του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Infinite Machine, η εταιρεία ηλεκτροκίνητης κινητικότητας με έδρα τη Νέα Υόρκη, λανσάρει και τα δύο δίτροχά της στην Ευρώπη το 2026.

Παρακολουθούμε την Infinite Machine, τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων της Νέας Υόρκης, που οι ιδρυτές της μετά τον σχεδιασμό ασυνήθιστων σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων, αποφάσισαν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που κινούμαστε στο αστικό περιβάλλον και όχι απαραίτητα μέσω ριζοσπαστικής τεχνολογίας, αλλά μέσω του σχεδιασμού. Τώρα, στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ευρώπη.

«Στην Infinite Machine, πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος μετακίνησης μέσα στις πόλεις είναι με οχήματα μικρότερα και εξυπνότερα — και αντλήσαμε την πρώτη μας έμπνευση από τον Ιταλικό σχεδιασμό», δήλωσε ο Joseph Cohen, CEO της Infinite Machine. «Με την άφιξη των P1 και Olto, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα προσφέρουμε στους Ευρωπαίους πελάτες μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης, προσφέροντας το καλύτερο σε σχεδιασμό, απόδοση και τεχνολογία».

Η επέκταση θα περιλαμβάνει και άλλες βασικές Διεθνείς αγορές, παράλληλα με την Ευρώπη, μέσω καναλιών άμεσης πώλησης προς τον καταναλωτή καθώς και επιλεγμένων αντιπροσωπειών, αρχής γενομένης από το 2026.

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, η Infinite Machine διαθέτει μόνο δύο μοντέλα: το Olto και το P1.

Το Olto είναι ένα συμπαγές, αδιάβροχο ηλεκτρικό μοτοποδήλατο κατηγορίας L1e, σχεδιασμένο για την αστική ζωή και τις καθημερινές μετακινήσεις, με αυτονομία 60 km, αποσπώμενη μπαταρία (hot-swappable slide-in) και τελική ταχύτητα 45 km/h. Ο σχεδιασμός του Olto έχει τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει μαρσπιέ, φλας και όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης της ΕΕ. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα e-bike κατηγορίας 3, αλλά ξεκάθαρα χωρίς πετάλια.

Πρόσφατα αναγνωρίστηκε από το TIME Magazine ως μία από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025. Στην έκθεση EICMA, η Infinite Machine θα παρουσιάσει την έκδοση L1e-certified του Olto, προσαρμοσμένη για τους Ευρωπαϊκούς δρόμους και κανονισμούς, με τιμή 2,995 €.

Η ναυαρχίδα των δύο μοντέλων είναι το P1, ένα προσεγμένο ηλεκτρικό σκούτερ, κατασκευασμένο από πάνελ ανοξείδωτου χάλυβα, με τελική ταχύτητα 105 km/h, κινητήρα 6 kW και αυτονομία 100 km σε αστική χρήση — αν και η τιμή του στην Ευρώπη παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Το P1 δεν θα εντυπωσιάσει με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά αλλά απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικές αγορές και κάποιοι, πιθανότατα εκείνοι που θέλουν να αντικαταστήσουν τους τέσσερις τροχούς με δύο, σίγουρα θα ερωτευτούν τον κομψό σχεδιασμό του. Άλλωστε η εμφάνιση είναι αυτή που πρώτα τραβά τη δική μας προσοχή και μετά των υπολοίπων όταν κυκλοφορούμε με το νέο μας όχημα, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά χρειάζεται τουλάχιστον να καλύπτουν τις ανάγκες μας και να είναι ανάλογα με το κόστος αγοράς.