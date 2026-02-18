του Δημήτρη Διατσίδη

H Dorna ήταν από το 1992 το συνώνυμο του MotoGP και τώρα ήρθε η ώρα – μετά την περσινή εξαγορά από την Liberty Media – να αφήσουμε πίσω το όνομα της αρχικά Ισπανικής εταιρίας και να πάμε σε ένα όνομα που η πρώτη του λέξη είναι το MotoGP!

Έτσι η Dorna Sports, S.L. θα μετονομαστεί επισήμως σε MotoGP Sports Entertainment Group, υιοθετώντας μια ανανεωμένη ταυτότητα που ευθυγραμμίζεται με τη μελλοντική κατεύθυνση του σπορ.

Το νέο όνομα σηματοδοτεί τη διεθνή φιλοδοξία του οργανισμού, ενισχύοντας τη θέση του MotoGP ως παγκόσμιας ηγέτιδας πλατφόρμας αθλητικής ψυχαγωγίας, βασισμένης στην κορυφαία καινοτομία.

Η Dorna Sports, S.L. ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι η εταιρεία θα είναι πλέον επίσημα γνωστή ως MotoGP Sports Entertainment Group, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του οργανισμού, ο οποίος από το 1992 κατέχει τα αποκλειστικά εμπορικά και τηλεοπτικά δικαιώματα του MotoGP.

Το νέο εταιρικό όνομα εκφράζει ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον του MotoGP και αποτυπώνει τη μετάβαση του θεσμού από ένα κορυφαίο αγωνιστικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε μια παγκόσμια πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας με διεθνή πολιτιστική επιρροή και απήχηση.

Η μετονομασία ακολουθεί την ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας το 2024 και αποτυπώνει τη φιλοδοξία του οργανισμού να επεκταθεί πέρα από τα παραδοσιακά όρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού, υιοθετώντας την ψηφιακή καινοτομία, την καθηλωτική εμπειρία φιλάθλων, το παγκόσμιο storytelling και νέες μορφές ψυχαγωγίας που συμπληρώνουν το θέαμα εντός πίστας.

Ο Carmelo Ezpeleta, CEO της MotoGP Sports Entertainment Group, δήλωσε:

«Η αλλαγή του εταιρικού ονόματος είναι πολύ περισσότερα από μια νέα ταυτότητα – αποτελεί δήλωση προθέσεων. Το MotoGP έχει εξελιχθεί πολύ πέρα από ένα απλό πρωτάθλημα, έχει μετατραπεί σε μια παγκόσμια δύναμη ψυχαγωγίας που παρακολουθείται με πάθος σε όλο τον κόσμο.

Ως MotoGP Sports Entertainment Group, χτίζουμε πάνω σε χρόνια συνεχούς ανάπτυξης για να επιταχύνουμε την καινοτομία και τη διεθνή επέκταση, διατηρώντας πάντα το πνεύμα και τις αξίες που καθορίζουν το άθλημά μας.»

Η μετάβαση αυτή ευθυγραμμίζεται με μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να ενισχύσουν την παρουσία του MotoGP σε όλες τις ηπείρους, να διευρύνουν την απήχησή του σε νεότερα και πιο πολυπολιτισμικά κοινά και να αναβαθμίσουν την εμπειρία των φιλάθλων, εντός και εκτός πίστας.

Ο όμιλος θα συνεχίσει να ηγείται της εμπορικής, αγωνιστικής και αναπτυξιακής στρατηγικής κοινού για το MotoGP, την Moto2, την Moto3, τα προγράμματα Road to MotoGP, το World Superbike Championship, καθώς και το νεοσύστατο Harley-Davidson Bagger World Cup, ενισχύοντας το ρόλο του σε κάθε επίπεδο του κορυφαίου μοτοσυκλετιστικού αθλητισμού.

Σχετικά με τη MotoGP Sports Entertainment Group

Η MotoGP Sports Entertainment Group είναι ο οργανισμός πίσω από το MotoGP™, το κορυφαίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αγώνων μοτοσυκλέτας. Ως κινητήρια δύναμη του ελίτ δίτροχου αθλητισμού, ο όμιλος διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται από το ανώτατο επίπεδο ανταγωνισμού και την ανάπτυξη ταλέντων έως την εμπειρία των φιλάθλων. Μέσα από αγώνες παγκόσμιας κλάσης και καινοτόμες μορφές ψυχαγωγίας, η MotoGP Sports Entertainment Group συνδέει εκατομμύρια φιλάθλους με ένα από τα πιο συναρπαστικά και δυναμικά αθλήματα στον κόσμο.

