Bassani, Tommy Bridewell και Alex Lowes. Νέες προσπεράσεις στους Sam Lowes και Yari Montella στα Goddards, 9 γύρους πριν από το τέλος, του χάρισαν τη 2η θέση και ολοκλήρωσαν ακόμη ένα 1-2 για την Ducati.

Ξεκινώντας από το κέντρο της πρώτης σειράς, ο Montella έκανε εξαιρετική εκκίνηση και ακολούθησε τον Bulega στους πρώτους γύρους, πριν ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος αρχίσει σταδιακά να ανοίγει τη διαφορά. Ο Bulega πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με προβάδισμα τεσσάρων δευτερολέπτων, ενώ ο Montella συμπλήρωσε το βάθρο, διαμορφώνοντας ακόμη μία πρώτη τριάδα αποκλειστικά με Ducati .

Μια συναρπαστική μάχη για την 4η θέση μεταξύ τεσσάρων αναβατών ανέδειξε νικητές τους Axel Bassani και Alex Lowes της bimota by Kawasaki Racing Team. Ο Bassani έκανε την καθοριστική προσπέραση στον συναθλητή του τρεις γύρους πριν από το τέλος, ενώ ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής μέχρι την καρό σημαία. Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) τερμάτισε τελικά στην 7η θέση.

Πιο πίσω, ένα λάθος του Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) στην Melbourne Loop δύο γύρους πριν από το τέλος επέτρεψε στον Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) να περάσει μπροστά και να κατακτήσει την 8η θέση.

Στιγμιότυπα Πρωταθλήματος

Το αψεγάδιαστο ξεκίνημα της Ducati στη σεζόν 2026 συνεχίζεται, με το απόλυτο των 496 βαθμών να της εξασφαλίζει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, ενώ απομένουν ακόμη τέσσερις Γύροι.

Ο Bulega ενίσχυσε επίσης τη θέση του στην κορυφή του Πρωταθλήματος Αναβατών, αυξάνοντας τη διαφορά του από τον συναθλητή του Lecuona στους 133 βαθμούς πριν από τη θερινή διακοπή.

Η μάχη για την 3η θέση της βαθμολογίας παραμένει ξεκάθαρα υπέρ του Yari Montella. Ο αναβάτης της Barni Spark Racing Team ολοκλήρωσε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα τρίτων θέσεων στο Donington Park, φτάνοντας τα έξι συνεχόμενα βάθρα και ανοίγοντας διαφορά 29 βαθμών από τον Alex Lowes στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα. Είμαι χαρούμενος γιατί χθες ήμουν λίγο απογοητευμένος μετά τη νίκη του Iker. Την άξιζε και εγώ δεν οδήγησα τόσο καλά, γιατί δυσκολευόμουν λίγο. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, γιατί δουλέψαμε σκληρά χθες το βράδυ και σήμερα η μοτοσυκλέτα ήταν καλύτερη. Μπόρεσα να οδηγήσω περισσότερο όπως ήθελα, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος από την απόδοσή μου. Δύο ακόμη νίκες είναι κάτι πολύ θετικό και είναι ιδιαίτερο που κέρδισα στο Donington. Είναι μια πίστα που δεν ταιριάζει ιδιαίτερα στο οδηγικό μου στυλ, ειδικά στους δύο τελευταίους τομείς, οπότε ήταν πολύ όμορφο να κερδίσω εδώ».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Έκανα ένα λάθος στον Αγώνα Superpole. Είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση με τη μοτοσυκλέτα, μπήκα στη στροφή με λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα και έχασα το μπροστινό μέρος. Στον Αγώνα 2 ήταν απίστευτο που κατάφερα να ανακάμψω από το πίσω μέρος του grid. Γύρο με τον γύρο άρχισα να προσπερνώ αναβάτες μέχρι που πέρασα και τον Montella. Τότε κατάλαβα ότι ο Nicolo θα ήταν σχεδόν αδύνατο να τον φτάσω, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε σχεδόν ίδιο ρυθμό. Από τον πρώτο κιόλας γύρο ο στόχος μου ήταν η 2η θέση και τα καταφέραμε. Είμαστε χαρούμενοι, έγινε μια πολύ καλή μάχη και απόλαυσα πραγματικά την οδήγηση. Πιστεύω ότι έχουμε ανεβάσει λίγο ακόμη το επίπεδό μας».

3ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Ο Αγώνας Superpole ήταν διασκεδαστικός. Πίστευα ότι θα ερχόταν η στιγμή μου, αλλά δεν περίμενα να αρχίσω να δυσκολεύομαι με τα ελαστικά προς το τέλος του Αγώνα. Προσπάθησα να διαχειριστώ τη διαφορά από τον Bulega, αλλά ήταν αδύνατο, γιατί ήταν πιο γρήγορος από εμάς. Είχε πολύ περισσότερη πρόσφυση και πολύ καλύτερη επιτάχυνση, ιδιαίτερα στις Στροφές 2, 3, 5 και 6. Το να φύγω από εδώ με τρία βάθρα είναι φανταστικό, οπότε είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος. Πιστεύω ότι διαχειριζόμαστε τα πάντα πολύ καλά με την ομάδα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά, με επαγγελματισμό και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε σε κάθε περίοδο δοκιμών. Το Donington ήταν μέχρι τώρα το καλύτερό μου Σαββατοκύριακο στη φετινή σεζόν και γι’ αυτό είμαι χαρούμενος και περήφανος».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +4.161δ.

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +6.850δ.

4. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.346δ.

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.582δ.

6. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +16.656δ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 491 βαθμοί

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 358

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 211

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 182

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 177

6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 153