Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Η Μαρία Ερρέρα (#36) αν και νίκησε τον δεύτερο αγώνα στο Donington Park και προσπέρασε για την Μπεατρίς Νέιλα (#36) τους βαθμούς που χρειαζόταν για να στεφθεί Πρωταθλήτρια, δέχθηκε ποινή λόγω της πτώσης που δημιούργησε ξανά, αλλά σήμερα στην Πάολα Ράμος (#58), με το Πρωτάθλημα WorldWCR να μένει ζωντανό, όπως και η μάχη για την τρίτη θέση που βρισκόταν η νεοφερμένη Ράμος.

Μάχη για την πρώτη θέση του Πρωταθλήματος

Υπερδύναμη έδειξε η Μπεατρίς Νέιλα, ξεκίνησε από την 10η θέση – λόγω του ότι δεν συμπλήρωσε χρόνο στον πρώτο αγώνα – και έφτασε να παλεύει μέχρι και με την Ερρέρα που προηγούταν σχεδόν όλο τον αγώνα. Βήμα – βήμα προσπερνούσε τις αναβάτριες μπροστά της και δυσκολεύτηκε μόνο να περάσει την Ρομπέρτα Πονζιάνι (#96) και την Πάολα Ράμος.

Λίγους γύρους πριν το τέλος, οι θέσεις βάθρου είχαν ξανά τα ονόματα που βλέπουμε πιο συχνά. Ερρέρα, Ράμος, Νέιλα. Ενώ η Ερρέρα είχε ανοίξει μια μικρή διαφορά, η αυξανόμενη ταχύτητα της Ράμος έφερνε πιο κοντά την Νέιλα που είχε παραμείνει ακριβώς από πίσω της.

Εκτελώντας ταχύτερο γύρο και σπάζοντας το ρεκόρ η Πάολα, είχε φθάσει την πρώτη την Ερρέρα, φέρνοντας μαζί της την Νέιλα. Μάχη κυριολεκτικά σε κάθε στροφή, η Νέιλα κοιτούσε την εσωτερική της Ράμος και φαινόταν από την κίνηση του σώματος της ότι πλησίαζε προσπέραση.

Την πρόλαβε τελικά μια πτώση της Ράμος, ανεβάζοντας την στην δεύτερη θέση. Δεν ήταν μια απλή πτώση, όμως. Είχε συμβεί ξανά λόγω επαφής με την Ερρέρα, σαν ντεζαβού από τον αγώνα Σαββάτου. Η Ερρέρα δήλωσε ότι φαινόταν πως η Ράμος μπορούσε να την προσπεράσει, οπότε προσπάθησε να κρατήσει τη γραμμή της, αλλά τελικά βρέθηκε στο έδαφος.



Οι δύο διεκδικήτριες μαχόταν για την πρώτη θέση, η μία για να κρατήσει τη μάχη ζωντανή – Νέιλα – και η άλλη για να κερδίσει τον δεύτερο Τίτλο WorldWCR – Ερρέρα.

Τερμάτισαν με την Ερρέρα πρώτη, χιλιοστά μπροστά από την Νέιλα. Σύμφωνα με τις θέσεις τερματισμού, η Ερρέρα είχε κερδίσει το Πρωτάθλημα αλλά το συμβάν με την Ράμος ήταν ακόμη υπό εξέταση. Κάτι που η Ερρέρα δεν είχε μάθει και είχε βάλει ήδη την ειδική ενδυμασία με τον άσσο.

Λίγα λεπτά αργότερα οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ποινή για την Ερρέρα, έξι ολόκληρων δευτερολέπτων.

Ιδιαίτερα άσχημη και ασυνήθιστη εικόνα να αφαιρέσει την ειδική χρυσή ενδυμασία της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και να βγάλει τη μοτοσυκλέτα της από την πρώτη θέση του πάρκ φερμέ, αφού την ενημέρωσε η ομάδα της Terra & Vita GRTπως δεν είχε εξασφαλίσει τον Τίτλο. Δεν κατάφερε να φύγει από την Αγγλία ούτε με δύο βαθμούς διαφορά, ούτε να κερδίσει ένα βαθμό παραπάνω από την Νέιλα στον δεύτερο αγώνα, καθώς η Νέιλα, μετά την ποινή της αντιπάλου της μεταφέρθηκε στην πρώτη θέση.

Μάχη για την τρίτη θέση του Πρωταθλήματος

Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία του WorldWCR 2026, “ανοίγουν” δυο πόρτες μεγάλης αγωνίας. Αυτή για την πρώτη θέση και πλέον για την τρίτη.