Με την ευκαιρία να πούμε ότι έγιναν και σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ της εταιρίας με Διοικητική Αναδιάρθρωση στην MotoGP Sports Entertainment Group:

Νέος Πρόεδρος, σταθερή η εκτελεστική ηγεσία

Η μετονομασία της Dorna Sports σε MotoGP Sports Entertainment Group δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή εταιρικής ταυτότητας, αλλά σηματοδοτεί και μια σημαντική αναδιάρθρωση στη διοικητική δομή του οργανισμού που διαχειρίζεται τα εμπορικά και αγωνιστικά δικαιώματα του MotoGP.

Στο πλαίσιο της νέας εποχής, ο Charles Gordon Carey (πρώην CEO της Formula 1*) αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου, διαδεχόμενος τον William Nicholas Jackson. Η τοποθέτησή του στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της διεθνούς ανάπτυξης και της εμπορικής επέκτασης του θεσμού.

Σταθερότητα στην εκτελεστική διοίκηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εκτελεστική ηγεσία παραμένει αμετάβλητη:

Ο Carmelo Ezpeleta συνεχίζει κανονικά στη θέση του CEO (Chief Executive Officer), διατηρώντας τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση και την αγωνιστική κατεύθυνση του MotoGP. Επίσης ο γιός του Carlos Ezpeleta παραμένει ο Αγωνιστικός Διευθυντής του Πρωταθλήματος.

Ο Enrique Aldama παραμένει CFO (Chief Financial Officer), συνεχίζοντας να εποπτεύει τον οικονομικό σχεδιασμό και τη χρηματοοικονομική στρατηγική του οργανισμού.

Η διατήρηση των Ezpeleta και Aldama στις θέσεις τους διασφαλίζει θεσμική συνέχεια και επιχειρησιακή σταθερότητα σε μια περίοδο εταιρικής μετάβασης.

Αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο

Στο επίπεδο της ευρύτερης διοικητικής δομής καταγράφονται επίσης οι εξής μεταβολές:

Ο José María Maldonado Trinchant αποχωρεί από τη θέση του Αντιπροέδρου.

Η María Dolores Priego Luque αναλαμβάνει ρόλο Εξουσιοδοτημένης Εκπροσώπου (Authorized Representative).

Ο Martin Edward Patterson τοποθετείται ως Senior Vice President σε επίπεδο ομίλου.

Οι Idelfonso Polo del Marmol και Oriol Abad Vela αναλαμβάνουν καθήκοντα Deputy Secretaries, χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μια νέα εταιρική εποχή

Η διοικητική αναδιάρθρωση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μετάβασης του οργανισμού από έναν καθαρά αγωνιστικό promoter σε έναν ολοκληρωμένο παγκόσμιο όμιλο αθλητικής ψυχαγωγίας. Η νέα ταυτότητα MotoGP Sports Entertainment Group αντικατοπτρίζει αυτήν τη φιλοδοξία: παγκόσμια επέκταση, ενίσχυση της εμπορικής δυναμικής, διεύρυνση του κοινού και περαιτέρω ανάπτυξη της εμπειρίας των φιλάθλων εντός και εκτός πίστας.

Παρά τις αλλαγές στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, η αγωνιστική και επιχειρησιακή κατεύθυνση του MotoGP παραμένει σταθερή, με τη γνώριμη ηγεσία να συνεχίζει να καθοδηγεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη νέα του φάση.

* Ο Charles Gordon Carey (γνωστός ως Chase Carey) ήταν CEO της Formula 1.

Συγκεκριμένα: Ανέλαβε Executive Chairman το 2017, μετά την εξαγορά της Formula 1 από τη Liberty Media.

Στη συνέχεια διετέλεσε CEO της Formula 1 από το 2018 έως το 2020.

Το 2021 παρέδωσε τη θέση του CEO στον Stefano Domenicali, παραμένοντας για ένα διάστημα ως Non-Executive Chairman.

Η παρουσία του στην κορυφή της Formula 1 θεωρείται καθοριστική για τη στρατηγική εμπορικής ανάπτυξης, την ψηφιακή επέκταση και τη μετατροπή του θεσμού σε ολοκληρωμένο entertainment property — μοντέλο που πλέον επιχειρείται να εφαρμοστεί και στο MotoGP.