Η Πάολα Ράμος έφθασε στην Αγγλία βρισκόμενη στην τρίτη θέση του Πρωταθλήματος, πίσω από την Νέιλα και την Ερρέρα. Στο προηγούμενο αγωνιστικό τριήμερο είχε βγει μαθηματικά εκτός από τη διεκδίκηση του Τίτλου, όμως σε αυτό λόγω του DNF της κατέβηκε στην τέταρτη θέση, ένα βαθμό διαφορά από την ομόσταβλη της Ρομπέρτα Πονζιάνι.

Η ομάδα της Klint Forward Racing δήλωσε πως είναι πλήρως ευχαριστημένη με τις επιδόσεις της και σε αυτό το τριήμερο. Φυσικά μόνο τον Οκτώβριο θα ξέρουμε αν η τρίτη θέση θα καλυφθεί ξανά από νεοφερμένη αναβάτρια, όπως πέρυσι με την Κλόι Τζόουνς.

High side για την Μουκλάντα Σαραπούεχ (#12)

Αν και δεν την είδαμε στις οθόνες λόγω της μάχης για το Πρωτάθλημα, δήλωσε ύστερα στο mgp.gr πως ενώ προσπαθούσε να προσπεράσει την Πακίτα Ρουίζ (#46) στον τελευταίο γύρο, μετά από high side της μοτοσυκλέτας της βρέθηκε στο έδαφος, στη στροφή εννέα, χωρίς τραυματισμούς.

Μπεατρίς Νέιλα – Pata Maxus Crescent

«Eίναι τιμή μου να είμαι εδώ και άλλον έναν χρόνο. Όταν έπεσα χθες επειδή είχα επαφή με άλλη αναβάτρια νόμιζα ότι έχασα τον Τίτλο αλλά σήμερα το πρωί είπα δεν τα παρατάω, κάνε ένα καλό αγώνα και διασκέδασε. Θα είναι δύσκολο στην Χερέθ γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στους βαθμούς αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Είμαι πολύ χαρούμενη και αυτός ο αγώνας είναι για τους ανθρώπους μου που με στηρίζουν κάθε μέρα.»

Μαρία Ερρέρα – Terra & Vita GRT Yamaha

«Στον τελευταίο γύρο ήμουν μπροστά από την Πάολα και ήταν πιο δυνατή, οπότε προσπάθησα να κρατήσω τη θέση μου και δεν την έβλεπα. Όπως χθες έκανα έναν τέλειο αγώνα για το Πρωτάθλημα αλλά θα μιλήσω με τους αγωνοδίκες. Για την Χερέθ είμαστε πολύ δυνατοί και θα γίνουμε δυνατότεροι γιατί θα συνεχίσω να δουλεύω με την ομάδα ακριβώς όπως μέχρι τώρα»

Ρομπέρτα Πονζιάνι – Klint Forward Racing

«Δύσκολο Σαββατοκύριακο αλλά φυσικά σπουδαία η τρίτη θέση. Νιώθω άσχημα για την Πάολα όμως αφού η διεκδίκηση της τρίτης θέσης [του Πρωταθλήματος] είναι ζωντανή θα παλέψω και στην Χερέθ»

Βαθμολογία Πρωταθλήματος μετά το Donington Park

Μαρία Ερρέρα 226

Μπεατρίς Νέιλα 182

Ρομπέρτα Πονζιάνι 118

Πάολα Ράμος 117

Μουκλάντα Σαραπούεχ 99

Κλόι Τζόουνς 90

Πακίτα Ρουίζ 73

Ιβόν Σέρπα 72

Ναταλία Ριβέρα 64

Σάρα Σάντσες 59

Τάιλα Ρελφ 46

Λούσι Μπουντεσσόλ 45

Καρολίνα Ντάνακ 29

Ίσσις Καρρένος 21

Λιν Βιλιάρντ 17

Έμιλι Μπόντι 15

Τζαστίν Πεντεμόντ 15

Αριάννα Μπαράλε 11

Ντενίς Νταλ Ζόττο 10

Τζόι Μπρούνο 7

Λούσι Μίτσελ 7

Μάλλορι Ντομπς 6

Πατρίσια Σόβα 6

Κέιτι Χάντ 4

Αντέλα Ουρεντνίτσκοβα 3

Αποτελέσματα Αγώνας 2 WorldWCR